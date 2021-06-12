赵婀娜

从2017年100多支团队奔赴延安，实地感受老一辈革命家伟大而艰辛的创新创业史，开启“大学生创新创业扶贫”新实践，到2020年20多万支团队积极开展创新创业，深入革命老区、贫困地区和城乡社区，开展精准帮扶、弘扬红色文化，几年来，“青年红色筑梦之旅”队伍日渐壮大，青年人扎根大地，在创新创业中增长智慧才干，在艰苦奋斗中锤炼意志品质。

对于广大青年学生来说，“青年红色筑梦之旅”活动已经成为淬炼品格的大熔炉。追寻着前辈的足迹，广大学子收获成长、磨砺意志，感受了不畏艰辛、敢为人先的奋斗精神，坚定了一生跟党走的理想信念。

对于广大高校来说，“青年红色筑梦之旅”活动已经成为培根铸魂的生动课堂。活动推进思想政治教育与创新创业教育相融合，创新了高校人才培养模式。以“青年红色筑梦之旅”活动为契机，各地各高校在课程体系建设、教学方法改革、教师队伍建设、管理制度创新等方面下功夫，落实立德树人根本任务，培养可堪大任的时代新人。

红色筑梦点亮人生，青春领航振兴中华。2017年8月，习近平总书记给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生回信，激励他们用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。

6月11日，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动在江西井冈山启动。广大学子将以“我敢闯，我会创”的青年担当，从革命摇篮出发，重温百年伟业，迈上服务乡村振兴的新征程，将激昂青春梦融入伟大中国梦，用青春书写华彩篇章！

《 人民日报 》（ 2021年06月12日 04 版）

(责编：刘圆圆、王欲然)