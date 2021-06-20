人民网北京6月20日电 （记者孙竞）“十年间，清华大学通过自强计划认定1380人，录取688人；通过国家专项计划录取1940人，连续多年超额完成教育部高校专项和国家专项招生计划。2671名考入清华园的寒门学子来自全国28个省份的733所中学，许多都是当地、所在学校、及其家庭的第一个大学生。” 清华大学招生办公室主任陈启鑫介绍。

6月18日，清华大学举行自强计划实施十周年总结分享会，来自110所县域中学的校长齐聚清华，共同总结并分享自强计划实施十周年的成果、经验和体会，约10万名中学生通过线上直播参加总结分享会。

清华大学自强计划主要面向边远、贫困、民族等地区县及县以下高中招收自强不息、德才兼备、勤奋好学、成绩优良的农村学生，旨在通过机会补偿，给予不同经济条件、不同成长环境的优秀考生公平进入清华学习深造的机会。

清华大学校长邱勇指出，自强计划不仅是清华大学的一项招生计划，也是清华大学在创设中国特色世界一流大学的历程中，和广大贫困地区县域中学共同努力，为党育人，为国育才，共同推进的一项计划。通过自强计划考入清华的这些同学勤奋学习，付出了比其他人更多的努力，用实际行动诠释了自强不息的深刻含义。

“自强计划是清华大学已经坚持了十年的计划，更是一项清华还将坚持一百年的计划。清华大学将努力实现社会责任的担当和促进教育公平的引领，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。”邱勇表示。

高中毕业于重庆市万州三中的张华峰是清华大学自强计划录取的第一批学生之一。2012年，他考入清华大学物理系。张华峰谈到，对自强计划的学生而言，在清华学习到的知识和素养，让家庭发生了翻天覆地的变化，实现了“知识改变命运”。硕士毕业后，张华峰就职于四川绵阳市中国电子科技集团公司下属的研究所，在为中国的国防事业贡献力量。

“在清华学习的4年是我经历蜕变的4年。清华的培养为我的人生夯实了地基，让我在今后的人生经历中有了更多解决问题的底气，以及更大的面对困难的勇气。”张华峰说。

在刚刚踏入清华校园不到一年的徐倩看来，自强计划为她打开了一扇通往清华的大门，让她得以实现清华梦。2020年的招生季，她是被媒体广泛报道的“微笑女孩”。虽然家境贫寒，但徐倩十分乐观，收取录取通知书时灿烂的微笑被广为传播，温暖了许多人。

“如果没有自强计划，我可能根本没有机会成为清华大学的一员，像现在这样在清华园里学习、生活，结识现在的同学和朋友，遇到这么多优秀亲切的老师。”徐倩坦言，进入清华之后，自己也遇到了一些困难，比如听不懂英语课上老师和同学的发言，不会自行车在偌大的清华园里迷了路等，但她最终适应并克服了这些困难。她选修了各种各样的课程，参与志愿活动，不断锻炼、提升着自己的能力。如今的她，正充分享受清华给予的发展平台。

陈启鑫坦言，通过自强计划创造的机会虽然有限，但这些有限的招生计划实际是给这些贫困县的学子及当地百姓带来了希望。“未来我们一定努力把工作做得更细一些、更实一些、更精准一些，能够帮扶到更多人，让贫困地区的学子能有更多的机会接受良好的教育。”陈启鑫说。

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