何勇

原标题：两所中学抢一个“高考状元”是封举报信

6月23日上午，安徽省教育招生考试院召开新闻发布会，公布了2021年安徽高考各批次最低录取控制分数线。其中，文史类本科一批为560分，本科二批为519分；理工类本科一批为488分，本科二批为415分；高职（专科）批为200分。随着安徽高考放榜，北师大蚌埠附属学校和合肥一中都发布了张天行同学荣获安徽省文科状元的喜讯。

高考成绩一公布，两所不同的学校均在第一时间发出喜报，宣布本校张天行同学荣获安徽省2021年高考状元。同一个高考状元，结果出自两所不同的高中，这不仅让今年安徽省文科状元有一丝尴尬，也让很多人摸不着头脑，这位省文科状元到底来自哪所中学，算哪所中学的高考成果。

不过，从法律角度说，两所中学抢一个“高考状元”，这实际上是一封举报信，涉嫌多项违规，教育主管部门不能视而不见，不了了之。

一方面，中学发喜报大肆宣传“高考状元”，涉嫌炒作。近年来，教育部三令五申严禁炒作“高考状元”。教育部更是在6月23日发布通知，再次强调坚持正确教育评价导向，进一步规范高考成绩发布和相关宣传工作，严禁相关媒体、培训机构、中学、个人炒作“高考状元”“高考升学率”“高分考生”“复读生”等信息。中学在高考成绩公布当日发喜报宣传“高考状元”，实属顶风作案，完全不拿禁止炒作“高考状元”的禁令当回事。

另一方面，两所中学抢一个“高考状元”，涉嫌违规招收复读生和“人籍分离”。据了解，安徽省文科高考状元张天行是一名复读生，学籍在北师大蚌埠附属学校，是以北师大蚌埠附属学校学生名义参加的2021年高考。但是，张天行在作为公办高中的合肥一中复读过一段时间，那么复读期间，他的学籍是否随之变迁，这要打上一个问号。

《中小学生学籍管理办法》明确规定，学籍管理实行“籍随人走”。教育部三令五申加强高中学生学籍管理，严禁“人籍分离”。早在2002年，教育部印发的《关于加强基础教育办学管理若干问题的通知》明确指出，从2003年秋季开学起，各地公办高中不得占用学校正常的教育资源举办高中毕业生复读班，也不得招收高中毕业生插班复读，此后教育部多次表示这一规定始终没有废止。

面对两所中学抢一个“高考状元”的荒唐闹剧，教育主管部门必须负起监管职责，依法依规对两所中学涉嫌违规炒作“高考状元”行为和公办高中违规招收复读生行为进行调查，如有违反，应予以惩罚，以儆效尤。只有将不能炒作“高考状元”作为不容触碰的红线，才能扭转畸形的升学政绩观，建立多元评价机制。

(责编：郝孟佳、温璐)