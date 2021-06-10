记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

2021年，浙江树人大学新增家政学本科专业。学校在转专业政策上，原则是每位学生在校期间有一次转专业机会。一年级学生可以跨学院转，二年级学生原则上在本学院内转，审批通过后于新学年初转入新专业就读。

浙江树人大学是由浙江省政协主办、省教育厅主管的全日制民办普通本科高等学校。学校坚持“以学科建设为引领，推动学校提质升格”的发展战略，着力建设新时代全面展示社会力量办学的“重要窗口”。现有杭州拱宸桥与绍兴杨汛桥两个校区，占地1230余亩，在校生1.7万余人。设有院士任院长的树兰国际医学院等12个二级学院，开设50个本科专业和7个专科专业，涵盖医学、文学、经济学、管理学、工学、法学、理学、艺术学八大门类。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

浙江树人大学：学校2021年本科招生计划稳中有升。学校面向浙江、江苏、安徽、江西、河南、福建、湖北、广西、贵州、云南、四川、山西、陕西、甘肃等14个省（市、自治区）招收本科生；面向浙江、安徽、江西、河南、贵州、广西、四川、新疆、山西等9个省招收专科生。具体招生计划以各省（市、自治区）招生主管部门公布的为准。浙江省招收普通类、艺术类、单独考试、专升本等类别的学生。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

浙江树人大学：学校有50个本科专业和7个专科专业。2021年，学校新增家政学本科专业、拟停招化学工程与工艺、电子商务、工业设计4个本科专业。其中国家特色专业为国际经济与贸易；浙江省重点专业为工商管理、计算机科学与技术、环境工程等；浙江省一流本科专业为市场营销、土木工程、汉语言文学、社会工作等；临床医学是2019年新增专业，由中国工程院郑树森院士领衔，欢迎高分考生报考。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

浙江树人大学：学校根据各省招生主管部门提供的当批次录取控制分数线以上的生源情况确定调档比例。其中，浙江省以考生符合所填报志愿的选考科目范围为前提，根据考生高考总分从高到低，实行专业志愿投档，投档比例为1：1 ；其它省份按各省（市、自治区）招生主管部门规定的要求执行。一些对身体素质要求较高的专业，如医学检验技术专业，色盲症的同学请谨慎报考。

人民网：学校师资力量如何？在特色人才培养方面有哪些优势？

浙江树人大学：学校坚持人才强校战略。现有教职工1200余人，其中专任教师近800人，博士占比近30%，正高职称教师近100人。学校聘用了中国工程院院士、外籍院士、国家级教学名师、国家杰青、享受国务院特殊津贴专家等高层次人才10余人。学校引进与培养了全国优秀教师、省教学名师、省“万人计划”青年拔尖人才、省中青年学科带头人等高层次人才共70余人，为学生的成长成才和学校的建设发展提供强有力的人才保障。

学校致力于高级应用型人才培养。建有院士领衔的“树兰国际护理学院”等12个行业学院，通过校政企协同，产科教融合，大力提高学生的学习能力、应用能力和发展能力。在全国大学生结构设计竞赛中连续多年夺取一等奖，近三年来，学生获得国家级和省级各类大学生科技竞赛奖800余项。

人民网：学生和家长为报考学校应该做哪些提前准备？

浙江树人大学：一是学校在杭州、绍兴两校区办学，校园环境优美、交通便利（两校区杭绍地铁直通1小时左右）、生活舒适。二是学校是改革开放后最早成立的民办院校，相对于公办高校，学费较高，若家庭经济条件特别困难，请慎重填报。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

浙江树人大学：广大考生务必关注您中意高校的招生简章，逐条细读，切记！今年福建、湖北等8个“3+1+2”新高考改革省份正式进入招生录取环节，考生在报考时首先需要注意的是自己的选考科目是否符合相关专业的填报要求。总体来说，学校对选考科目的限制分为两种：一是不限定选考科目,所有考生均可填报,我校大部分专业均在此类；二是有限考科目,只有选考了相应限考科目的考生可以填报,如计算机科学与技术、临床医学等专业。限考科目信息以各省市招生主管部门公布为准。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

浙江树人大学：每位学生在校期间有一次转专业机会。一年级学生可以跨学院转，二年级学生原则上在本学院内转，审批通过后于新学年初转入新专业就读。

学校有完善的“奖、勤、助、贷、险”学生奖励和资助体系，学校设有包括国家奖学金等多种类型的奖学金，激励学生成才成长，最高奖励可达3万余元。学校设有健全的医疗保障体系，每年向学生提供“学生平安保险”一份；所有学生在符合政策条件下，均可参加杭州市大学生医保。对西部地区的相关省份报到注册新生给予入学资助金；并对并对所有省份家庭经济特别困难的学生，给予在校期间每月的生活补贴并提供勤工助学岗位。对符合条件的家庭经济困难学生，给予国家助学金以及学校助学金。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

浙江树人大学：近年来学校各专业平均就业率均在97%以上，毕业生就业前景宽、就业质量好、深受用人单位好评，其中在杭就业率处于50%左右。创业率位居全省本科院校前列。学校涌现了大批优秀毕业生，如《盗墓笔记》作者南派三叔、大华集团董事长傅利泉等。

(责编：温璐、郝孟佳)