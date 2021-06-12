本报记者 丁雅诵

“希望你们扎根中国大地了解国情民情，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质，在亿万人民为实现中国梦而进行的伟大奋斗中实现人生价值，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。”2017年8月，习近平总书记给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生回信。

4年来，300余万名大学生参与“青年红色筑梦之旅”活动（以下简称“红旅”活动），他们牢记总书记嘱托，走进革命老区、贫困地区和城乡社区，接受思想教育、加强实践锻炼。从2017年的100多支团队、40余项落地协议，到2020年的20多万支团队、1.9万余项合作协议，“红旅”活动呈现出勃勃生机，一堂融党史教育、国情思政、创新创业、乡村振兴、红色筑梦为一体的“人生大课”正在形成。

一堂党史教育大课、国情思政大课

“作为成长在红船旁的大学生，怎样挖掘嘉兴特有的红色文化资源，讲好红船故事，让红船精神入脑入心，是我们一直在思考、在努力的事情。”2017年，嘉兴学院汉语言文学专业学生王金超与同学们一起参与“红旅”活动，发起成立了“初心公益”团队。

为了丰富红色教育形式，“初心公益”团队创作话剧《初心》，把党的一大的故事搬上舞台，展现出早期中国共产党人矢志不渝的革命精神。“创作话剧的过程，也是我们深入学习党史、接受精神洗礼的过程。”王金超说，“我们的话剧还走进了企业、乡镇、中小学，并通过短视频等方式推广传播，取得了很好的效果。目前《初心》已走进52座城市，演出近百场，观众达50万人次。”

引导广大青年学生在学党史、悟思想中传承基因、赓续传统、坚定信念、淬炼思想、磨砺本领，“红旅”活动已成为一堂党史教育大课、一堂国情思政大课。全国大学生创新创业团队走进延安、井冈山、西柏坡、古田等革命老区，追寻革命先辈伟大而艰辛的创业史；走进安徽小岗村、黑龙江大庆、宁夏闽宁等地，感受不畏艰辛、敢为人先的奋斗精神……学生们以“科技中国小分队”“健康中国小分队”“幸福中国小分队”“教育中国小分队”“法治中国小分队”等形式，书写出新时代高校学子的使命担当。

回忆起参加“红旅”活动的经历，华南理工大学学生、第五届大赛“红旅”赛道获奖选手陈可说：“在这个舞台上，大家有不同的项目，但立志服务国家、服务人民的理想与热情是一致的。”正因如此，陈可毕业后选择继续完成项目，建立起规划、设计、运营“一体化”的乡村建设模式，目前已在粤北和珠三角地区70余个村庄付诸实践。

今年，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“红旅”活动在江西井冈山启动，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼、革命烈士袁文才嫡孙袁建芳等在启动仪式上讲授党史教育课。

一堂乡村振兴大课、创新创业大课

“依托学校规划学科优质平台，我们在浙江台州市黄岩区驻扎8年，探索乡村产业选择和产业发展，打造出乡村产业振兴一体化智慧服务系统。”同济大学“掌上智村——乡村产业振兴一体化智慧服务系统”项目负责人、城乡规划专业学生徐浩文谈起“掌上智村”平台，信心满满：“我们目前已与17个县市展开合作，线下建成36个工作站。未来，我们将进一步更新案例库，完善运营模式，助力产业振兴。”

“将秸秆等投放到相关设备中，产生的气体类产物经处理可得到天然气，产生的液体产物、固体产物对改良盐碱地有显著效果。”吉林大学“丰粮满仓——液化农业废弃物改良盐碱地 打造第二粮仓”项目负责人、化学专业学生翟梦坤一直努力践行把论文写在大地上：“我们利用秸秆液化物进行玉米种植试验，增产率约为15%。”

“针对井冈山林地多又是旅游胜地的特点，我们在发掘野生百合资源的基础上，打造‘大百合生态农业+旅游’的产业发展模式，产生了良好的经济效益。”井冈山大学项目团队负责人、生物科学专业学生冯校对于能够为革命老区经济发展作贡献感到十分自豪：“如今，荒山变成了农民致富的幸福之山。”

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紧扣创新驱动发展、脱贫攻坚、乡村振兴等国家战略，推动高校智力技术资源与社会市场资源精准对接，“红旅”活动已成为一堂乡村振兴大课、一堂创新创业大课。截至目前，全国累计组织58.3万个创新创业项目参与“红旅”活动，对接农户近150万户、企业4万余家，签订合作协议4万余项。

此外，大赛还建立了国家、省、校三级活动机制，广泛动员全国大学生参与。学生们通过对接活动，主动联系科技、农业、文旅等部门，深入调研地方经济结构，征集当地农产品种植和销售、文化旅游规划等方面的需求，开展项目前期接洽、需求沟通，最终签订落地合作协议，实现大学生创新创业与地方发展需求的精准对接。

教育部高等教育司司长吴岩说，“红旅”活动把思政教育、专业教育和创新创业教育深度融合，探索了中国高等教育人才培养新模式，树立了新的人才培养观、新的教学质量观。

《 人民日报 》（ 2021年06月12日 04 版）

(责编：刘圆圆、王欲然)