原标题：志愿填报，要记牢这些原则

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2021年6月8日，在江苏省淮安市清江中学考点，英语考试结束，考生走出考场。 光明图片

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【高考路上·解疑释惑】

俗话说，七分考，三分报。高考结束，报志愿成了考生和家长最关心的问题，理想与现实、兴趣与就业，谁前谁后，孰轻孰重？更值得关注的是，今年新增8个省份实施新高考，全部采用“3+1+2”模式，在志愿设置和录取规则上出现较大调整，志愿填报变得颇为复杂。为此，本报连续推出《高考路上·解疑释惑》栏目，邀请专家、学者以及一线教师为考生及家长出谋划策、化解难题，提供最具针对性、可操作性的志愿填报指导服务。

关键词：新高考 新高考录取的“一二三四”

湖南考生家长：作为今年刚刚加入新高考的省份，我们应该怎样填报志愿？总原则是什么？需要注意什么？

华中师范大学测量与评价中心主任胡向东教授：随着知分填志愿和平行志愿的普遍执行，各省在志愿填报之前都会公布考生成绩分布情况，考生和家长对自身考分在全省的位次大都了然于胸。目前需要做的是注意录取政策规定的学习，分析自己的兴趣爱好，明确自己成绩所处位置，加强对学校和专业情况的了解。应该说，新高考的志愿填报因可填报院校专业组数量大增（一般都在45个），“掉档”的可能性较以前降低，志愿填报更为容易一些。大家之所以觉得心里没谱，是觉得过去分文理科只有两条分数线，分析自己成绩与学校分数要求的匹配度更容易；而今年改成了“院校专业组”作为招生单位，如一校若设9个专业组，则会有9条线，自己不太容易找到对应位置。其实这些问题，仍可通过填报前做好扎实的“功课”来解决。下面有几点供参考：

一个注意：关注我国高考录取各省差异。我国当前高考录取制度的最大特点，是建立在分卷考试基础上的分省录取：高考试卷有若干种，招生计划分拨到省，各省确定录取批次与规则等，这样一来，各省志愿分布和录取结果会因省情不同而不同。

二项准备：一是对本省域的招生计划、录取政策与规则、录取时间安排、征集志愿的时间等做充分了解，不打无准备之战；二是对考生自己的兴趣爱好做充分了解，思考未来发展道路。

三个重点：一是学业规划与路径选择，不妨从上大学起规划学业，是读完本科就业、还是读硕士博士？二是院校与专业选择，大致列出自己喜爱的学校、城市、专业，注意自己的选考科目要与这些学校、专业的要求相匹配。三是分数排位的分析与使用，根据本地公布的选考组合成绩排序，明确自己的成绩位置，与中意的学校和专业做大致匹配。

综合考虑四项原则进行选择：

第一是地域优先。如果学生在职业和学业发展、学校选择方面还没有建立非常清楚的目标，那么可以优先考虑地域。不同的地域，不仅文化底蕴各异，还代表着不同的学校教学资源、经济实力和就业机会。

第二是职业优先。这一原则适合于职业选择已经“有谱”、分数较高有选择余地的考生。比如喜欢教师这一职业，那么第一就要选择填报师范类专业。

第三是专业优先。这一原则最适合专业特长明显的考生，当然也适合分数相对较低的考生。对前者，考生可以列出自己喜欢的专业和学校，结合分数在可能达到的区间内选择。对分数较低的考生，学校选择性不多，专业的重要性就更为突出，建议选择技能性较强的专业。

第四是学校优先。三种考生较为适合这一原则。一是考生还没有明确的职业选择，各门成绩又比较均衡，就比较适合优先选择学校。二是踩线的考生，考虑到“掉档”可能性较大，首先选择学校以保证就读学校的层次。三是准备将来出国深造的考生，选择在国外认可度较高的国内名校，有利于出国申请成功。

必须说明的是，上述四个原则及其排序没有一定之规，一定要结合考生自身的情况、高校招生具体政策、招生计划数等因素综合参考使用。

关键词：平行志愿 规避风险要注意三点

上海考生家长：目前，我们采用的都是平行志愿。对此，我们在填报志愿时，需要规避哪些风险？

南开大学招生办公室主任金柏江：平行志愿中的“平行”，其实是指考生填报志愿时，志愿表中所填各高校、高校中所填各专业之间是平行关系。平行志愿投档原则是“分数优先、遵循志愿、一轮投档”，即先从最高分考生开始，依次检索和投档。当轮到检索某一考生时，遵循该考生所填报的志愿顺序检索，符合投档条件且院校有计划余额时即被投档。因此，平行志愿规则下，不同学校之间虽然为平行关系，但在投档过程中，实质上又是“不平行”的，需要按照考生分数由高到低，依照其填报志愿顺序依次检索志愿高校进行录取。

