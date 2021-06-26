原标题：播下航天梦想的种子

6月25日，负责“长征”“神舟”“北斗”“天问”“嫦娥”等国家重大航天项目的科学家走进皇仁书院、德兰中学、培侨书院、保良局甲子何玉清中学、拔萃男书院、协和书院等香港中学作讲座交流。亲切的话语，丰富的内容，在香港青少年心中播下航天梦想的种子。

“你长大后，我们争取把你送上月球”

上午10时，300多名培侨书院学生坐满礼堂，以热烈的掌声欢迎长征系列火箭总设计师龙乐豪院士。为了便于孩子们接受，龙院士精心修改了演讲稿，以“什么是火箭”“怎么送卫星上天”“太空上怎么讲课的”等提问的方式，带领孩子们走进航天、了解航天。演讲中插入的火箭飞行过程动漫，引得孩子们目不转睛地观看。

作为香港首批升起五星红旗的学校，培侨书院与航天颇有渊源。2003年中国首位航天员杨利伟访港时，曾在培侨书院宝马山校区种下了一颗橡树。“培侨学子对国家航天一直很感兴趣，学校在小学、中学开设的科学课程上，就包括航天科普、科技探索等内容。”校长吴育智说。

参观校园时，龙院士问一名女学生，想不想到月球上去？听到她回答“想”时，龙院士笑眯眯地说：“那你要好好锻炼身体，你长大后，我们争取把你送上月球，让你做个现代‘嫦娥’。”

“遇到困难时，不要轻易说放弃”

在香港皇仁书院，来自多所中学的学生代表端坐礼堂，目不转睛地观看航天发射的影像。

神舟飞船首任总设计师戚发轫院士告诉同学们，中国人一直都有“上天”的梦想，发展载人航天，目的不是和谁比赛，而是要建立空间站，利用资源，让人们的生活更美好。

在互动环节，一名来自庇理罗士女子中学的学生问：“当航天探索遇到困难时，什么信念让您克服了困难？”戚院士回忆道，自己老家在大连，高中时正经历抗美援朝战争，他上船帮助把战场上受伤的志愿军战士转到医院，发现很多伤员都是被美军飞机扫射致伤的。“我当时就下定决心要学航空、造飞机，保家卫国，这个信念也是我的动力，它能克服任何困难！”

“更多时候大家看到的是航天人成功的喜悦，但实际上每一个项目从研发到最终顺利实施，要经历少则三五年多则十年八年的过程，一定会遇到很多挫折。”在香港德兰中学，嫦娥四号探测器项目执行总监张熇回答类似问题时说，无论遇到多大困难，中国航天人都不会想到“放弃”两个字，我们想的就是大家怎样一起攻关解决难题。

“北斗等着你，中国的航天等着你”

天问一号火星探测器总设计师孙泽洲刚结束在香港拔萃男书院的讲座，便被该校高二学生郭俊宏拦住了。从着陆器降落火星的“魔鬼9分钟”到“祝融号”火星车的蝴蝶形太阳翼，两人边聊边比划，开心得忘记时间。

“通过这几天和香港学生们的交流，大家看到了香港青少年对航天事业的热情，让我们觉得非常高兴和欣慰。期待香港学子与我们同行。”孙泽洲说。

在保良局甲子何玉清中学，北斗三号卫星首席总设计师谢军以“仰望星空 北斗璀璨”为题，给香港保良局辖下17所中学的学生代表作讲座。他站了一个半小时侃侃而谈，学生们全神贯注听着这一堂生动的科学课。讲座结束时，谢军满怀深情发出邀请：“中国的北斗等着你，中国的航天等着你”。

保良局罗氏基金中学的郑晞朗同学听完讲座后对记者说：“我已报名清华大学，希望将来有机会可以在航天领域作贡献！”

面对香港最近掀起的“航天热”，一同访港的中国航天科技集团有限公司第五研究院党委书记、副院长赵小津表示，希望越来越多的香港学子选择投身航天事业，与我们一起探索宇宙的奥秘。（记者冯学知、连锦添、陈颖、陈然、喻思南）

(责编：李依环、薄晨棣)