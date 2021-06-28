人民网记者温璐 熊旭

人民网北京6月28日电 自《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》（以下简称《指导意见》）发布以来，社会各界对“幼小衔接”的关注愈加强烈。此次《指导意见》首次提出了幼儿园与小学”双向衔接“，对于幼儿园、小学以及教育管理部门如何全面做好幼儿的入学准备和入学适应，做出了相关的指示。人民网教育频道近期举行的“教育思享汇·双向协同 科学衔接”研究会上，多位幼儿园，小学校长聚焦“以幼儿为本，搭好幼小过渡桥梁”展开座谈，进行深入的探讨。

尊重儿童发展规律 帮助孩子迈好关键的一步

“帮助孩子走好关键的一步，是小学阶段需要思考的问题。”房山教师进修学校的副校长武维民表示，教师首先应当树立科学衔接重要性的观念，相对于学习知识，建立畅通的师生关系更加重要；第二，要尊重儿童发展规律，激发儿童学习的兴趣和自信；第三，科学地把握教育教学方法，帮助儿童迈好关键的一步。

武维民强调，在幼小衔接的过程中，教师应遵循儿童的自然天性，培养身心和谐发展的人，努力为儿童的可持续成长服务，努力让儿童发展的可能真正成为可能。

“‘幼小衔接’不仅只是大班的任务，而是幼儿园三年保育教育的全过程。”北京第五幼儿园园长邹平指出，儿童在“幼小衔接”的过程中所面临的“社会适应性”问题是高于“学习适应性”问题，幼儿园和小学之间应当合理利用“互通式教研”的方式相互了解，关注儿童的身心准备、生活准备和知识储备状况，一起帮助儿童走好人生中的重要衔接。

在玩中满足孩子的求知欲 让孩子“一辈子爱上学习”

“‘幼小衔接’要融入到儿童的生活中。儿童的学习是在‘玩’中学。生活中的点点滴滴都是学习。儿童的创造力、自信心，以及解决问题的能力是人生中最重要的能力。”北京市丰台区第一幼儿园园长朱继文表示，老师们应了解儿童的年龄特点，尊重儿童的个体差异，满足孩子的学习愿望，让儿童有旺盛的求知欲，让孩子们“一辈子爱上学习”。

北京市大兴区第七幼儿园赵旭莹从儿童的视角出发进行了发言。她通过调研发现，许多儿童对上小学是充满期待的，当然孩子们也会有自己的焦虑，针对幼儿的这些焦虑，幼儿园通常会采取积极应对的方法。比如，针对小班的儿童，重点培养儿童良好的生活习惯；针对中班、大班的儿童，重点培养儿童的阅读表达能力和学习品质、学习习惯等。

赵旭莹表示，幼儿园通过开办家长学校、家长论坛等方式，帮助家长了解科学育儿的知识以及幼儿园“幼小衔接”工作的实际情况，帮助家长缓解焦虑。家长、幼儿园、学校和社会组织的共同参与，有利于幼儿更快地做好入学准备。持续的儿童发展评价，能够帮助教师更清晰地了解儿童的成长轨迹，更好地把握如何支持儿童发展。

遵循孩子的身心发展规律 建立学科化的逻辑习惯

石景山教委学前科科长范璐丹在发言中谈到，“首先，我们要做到‘理念先行’，树立科学的保教理念，遵循孩子的身心发展规律。其次，要以《指导意见》为引领，建立幼小协同的有效机制，利用有效的机制保障稳定的教育生态。作为行政部门要发挥专业引领作用，从儿童终身发展的角度出发，打破小学和幼儿园之间的时间壁垒，践行科学的双向衔接。第三，创设良好的资源生态环境。行政部门要关注和支持幼儿园的物质准备、师资建设、幼小资源互通、社会资源引入等。第四，作为专业部门，有义务发挥专业的引领，将科学的育儿和教育理念，传播到社会，和各方力量共同建设良好的社会生态环境。”

“‘幼小衔接’中‘衔接’的主要是‘人的变化’和‘学习方式的变化’。”首都师范大学学前教育学院副教授刘晓晔教授认为，所谓“人的变化”是指儿童从一种关系变化到另一种关系，而“学习方式的变化”则是从幼儿园以“游戏”为基本活动的学习方式过渡到了以“听课”为主的学习方式，这种学习方式的变化并不是“从0到1”的变化，是我们帮助幼儿在前期的生活中逐渐建立起来的学科化的逻辑习惯。

相信儿童无限的潜力 扣好孩子人生的第一粒扣子

首都师范大学金泽小学校长蒋学凤从小学的角度提出了对于“幼小衔接”工作的一些看法。蒋校长表示，《指导意见》的颁布进一步明确了“幼小衔接”工作的具体要求。小学在“幼小衔接”的工作中应当主动出击，主动联系幼儿园、家长、社会等各方资源，开展相关建设，建立教育共同体。第二，明确儿童从幼儿园进入小学的重点，打破幼儿园和小学各自的本位主义，注重符合儿童发展规律，帮助儿童一步一步地自然过渡。第三，系统构建“幼小协同”体系，幼儿园和小学共同教研，相互学习，都做到眼中要有孩子、心中要有尺度、手中要有策略，有效地改善双方的本位主义。

蒋学凤强调，做好家长的心理建设，科学地帮助儿童过渡。“幼小衔接”是一项系统工程，需要多方认真研究，扎实推进，逐步完善。

北京呼家楼中心小学团结湖分校校长李新宇从家长的角度讨论了“幼小衔接”的相关问题。李校长表示，在“幼小衔接”的过程中，家长扮演着非常重要的角色。家长对儿童的价值引领对儿童影响非常大。请家长相信儿童无限的潜力、相信国家政策、相信幼儿园和小学的教育、理解小学的“0起点教育”，减轻焦虑，做好家庭教育，为儿童扣好人生第一粒扣子。

(责编：温璐、秦华)