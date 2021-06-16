编者按：2021年高考已结束，高考工作将进入评卷、志愿填报、录取等阶段。今年有八个省市首次实施新高考，志愿填报及招录规则会有哪些变化？志愿填报时需要注意哪些方面？有什么方法和技巧能够辅助考生更加稳妥地填报志愿？人民网记者采访了多所高校，对这些问题进行解答。

东南大学：实行“院校专业组”平行志愿或“专业+院校”平行志愿

记者：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？

东南大学：根据方案，八省市新高考将采用“3+1+2”模式，三门全国统考科目为语文、数学、英语，一门首选科目为历史或物理（二选一），两门再选科目为政治、地理、化学、生物四选二。在考试方面，语文、数学、外语科目使用全国卷，学业水平选择性考试科目由本省组织自主命题。在录取方面，本科批次进行了合并，志愿填报实行“院校专业组”平行志愿或“专业+院校”平行志愿，扩大了考生的学校选择权和专业选择权。

在传统高考模式下，考生选报专业时，在同一个科类里，除有特殊要求外，基本可以填报所有专业。而新高考中增加了选考科目要求，高校根据教育部《普通高校本科招生专业选考科目要求指引（3+1+2 模式）》对各专业提出了相应的首选科目要求和再选科目要求。因此新模式下，考生还需要关注每个专业的选科要求，看自己是否符合。例如以前理科考生可以报考东南大学建筑类、工科试验班（吴健雄班）、电子信息类、理科试验班、临床医学（5+3一体化培养）等理科招生的所有专业，而新高考模式下，只有首选科目和再选科目符合对应专业的要求才可填报，像东南大学临床医学（5+3一体化培养）要求首选科目是物理，再选科目是生物或化学，那么首选科目是物理，再选科目是地理和政治的考生就无法填报该专业了。

新高考由于志愿模式变化，志愿数量大大增加，尤其是采用“专业+院校”志愿模式，“3+1+2”省份中可填报志愿数河北为96、重庆为96、辽宁为112。“专业+院校”模式下的志愿填报工作量巨大，如果时间精力足够，能够对所填报的专业和院校都有所了解，填满自然是好的。但绝大部分考生难以做到在了解透彻的基础上填满所有的志愿。在这种情况下，由于仍是平行志愿，依然可以按照录取几率从低到高进行志愿排列，沿用“冲、稳、保”梯度原则进行层次布局。无论志愿填满与否，建议考生填报志愿“冲、稳、保”尽量遵循正态分布规律，“稳”志愿数量可以占比大一些，例如“冲”约占15%-20%，“稳”约占50%-60%，“保”约占35%-20%。

“院校专业组”模式考生可以按照自己的兴趣特长，优先从专业角度选择高校并填报志愿。与传统志愿填报和录取方式相比，主要优势是扩大学生选择权，提高志愿满意度和满足率。主要有两点不同：一是填报的基本单位不同，新高考模式是直接以“院校+专业组”为单位，选择更加明确和具体，即一个院校专业组为一个单独的志愿单位，每个院校专业组志愿内设若干个专业和一个“是否服从调剂”选项，调剂只在该专业组内进行。二是志愿数量发生了变化。1个“院校+专业组”就是1个志愿，占据的志愿数量更多了。传统志愿模式一般只能填写6个学校志愿，而目前新高考“院校专业组”模式，上海最多填24个志愿，海南最多填24个，北京最多填30个，江苏和福建多填40个，湖北、湖南和广东最多填45个，而天津最多能填50个。

虽然变化不小，但新高考“院校专业组”模式专业组内仍需填报若干专业且保留了“是否服从调剂”选项，因此传统志愿模式的一些经验仍具有一定的参考价值。

比如：无论是填报院校专业组还是专业组内专业志愿，仍需要掌握“冲、稳、保”的梯度填报技巧；“是否服从调剂”选项需要仔细考虑，慎重填写，因为一旦选择不服从调剂，如果投档后无法满足专业志愿要求将会被退档，是无法投档至同批次所填报的其他院校专业组的，就是所谓的滑档，只能进入下一批次的投档，风险非常大。

“七分考，三分报”，志愿填报是考生人生路上的一次重要选择。新高考虽是新面孔，志愿填报和录取方式发生了不小的变化，但考生们只要做好充分的准备，在保证一定梯度的前提下，根据自己的分数层次和个人对专业和院校的偏好来综合权衡考虑，找到科学的，适合自己的志愿方案填报即可。