平行志愿下，考生先选择学校。在填报志愿过程中，建议所填报的高校要适当拉开分数梯度。即根据自己在本省同科类所处位次，参考目标高校往年投档分数线等信息，合理分配填报学校的梯度。无论是在高考改革省份还是传统高考省份，平行志愿大原则不变的前提下，“冲一冲、稳一稳、保一保”的策略依然可以使用，只不过需要根据各省允许填报的志愿数合理分配，一般各三分之一左右较为合适。当然，也可根据个人意愿和风险承受度，适当调整“冲、稳、保”志愿数。

选择完学校，再进行专业选择。填报时，同样需要在综合考虑考生个人兴趣及未来发展前景的前提下，参照高校往年分省分专业录取分数、位次等信息，将自己感兴趣、不抵触的专业按照往年录取分数，先大致由高到低排列，做到心中有数。当然，兴趣才是学习的原动力，如果考生本人对某一类或某几个专业有非常明确的志趣，那么都应该将其放在更靠前的志愿位置。

平行志愿虽然较顺序志愿风险小很多，但也不是完全没有风险，如有不慎，仍有被退档或高分滑档的风险，需要特别注意以下三点：

第一，务必关注不同专业（类）中关于体检的要求，尽量避开学校可以不予录取、有关专业可以不予录取或不宜就读的专业，降低退档风险。

第二，在传统高考省份及以“院校+专业组”模式报考的高考改革省份，填报志愿时建议一定要服从调剂。如因个人原因，所填报院校或院校专业组内各专业未拉开分数梯度，投档时，院校无法安排专业，该生又不服从调剂，则有退档风险。平行志愿投档原则为一轮投档，一旦退档，则会退出该批次的录取，只能参加征集志愿或下一个批次的录取，而征集志愿基本上没有什么好选择。

第三，如果根据分数，虽然大概率可以进入某学校，但很可能会进入自己不感兴趣的专业志愿中，考生需要提前咨询好该校招生办或招生组，问清楚入校后或者学习一段时间后，是否有相对人性化的转专业机会、其他双修或者辅修机会，避免因对专业的不适应或不接受，造成难以克服的学习障碍，影响本应充满希望的大学生活。

关键词：专业选择 明确“想干什么”与“能干什么”

山东考生：一直以来，我对自己都缺乏明确规划，也还没有想清楚自己喜欢什么，想干什么。在这种情况下，我该如何着眼自己的专业选择？专业选择包含哪些关键因素？

杭州师范大学教育学院教授严从根：首先，明确“想干什么”与“能干什么”。一般而言，志愿填报要坚持兴趣优先。但当自己不清楚“想干什么”时，则要明确“能干什么”。定位自身“能干什么”，可参照如下方法：一是以特长为依据。特长不等于兴趣，但特长往往是自身兴趣所在。考生可结合自身特长或者高中阶段擅长的科目填报相应专业。二是明确职业能力倾向。若未发现自身特长，考生可借助职业倾向测评量表，了解自身的职业能力倾向。有专家将职业兴趣分为实际型、研究型、艺术型、社会型、企业型、传统型等六种类型。考生可参照测评结果填报与职业兴趣类型相对应的专业。

同时，要辩证看待专业“热”与“冷”的关系。“热门”专业被认为是具有巨大就业潜力和发展潜力的专业，“冷门”专业则被认为是不具有巨大就业潜力和发展潜力的专业。当前的热门专业并不意味着以后仍是热门专业，当前的冷门专业并不意味着以后仍是冷门专业。何况，选择热门专业的考生多，竞争激烈，脱颖而出的概率小，甚至有可能出现“毕业即失业”的人才过剩现象；选择冷门专业的考生少，出类拔萃的概率大。因此，志愿填报要以自身“能干”的专业为前提，兼顾就业前景，不可盲目跟风。

此外，要正确处理“地域”“院校”与“专业”的关系。选择专业往往意味着选择未来的职业。如有明确的职业目标，考生可根据自己的考分情况，选择相应院校和专业。如没有明确的职业目标，考生可把“地域”和“院校”作为志愿填报时所要考虑的重要因素。如想拥有更好的第一学历，在考分有限的情况下，可选择录取分数线相对较低但排名较高的中西部地区院校。如想拥有更好的现代化视野和就业前景，可忽视学校排名，优先选择发达地区的大城市院校。众所周知，北京、上海、广州和深圳等一线城市不仅拥有更多机会，还有更利于考生开阔视野，展现个性。

总之，除上述因素外，身体条件、学业成绩、人格特质，父母态度和价值观、社会对专业的看法，专业师资力量、专业招生数等都是填报志愿时需要考虑的因素。对于专业选择，考生和家长要深入了解，权衡利弊，谨慎填报，但也无须焦虑。志愿填报会影响人的发展，但不会决定人的发展。发展优劣最终取决于自己的筹划和素养增进。我们要用发展变化的眼光看待未来的学习生活，要充分意识到任何一所高校，任何一个专业都有其存在的合理性，都在致力培养新时代所需要的优秀人才。（本报记者 晋浩天）

(责编：郝孟佳、熊旭)