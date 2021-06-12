张国圣 李宏

原标题：幼儿更快乐 家长更放心

最近，重庆市江北区鹏润贝豪幼儿园小2班的学生家长邓玲，发现六一儿童节后幼儿园又有了新变化：塑胶场地升级了，功能室扩建了，幼儿园比作为非普惠民办园时更漂亮了。

鹏润贝豪幼儿园以前每月的保教费是2240元，转为普惠性幼儿园后，每月只收1000元。“原来担心高端民办园转为普惠园后，投入会减少，办园质量会下降，现在看来担心是多余的。”邓玲笑着说。

鹏润贝豪幼儿园是重庆市江北区学前教育改革发展的一个缩影。2016年，江北区成为重庆市唯一的“国家学前教育改革发展实验区”，区委区政府随即根据“幼有优育”的学前教育发展目标，逐步构建起完善的普惠体系和保障体系,让学前教育变得更有质量和温度。

让幼儿园教师更加安心

2016年，在重庆主城一所幼儿园工作了几年的陈一瑶，来到距离城区30多公里的江北区五宝镇，成为五福幼儿园的一名老师。“刚来时每月工资2000多元，按照教龄逐年递增，现在每月已经有4000多元，还有很多去区进修学院学习的机会。”陈一瑶说。

“2008年建园以来，我们的收费一直很低，但老师工资每年都会递增，加上区里的培训丰富，老师成长快，大家都愿意留下来。”五福幼儿园园长梁大萍说，五福幼儿园2019年由民办园转为公办园后，除了常规的生均公用经费、教职工社保等补助，江北区每年还会划拨3万到5万元的专项奖补扶持农村幼儿园。

“2011年，江北区开始推进第一轮学前教育三年行动计划时，全区只有1所公办幼儿园，民办幼儿园收费高，质量参差不齐，与群众对学前教育的期待差距较大。”江北区教委主任李四川说，在大力发展公办幼儿园的同时，江北区也积极推动民办幼儿园转为普惠性幼儿园，目前全区普惠覆盖率已超过80%。

民办幼儿园转为普惠性幼儿园后，收费标准大幅度下降。为保证“转普不降质”，江北区出台了生均公用经费、教职工保险补助等18条标准高、项目多、针对性强的政策，对幼儿园进行生均公用经费、教职工社保、园龄、体检、贫困儿童等多项资助，同时实行办园条件改善奖、学历提升奖等专项奖补项目近20个。

5年来，全区学前教育财政投入达35349万元，学前教育财政经费投入占财政性教育经费的比例由2016年的3.15%提高到2020年的7.75%。其中仅在2020年，政府通过租金补助和一次性奖励政策，就引导了22所高收费民办幼儿园转为普惠性幼儿园。江北区为此投入租金及奖励2660万元，大大减轻了家庭的负担，每年近万名幼儿直接受益。

专业引领夯实优教优育基础

“费时费力的主题墙有没有创设的必要？主题墙怎样体现孩子的学习发展变化？”5月下旬，在江北区科艺幼儿园组织观音桥片区薄弱幼儿园开展的一场现场教研活动，教研员和年轻教师共同分析了50份主题墙创设的案例，反思了主题墙创设过程中以成人视角单纯粘贴教学内容的问题。在江北区各个幼儿园，类似的专业研究场景已经成为一种常态。

2018年大学毕业的张兆婧，经过公招成为江北区鱼嘴幼儿园的一名老师。初为人师的她，经常因为设计的活动缺乏趣味性而焦头烂额，但全区性的专业研究平台和系统的培训，很快让她变得得心应手。“我们虽然位置比较偏远，但是园内的‘芝麻讲堂’、新教师培训，还有区里组织的教研员和专家指导培训，为年轻教师打开了快速成长的空间。”鱼嘴幼儿园园长徐甜甜说。

江北区普惠幼儿园师资数量庞大，地域分布分散，为保障全员培训的质量，全区构建起了“5+5+5”培训机制，即公、民办教师共成长的5级培训网络、5大培训类别和5方联动的培训机制，将幼儿园各个岗位的人员都纳入培训计划，通过专业深度和覆盖广度的交叉融合，促进全区幼儿园园长、教师和保育员专业水平全面大幅提升。

据江北区教师进修学院院长李大圣介绍，江北区幼教国培满意度在教育部匿名评估中已连续七年位居前三，学院近年来探索实践的《“三维共振三段发展”模式助力幼儿园新教师成长——重庆市江北区新入职幼儿园教师培训模式创新》，获评2020年“国培计划”十周年优秀案例第一名。

协同提升办园水平让家长放心

“六一”前夕，江北区恩宝幼儿园的孩子们体验了没有爸爸妈妈陪伴，自己怎么看电影。孩子们手里拿着老师发放的“货币”，自主选择购买电影票、爆米花、饮料。什么都能自己做主，小朋友开心得不得了，他们也通过真实生活场景的再现，理解了“钱”和“数”的概念及应用。

“政府的专业指导培训多，幼儿园更加注重内涵发展。”恩宝幼儿园投资人杨建说，虽然新办配套幼儿园审批为普惠园，但是生源不用愁，幼儿园因此可以在政府部门和专业机构支持下，更加全心全力关注幼儿的身心发展。

港城幼儿园幼儿家长李晓敏的第一感觉是，“转为公办后，更加规范了。”幼儿园的大门、操场都修缮了，上学、放学的管理更严格了。“有了政府的介入和督导，家长一百个放心。”李晓敏说。

江北区新村幼儿园园长刘静，每个月通常都要安排几天时间，走访区内自己负责督导的10所幼儿园，进行现场查看、重点指导。类似她这样担任全区幼教督学职务的，在新村幼儿园共有8名干部或教师。新村幼儿园还发挥公办示范园公益性、科学性和示范性作用，近几年先后承接江北区幼儿园骨干教师培训，接待园长、教师观摩、讲座、培训13次760人次，为国培项目、保育员培训等授课650人次，通过示范交流，促进区域学前教育的均衡发展。

江北区建立了区域学前教育质量监督管理机制，对全区普惠幼儿园定期考核，协同多个部门，对幼儿园进行全覆盖定期指导。系列配套的措施，规范了办园行为，使全区幼儿园的办园水平逐年提高。据李四川介绍，全区过去两年间新增的50所公办幼儿园通过协同提升，逐步形成了各自的办园特色。这些幼儿园在实现内涵式高品质发展的同时，又牵手其他幼儿园，促进了全区学前教育的协同发展。“我们的目标，是让家长觉得无论孩子上哪所幼儿园，都很优质、很放心。”李四川说。

（本报记者 张国圣 李宏）

(责编：刘圆圆、王欲然)