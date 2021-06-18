原标题：新华全媒+丨频上“热搜”的人工智能专业 学什么？怎么学？

天津大学智能与计算学部教师翁仲铭（右一）在沙盘教室内给学生讲授智能驾驶等方面的内容（6月16日摄）。

近年来，我国人工智能产业快速发展，新兴应用不断涌现，对相关人才的需求也日益迫切。

在今年3月，教育部公布的2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果中，就有包括清华大学在内的130所高校增设了人工智能专业，人工智能专业也频频登上大学专业“热搜”。

天津大学智能与计算学部的人工智能专业作为教育部批准的首批人工智能本科专业，开设了智能无人系统、智能机器人等特色专业课程，系统培养学生的实践能力和创新能力，推进人工智能与传统工科交叉融合。人工智能专业学生毕业后，不仅可从事机器学习、计算机视觉等人工智能领域工作，还可参与智能制造、智慧城市等方面的工作。

新华社记者 赵子硕 摄

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