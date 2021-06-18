原标题：“负债青年”的网络抱团自救

在北京工作的90后陈亮，总感觉口袋里的钱不知不觉就花掉了。只要花呗、借呗、信用卡有额度，他就觉得自己还有钱，结果越贷越多，让他加入“英年早负”的大军中。

随着层出不穷的借贷陷阱、无节制的超前消费引导，像陈亮这样背负着“负债青年”标签的90后、00后日益增多。

为了摆脱越陷越深的债务泥潭，负债青年们在网络上展开了抱团自救。在豆瓣网，一个名为“负债者联盟”的小组，成立1年多时间就吸引了4万多人。在知乎上，名为“负债青年”的圈子有2365人加入。此外，还有“努力还债联盟”“90后负债交流”等讨论组层出不穷。

这些网络社群内不断更新的帖子里，青年们倾诉着自己的掉坑经历，互相宣泄欠债压力，交流讨论该如何应对催债电话以及怎样跟平台协商，或是列出还款计划，彼此监督以期能早日“上岸”（意为改邪归正、还清贷款——记者注）。

越滚越大的债务压力需要有个释放出口

在广西南宁上学的大三学生刘越去年疫情在家期间，父母没有给他生活费，他却像往常那样不断买衣服、鞋子和送女朋友礼物。开学后，为了购买一部价值近6000元的新款手机，他向至少4个网贷平台和朋友求助，结果以贷还贷导致债务越滚越大，仅仅1年多，他的债务总额就达到了3万多元。

负债后的刘越脾气变得暴躁，经常怨天尤人，总想逃避。每次借贷平台发来还款提醒消息，他总是情绪极不稳定，甚至一度怀疑自我价值，焦虑、失眠也接踵而来。

刘越向女友坦白他的债务危机后，女朋友因为不想他有负担而不敢约他外出吃饭、游玩，女友主动提出帮他还钱，刘越又拉不下面子，两人为此经常争吵。

感觉无处倾诉的刘越在网络搜索时，无意间发现了“负债者联盟”的小组，组内也有很多同样遭遇网贷套路的年轻人。看到很多同龄人也经历着负债后的焦虑，纠结着是否该向家人坦白时，刘越顿时觉得心里的压力释放了不少，也让他多了一些面对现实的勇气。

今年5月，刘越终于决定向父母坦白他的负债情况，父母核实了他的借贷流水后，帮他还清了所有欠款并关掉了所有借款平台。

27岁的汪敏在广东深圳工作，因为超前消费，而工资不足以支撑还款，她在各平台上的欠债达9万元，后来在家里人的帮助下，加上自己节约攒钱，终于还清欠债。近1年的煎熬过程中，上网分享自己的还款进度记录成了她纾解压力的一个渠道。

此前，汪敏总认为“花呗的钱就是自己的钱”，超前消费不过是提前享受，但经历了负债的压力，她感到深深的“后悔”，虽然用预支的钱换来一时购物的快感，但她却为此付出了更大的代价——比如机会。

去年4月，有一家初创公司向汪敏发出邀约，尽管工作岗位是她喜欢的，但考虑到公司创业之初收入不太稳定，为了每月还债她不得不推辞了对方的邀约。她感叹道：“哪怕当时我有2万元的积蓄，我都会获得一次非常难得的转行机会，因为负债，我错失良机。”

汪敏在网络分享中写道：一个有规划的人，应该相信自己的人生有更高的地方要走，有更多精彩的人和事物要遇见。那时的快乐，一定会远比因虚荣而借钱买双限量版的球鞋、买个最新款的手机要快乐得多。

小组中鱼龙混杂，有精华的交流，也有骗局

豆瓣小组“负债者联盟”及类似网络社区集结了不少分享负债和上岸经历的年轻人。这些年轻人面临的债务数额从几千元至几百万元不等，欠债原因包括投资失误、网赌成瘾、超前消费、生活周转等。花呗、借呗、京东、携程、美团、分期乐、微粒贷等平台以及各大银行都成为他们欠款的来源，逾期、催收、协商、征信等成为讨论中高频出现的热词。

