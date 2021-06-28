孙竞 张怡飒（实习生）

深圳大学党委书记、校长李清泉通过人民网发布“选择深大的五个理由”。

编者按 当前，2021年全国高考已进入志愿填报阶段。学校和专业的选择成了考生和家长关注的热点话题。那么考生如何更科学地填报高考志愿？如何快速了解各高校校园文化、选择自己的心仪专业？近日，深圳大学招生办公室主任李智军接受人民网专访，就学校最新的招生政策进行了解读。

人民网：深圳大学2021年夏季普通高考招生章程和招生计划已于近日发布。与往年相比，深圳大学今年的本科招生有哪些新政策、新变化？在培养模式上有哪些值得关注的亮点？

李智军：2021年深圳大学普通本科招生计划共6950人，较上年增加200人，首年在新疆、西藏、宁夏投放普通类招生计划。

从各学院（部）招生计划来看，深圳大学高等研究院的理工创新实验班在广东省首次列入高考招生（部分名额仍通过二次选拔招生）。据了解，该实验班旨在培养数、理、化、生等基础学科及其交叉领域的拔尖创新人才。

此外，学校计算机与软件学院、医学部、机电与控制工程学院、法学院、经济学院、传播学院和师范学院等学院（部）均扩招了20人（含）以上。

人民网：对于新高考地区的考生填报志愿，学校在招录环节提供了哪些便利举措？

李智军：据了解，今年深圳大学从为考生着想的角度出发，在院校专业组设置上，主要以学院（部）为单位，同一专业组内的专业（类）高度相关，避免跨学院（部）/学科“组团”所带来的不确定性，给予考生更多的自主选择权，鼓励考生以兴趣为导向选择专业，帮助考生“锁定”感兴趣的领域。

部分有外语语种、身体条件（如色盲/色弱者不予录取）、高考单科成绩（如理工创新实验班相关专业要求高考英语单科成绩不低于125分）等特殊限制要求的专业（类）则独立分组，避免考生因不符合特殊要求而被退档的情况。

具体分组情况及相应要求，考生及家长可查阅深圳大学本科招生网或“深圳大学本科招生”微信公众号发布的招生计划，以省考试院公布的招生专业目录为准。

人民网：今年在招生专业设置上有什么变化或亮点？

李智军：今年学校在招生专业设置进一步调整优化，满足考生多元化需求。

为了探索本研贯通培养，进一步培养学术型人才。学校今年在9个专业建设卓越班，以“强基础、育精英”为目标，实行小规模、高水平、研究型的本研一体化培养模式，旨在培养卓越的学术型人才。卓越班将实行导师制、小班教学，在奖学金和国际交流资助方面会有相关政策倾斜，学生可提前修读研究生阶段课程，毕业推免比例大于30%。为保证培养质量，卓越班将实行准入与退出并行的动态管理机制。

此外，深圳大学今年在广东省的招生专业设置也有较大调整，包括：实行“小类+专业”招生，按小类录取的学生于大一下学期进行专业分流；新增卓越班招生（本研一体化培养），涵盖汉语言文学、经济学、计算机科学与技术、光电信息科学与工程、土木工程等9大专业；多个特色实验班列入高考招生，如理工创新实验班、数理金融实验班、数学与计算机实验班、工商管理全英班、金融学创新班等。

人民网：学校的转专业政策是如何规定的？

李智军：深圳大学的转专业政策相对宽松，学生未申报毕业前均有申请转专业的机会。但是特殊规定的专业除外，例如，艺体类等单独术科录取的学生与其他普通类专业的学生不能跨科类互转，护理学专业录取的学生不得转专业，按定向招生计划录取的学生不得转专业等。

此外，全校设有约30个特色实验班，供校内二次选拔，如学生通过选拔进入其他学院/专业开设的特色实验班，也相当于转专业。同时，学校还鼓励学生自主修读辅修专业、辅修学士学位。总之，学生入校后，随着对专业理解的加深，有较多机会可以选择进入自己感兴趣的专业进行学习。

(责编：李依环、秦华)