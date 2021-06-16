人民网北京6月16日电 （记者孙竞）随着学期考试临近、暑假将至，国务院教育督导委员会办公室今日面向广大家长发布提醒，在为孩子选择培训项目、缴纳培训费用时，要警惕虚假宣传诱导缴费，警惕巧立名目违规收费，警惕炮制噱头高额收费等。

国务院教育督导委员会办公室指出，部分培训机构为招揽生源，以明显低于成本的价格售卖课程、以不当用语误导学生报名，甚至虚构从未成交的课程原价，然后以划线价、折扣价进行虚假宣传，吸引家长缴纳培训费用。

国务院教育督导委员会办公室提醒，在缴纳费用前，家长要详细了解培训机构向社会公示的所有收费项目，对超出公示范围、一次性超过3个月或60课时的收费，需仔细辨别，谨慎操作。部分培训机构利用家长和孩子考前的急切心理，假借命题研究中心、命题专家甚至命题人的噱头，组织所谓的“保密培训”“内部培训”等，收取高额费用。

国务院教育督导委员会办公室强调，请家长朋友们擦亮眼睛，避免上当受骗。如果遇以上行为，要及时向当地市场监管部门或教育行政部门反映，以维护自身权益。

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