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公安机关和教育部门重拳出击 严厉打击涉考违法犯罪 切实维护高考安全

2021年06月04日14:00 | 来源：教育部网站
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原标题：公安机关和教育部门重拳出击 严厉打击涉考违法犯罪 切实维护高考安全

　　根据公安部“净网2021”专项行动和国家教育统一考试工作部际联席会议统一部署，2021年以来，全国公安机关会同教育部门对各类涉考违法犯罪活动持续保持高压严打态势，依法严惩违法犯罪分子，侦破刑事案件28起，抓获犯罪嫌疑人275名。

　　今年高考前夕，各地公安机关连续侦破多起组织考试作弊案，涉案犯罪团伙利用互联网招揽作弊考生，企图使用无线考试作弊器材协助考生实施作弊。针对网上出现的涉高考谣言等违法有害信息，公安机关依法查处了一批散布高考谣言的网络自媒体、账号，对严重扰乱考试秩序谣言的发布者依法予以严惩。

　　公安机关提醒，在国家教育考试中组织考生作弊、向考生提供试题、答案、代替考生考试、出售、使用无线作弊器材等行为，将涉嫌构成组织考试作弊罪，非法出售、提供试题答案罪，代替考试罪，非法生产、销售、使用窃听窃照专用器材罪，非法经营罪和扰乱无线电通讯管理秩序罪等罪名；尤其是在普通高考等法律规定的国家考试中组织考试作弊的，将直接认定为“情节严重”。公安机关将会同教育、市场监管等部门继续保持对涉考犯罪“零容忍”态度，严厉打击各类“助考”违法犯罪活动，切实保障2021年高考安全。

　　教育部郑重提醒广大考生，要增强法制观念，自觉遵法守法，诚信参加考试，拒绝参与任何考试作弊行为，拒绝参与任何涉考违法犯罪活动。

(责编：温璐、郝孟佳)

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