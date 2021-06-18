原标题：把课堂搬进残疾孩子家中

特教老师何冬香用半年时间教会14岁的王焕宁（化名）刷牙；数学教师史名联花一年时间带15岁的何殊（化名）跨越“数字鸿沟”，连贯地从1数到15……“送教上门”这场教育实验已在江西省赣州市信丰县持续了7年。

2014年，教育部、国家发展改革委等七部门启动特殊教育提升计划，提出“全面推进全纳教育，使每一个残疾孩子都能接受合适的教育”。统筹特殊教育学校和普通学校教育资源，给无法到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门服务，是其中一项重要举措。

为了让处于义务教育阶段的重度残疾儿童少年有学上，信丰县组织171支送教小分队走遍全县300多个村组社区，把课堂搬进孩子们家中。

从信丰县城出发，沿着山路驱车60多公里，就到了藏在大山深处的王焕宁家。第一次见到何冬香时，王焕宁只是一个劲地咧嘴笑，说不出一句完整的话。

何冬香拿出一个蓝黄相间的皮球给他玩，皮球上下左右乱窜，王焕宁的双手和脑袋也顺着球的方向移动。何冬香又掏出一串木珠、几根粗细不等的绳子，和他玩穿木珠游戏，几轮下来，王焕宁“卡”在了一根直径两厘米的绳子上。

“拍皮球、穿木珠是为了评估送教对象的肢体协调能力、精细动作等各项情况。”何冬香解释，送教前，特教老师为孩子们进行全面的教育康复评估，建立电子信息档案和服务手册，并根据评估结果制订个性化教育康复方案。

2015年1月，信丰县被教育部确定为国家特殊教育改革实验区。每年8月，县教育局包校干部、特殊教育学校教师、乡镇普通学校教师组成若干个调查组，对全县所有登记在册的适龄残疾儿童少年进行地毯式走访摸排。

汽车开进乡镇，导航就失灵了，调查组有种“找不着北”的感觉，说普通话，当地村民听不懂；村民讲方言，调查组听不懂。

工作刚启动时，信丰县特殊教育学校校长黄红艳和队友吃过不少闭门羹。一些家长觉得“家丑不可外扬”，不让调查组进门；还有的家长认为，领导干部上门拍个照就走，不解决实际问题。不止一名家长问：“你们能给我解决低保吗？”

本着解决实际问题的原则，第二年摸底走访时，调查组在基本信息访谈中增设“是否有低保”一栏，并将这项统计数据和送教对象的各项情况一并反馈给县里。家长们开始愿意配合工作人员做访谈，有时还和他们讲讲心里话。

信丰县每年拿出30万元特殊教育专项资金支持送教上门工作。对于无法到校上课的孩子，县里还给他们定制校服，春节前还帮着置办年货，给这些特殊家庭送去暖意。

有多重残疾的王焕宁在见到何冬香前没上过学，穿衣、吃饭都要父母协助。在何冬香看来，培养他的生活自理能力，比文化课教学更重要。教会这个14岁少年刷牙颇费周折。为了让他对刷牙提起兴趣，何冬香特意买了有奥特曼图案的牙杯、牙刷；每完成一个动作，还奖励一包虾条。王焕宁用了半年时间终于学会了刷牙。

截至目前，信丰县累计为386个极重度和重度残疾孩子提供送教上门服务，送教课时累计4.5万余节。“普特携手”的送教模式打开了越来越多孩子的心门。

在送教团队中，一名特教老师负责肢体康复，两名普校教师主攻文化教学。根据每个孩子自身状况，送教服务的方式和内容各有不同。一开始教师会教授简化后的普校学生教案，但和学生面对面交流后才发现根本行不通。

15岁的何殊有智力残疾，缺乏生活自理能力，不认识阿拉伯数字。信丰县新田镇中心小学数学教师史名联的目标很明确——教她识数并记数。他降低教学难度，第一节课用的教具是10根小木棒，将餐桌作为临时讲台和课桌。每在餐桌上摆1根木棒，就意味着数字增加了1个。

数到3，何殊不会了。史名联放慢教学进度，每次只教1个数字，并不断巩固复习、加深其印象。苹果、香蕉、花生等家里的一切事物，都成了临时教具，就是为了让数字更具体可感。

何殊的注意力有时会不集中，两眼处于无神状态。每到这时，史名联就会陪她玩一会儿，为其缓解压力。经过一年的送教，何殊不仅能记住15个数字，性格也开朗了不少。看到史名联上门，她会主动上前打招呼，热情地拉来凳子邀请他去家里坐坐，给他泡茶喝。

“7年里，我们没有放弃义务教育阶段的任何一个孩子，保障每周1次上门送教。”黄红艳见证了这场旷日持久的爱心接力，“对于一些极重度残疾孩子，送教老师甚至会陪着他走完生命的最后时刻”。（记者 陈卓琼）

(责编：温璐、熊旭)