东北大学：建议广大考生优先考虑院校 不要被专业的“名字”所误导

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

东北大学：首先是结合自身选考科目、高考分数及位次情况划定目标院校及专业范围，同时建议考生和家长到目标学校的官方网站或教育部阳光高考平台查阅当年的招生章程，以明确相关要求，往年的录取分数、位次等数据可以参考，但不宜直接对应。其次是建议大家要合理设置志愿梯度，按照“冲一冲，稳一稳，守一守”的方式进行志愿填报，三个梯度的比例没有固定的模式，考生根据自己分数情况可以酌情设定。

在院校和专业选择方面，如果没有特殊情况，建议广大考生优先考虑院校，不同的学校能够给学生提供的资源、平台都不一样，未来的升学、就业等发展前景也会有所区别。大家在选择学校的时候应优先考虑高校的办学层次而非地域因素，将来再深造或者工作的时候再选择一个理想的城市，因为层次不同的高校向社会输送的毕业生的社会认可度是有区别的。

在专业选择上，考生及家长应正确对待目前社会上的“冷热门”专业这一现象，专业没有绝对的冷门与热门之分，专业的“冷”与“热”与社会大环境和经济发展情况有着很大关系，而且随着社会对人才需求的改变，基础学科、新兴学科都会经历“冷热转换”。所以考生及家长在选择专业时，不要被专业的“名字”所误导，更不应只停留在“道听途说”的层面，考生和家长可咨询专业教师、专家学者或学长学姐，也可以拨打高校的招生电话咨询招生办老师，了解该专业真实、准确的信息，主要应根据考生的兴趣爱好以及生涯规划选择专业，若所学专业是考生本人喜欢、认可的，考生便会有更浓厚的学习兴趣，未来才会有更好的发展。

中国石油大学（北京）：按照“冲—稳—保”的原则填报

人民网：如何填报志愿？

中国石油大学（北京）：非高考改革省份建议参考近三年录取排名，或录取分——重点线的分差，按照“冲—稳—保”的原则填报，院校志愿与专业志愿都要拉开梯度，建议服从专业调剂。

高考改革省份同样要遵循“冲—稳—保”的原则，要注意填报专业的选科要求与往年排名；按照院校专业组填报志愿的考生，如专业组内包含多个专业，建议服从专业调剂。

中国政法大学：每个学生的志向、兴趣是志愿填报最重要的决定因素

人民网：今年有更多的省份实行新高考模式，在新高考模式下，考生在填报志愿时应该注意些什么？

中国政法大学：每个学生的志向、兴趣是志愿填报最重要的决定因素。希望同学们认真研究高校招生政策，头脑清晰的遴选学校与专业。做到在充分了解平行志愿投档规则前提下的科学报考、充分做好学业职业规划和学习能力的理性报考、充分考量个人兴趣志愿自主报考。

首都经济贸易大学：本科提前批和普通本科批，均为平行志愿

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

首都经济贸易大学：学校在京招生计划在本科提前批和普通本科批都有投放，均为平行志愿。

学校在录取进档考生时，严格按照“分数优先，遵循志愿”的录取原则录取考生。如果遇到同分考生，会依次比较语数外以及选考科目总分。

本科提前批包含“双培计划”“农村专项计划”，设置20个平行志愿；普通本科批设置30个平行志愿。学校为了最大程度保障考生的利益，承诺凡是体检合格的进档考生，如果服从专业调剂原则上是不退档的。

学校的招生专业以经济类、管理类专业为主，多数招生专业（类）无特殊要求与限制。特殊的条件和限制主要体现在体检限制以及外语语种限制。其中，新闻传播学类、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、信息管理与信息系统（金融信息管理）等4个专业（类）为色盲限报；安全工程（注安师）专业为色盲、色弱限报；有视力问题的考生一定要注意在填报志愿的时候避开这些专业所在的院校专业组。另外，外国语言文学类只招收英语考生，新增的中外合作办学项目统计学（商业大数据方向）专业要求考生的英语单科高考成绩不得低于满分的70%。

上海财经大学：重点先选学校，再挑选专业

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

上海财经大学：不同省份，招生要求可能有所区别，考生在报考时，应当充分了解本省和意愿高校相关要求，避免做无用功。在按照“专业+院校”招生的省份，考生可以填报的志愿非常多，填报时或会“乱花渐欲迷人眼”，比较好的策略是重点关注一些学校，先选学校，再从中挑选专业，同时注意志愿排序的科学性，为自己争取最大的优势。

就上海财经大学而言，在专业限考科目的要求上，只有限考物理和不限科目（3+3省份）或限考历史（3+1+2省份）的区别，报考自由度非常大。且在3+1+2省份，热门专业会同时出现在物理组和历史组中，利于考生选择。

(责编：温璐、秦华)