欠款平台、日期、已还数额、待还数额、月工资、日常开销等门类，被记录在笔记本或记账软件上，供大家参考和相互打卡监督；信用逾期、征信记录或催债的短信、电话截图等被组员分享，回复区是其他组员的建议和鼓励。上岸过后，回头一望，反省帖更多的是总结经验，避免重蹈覆辙，和过去的自己告别。

去年3月，处在创业阶段的陕西人王兵，突然发现一直滚动借款的网贷平台对他不再下款了，信用卡的临时额度也到期了。突如其来的资金周转问题，让他不得不冷静下来统计自己究竟欠了多少钱。粗略计算后他发现，这几年自己为了投资多个创业项目、装修房屋在各平台欠下的资金累计下来竟然有50多万元。

“当时我彻底慌了。”没有稳定收入的王兵，在朋友介绍下到江苏省昆山市一家工厂工作，几个月后他发现工资压根儿不够还贷款，便改行做电商运营。为了多完成业绩，他每天加班到凌晨。

在努力工作的同时，王兵低价卖掉了才买了2年的准新车，并严格控制自己的生活开销，连每天必抽的烟也都强制戒掉了。每次成功还款后注销一个App借贷平台，王兵都会发到“负债者联盟”的社群里与网友共勉。

“截至2021年5月29日还剩各信用卡及网商贷共计30万元。加油！”这个记录王兵负债时的落魄，并鼓励有同样遭遇的网友不要放弃的帖子，很快吸引了很多网友的留言回复和点赞。他总结的不能以贷养贷导致越陷越深、暂时找不到好工作时就多学习提升能力等经验，让网友感到励志的同时也颇受启发。

小组中鱼龙混杂，有精华的交流，也有骗局。在一些组员发布求助帖后，“钓鱼”者便主动邀约。“我有办法帮你”的引子抛来，接着就是“给你钱，你陪我”“我跟着黑客做Python数据赚钱”“你可以用智能还款”等回帖。一些钓鱼帖用“高额负债＋所受之苦＋短时还债＋心灵鸡汤”的模板，引人上钩。以至于小组的管理员不断发出提醒，“私信帮你还债的都是骗子”。

青年要努力养成理性的消费观

广西大学公共管理学院教授闭伟宁认为，就整个社会而言，适度的超前消费对扩大内需具有一定的积极意义，但要以“理性”为基础。一般来讲，负债对每个人都是一种压力，但由于每个人的先天条件、教育背景、技能水平、职业特征等多方面的差异，抗压能力和解决方式不同，结果自然也不同。

在闭伟宁看来，有益的负债可以帮助负债者渡过眼前难关，为发展提供更多更好的机会；而有的恰恰相反，债务越滚越大，信用越来越差，发展空间越来越小，生活越过越难。

闭伟宁表示，那些背景条件一般甚至较差，目前工作、事业都还很不确定的年轻人，通过网贷超前消费，其动机多出于攀比，或是出于投机，也可能是由于不了解网贷、同时又对未来过于乐观。在这种情况下，他们的贷款行为导致的负债压力，处理不好很可能会带来心理失序、行为失范等后果。他建议青年要努力养成理性的消费观，学会量力而行，尤其不要为了满足某种虚荣而相互攀比，同时对网贷平台要始终持谨慎态度，谨防上当受骗。

大学生刘越在经历了负债风波后，决心从思想上调整自己。他认识到无论是父母的钱还是日后自己赚的钱都是来之不易的。现在，他会根据自己每周餐饮、购物、娱乐的花销制订详细的消费计划。每月父母打来生活费后，他会先存20%的钱到余额宝或零钱通里，其余用来日常开销，久而久之养成勤俭节约、适度消费的习惯。

作为“负债者联盟”小组成员之一的王兵看到组里很多人“病急乱投医”“拆东墙补西墙”，甚至仅剩的钱都被骗走了，他认为这是没有调整好心态和缺乏专业知识导致的。负债经历给他最大的教训是，懂得了平时要存钱，不要因过度消费而让自己处于被动状态；无论顺境还是逆境，人始终要保持奋斗的心态，积极工作，不要因为一时的不如意，给自己带来更多的伤害。（记者 谢洋 罗婕）

（应受访者要求，文中除闭伟宁外均为化名）

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