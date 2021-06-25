高考志愿如何填报？这里手把手教你
2021年06月25日13:09 | 来源：人民网-教育频道
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6月下旬，各地高考成绩和各批次各类录取最低控制分数线陆续公布。高考填志愿，成了考生和家长目前的头等大事。随着高考综合改革的深入，志愿可选余地也越来越广。高考志愿应该怎么填报？跟随小编一起让老师手把手教你如何填报高考志愿！
如何填报高考志愿 ？
第一，看分数和位次，第二，看本校分，第三，看要选择的院校，第四，看专业。
教你如何筛选目标院校？
第一，看分数；第二，看具体层次；第三，看专业；第四，看地域。
没有明确目标怎样确定志愿？
第一，钟情院校型；第二，钟情专业型；第三，混合模式型。
志愿填报如何避免雷区？
第一，招生章程，比如有些院校对体检结果、单科成绩、口语成绩等细节的要求。
第二，统筹规划，“冲院校”还是“保专业”更做好选择。
第三，理性选择，不喜欢的专业谨慎填报，高收费项目量力而行。
第四，填满专业，建议服从专业调剂。
第五，精准排序，根据升学意愿排序，最想就读的放在首位。
第六，确保保底不掉档，志愿最后一项要拉开梯度，确保不要掉出批次。
(责编：温璐、熊旭)
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