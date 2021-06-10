原标题：过半受访家长认为体育课运动强度低达不到效果

最近，北京市教委发布关于进一步强化中小学校园课外体育锻炼的通知，其中提到，确保学生每天校内一小时体育锻炼。义务教育阶段的体育课，不仅关系学生的体育技能培养，也影响学生的身心健康。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1513名义务教育阶段学生家长进行的一项调查显示，69.9%的受访家长表示孩子每周体育课只有两节或更少。运动强度低（55.3%）、被主课占用（50.6%）是受访家长认为目前体育课存在的普遍问题。60.5%的受访家长感到要提高对体育教育的重视。

受访者中，小学生家长占89.9%，初中生家长占10.1%。

53.5%受访家长认为体育课运动强度低，达不到效果

家住浙江宁波的施丹，孩子读小学三年级，现在每周课表上排了3节体育课。但施丹觉得，在课程内容上，体育课不是很受重视，“上课就带孩子跑两圈，玩玩游戏，没什么花样，感觉老师也比较随意”。

来自江苏南通的邱美（化名），孩子正在上初二，现在每周有4节体育课。虽然体育课时不少，中考也有体育考试，但邱美感觉现在对体育的重视度还不太够，“普遍的情况是到了初三再突击冲刺，练习体育考试的内容。毕竟其他科目分数更高，还是会把更多时间放到主课上”。

数据显示，69.9%的受访家长表示孩子每周体育课只有两节或更少，有3节及以上体育课的占30.1%。交互分析发现，初中生家长表示每周有3节及以上体育课的比例更高（32.7%），然后是小学低年级（32.0%），小学高年级的比例最低（25.4%）。

北京市民韩玉的孩子现在读初二，她觉得学校挺重视体育的，“中考有体育，学校也抓得比较紧，会让学生在体育课上练习，也会让家长利用周末或其他时间多带孩子运动”。

调查中，76.0%的受访家长觉得孩子现在体育课上得好，22.7%的受访家长觉得不太好，1.3%的受访家长觉得很不好。

李宏（化名）是四川某小学体育老师，她负责教三年级和五年级的体育。李洪说，每到学期末，自己就会面临“无课可上”的情况，“尤其是高年级，其他科目的老师会占课。如果赶上天气不好，其他老师比我们还主动，直接说这节课你歇着我去上”。

“临近期末，会有其他老师占体育课。”提到体育被主课占用的现象，施丹反倒觉得“可以理解”，因为她认为现在的体育课没有太多实际内容，就是几个小朋友在一起做游戏，不如抓教学。

对于目前体育课上存在的问题，53.5%的受访家长认为是运动强度低，达不到效果，50.6%的受访家长认为是体育课被主课占用，教学受影响，50.6%的受访家长认为是学业压力重，没有时间活动。其他还有：学生对体育活动缺少兴趣（42.0%）、对体育课科目不重视（41.5%）和体育活动形式单一（36.5%）等。

“现在的孩子缺少享受体育乐趣的机会，导致他们不容易喜欢上体育。”南京理工大学动商研究院院长、云南大学体育学院院长王宗平教授分析，人体只有在中等偏上的运动强度，也就是达到最大脉搏的70%-75%，并且持续30分钟以上，才能产生快乐因子多巴胺，从而感到兴奋，体会到乐趣。但现在在体育课上，中小学做得还不够，运动强度也有限。“有的孩子小时候有体育锻炼的乐趣，随着学业压力上来了，就没有时间锻炼了。而且很多家长把体育当作一种‘调味品’，觉得孩子学习太紧张了，通过体育锻炼来放松，最终目的还是为了提高学习成绩，但体育的本质功能不是这样的。习近平总书记在2018年出席全国教育大会时指出，要帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”。

60.5%受访家长认为要提高对体育教育的重视

朱丽丽（化名）是湖北某小学五年级班主任，最近体育老师找她要课，原因是临近期末体育课也要考试。“听到要上体育课，学生们很开心，但知道是要测试，有些人情绪又低落了”。

朱丽丽感觉，现在体育课主要是通过考试来提高学生的参与度，但如何培养学生对体育运动的热爱很关键，“如果没有考试，可能重视度更不够，但单纯依靠考试，孩子们压力大。这可能是眼下教学中比较难协调的”。

施亭海是广州某机构的一名跳绳教练，他的学员主要是4-15岁的少年儿童，每天放学后以及周末，都会有家长送孩子来参加跳绳班。“大部分家长把孩子送来上课，是想锻炼体能，也有的是为了学校体育测试能达标，来进行强化训练。因为现在很多地区都把跳绳作为体测项目，还有的和中考体育成绩挂钩”。

“我们采用小班教学，两名教练带10个孩子，根据孩子的年龄、身体情况进行分班，这样教学效率更高。除了跳绳，还有仰卧起坐、肺活量、体前屈等中小学生体测项目训练。”施亭海说，有的学生刚来时对体育的兴趣不大，教练会采取鼓励和奖励的方式来提高兴趣，“表现得好可以加分，分值不同，奖励不同，下课后可以获得不同的奖品”。

施丹表示，虽然自家孩子体育成绩不太好，但并非没有喜欢的体育运动，“她喜欢玩呼啦圈，也会跳绳、打羽毛球，但不喜欢跑步，也跑不快。现在体育课上经常有赛跑比赛，每次都比不过其他同学，她心里不高兴，也就不愿意上体育课了”。

施丹觉得，可以在小学体育课上多安排一些团队合作的体育项目，增加每个人的参与度，“这样那些体育相对劣势的孩子，抵触心理也不会那么强了”。

姚雨（化名）曾经是一名排球特长生，毕业于山西某体育院校，现在在当地一所小学当体育老师。姚雨感觉，现在小学体育教师数量还不够，要重视体育教师的培养，选聘更加专业的、有专项技能的体育教师，同时丰富体育课的内容，“可以根据学生的兴趣、特长，来安排体育课内容。也可以多组织一些体育赛事，像足球、篮球、排球等，不仅可以增强学生体质，还可以培养他们团结、拼搏向上的精神”。

“现在体育设施条件很好，但在场地上存在矛盾，一方面可以锻炼的场地少，另一方面又有很多场地是闲置的。”王宗平认为，要提高体育场馆的利用率，切实保证学生的体育锻炼时间，“学生在语、数、外等科目上学习压力很大，相对来说家长也更愿意把时间花在学习上。义务教育阶段要减轻学生的课业负担，这样学生才有体育锻炼时间、保障睡眠”。

调查中，60.5%的受访家长认为要提高对体育教育的重视，60.2%的受访家长建议丰富体育运动形式，51.9%的受访家长认为要保证体育课课时，提升教学质量。其他建议还有：增加体育课活动器材（44.5%），加强体育教师师资（44.0%），丰富校园体育赛事和兴趣小组（34.7%），改变体育教育唯分数论（27.7%）等。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 茅诗意

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