记者孙竞

编者按：2021年高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

陕西师范大学今年招生计划增加100人，新增大数据管理与应用专业，该专业设在国际商学院，培养具有商业思维和能力，同时又能够运用大数据思维及大数据分析技术的高层次复合人才。陕西师范大学是教育部直属、世界一流学科建设高校，国家“211 工程”重点建设大学，国家教师教育“985工程优势学科创新平台”建设高校，是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地，被誉为“教师的摇篮”。

人民网：学校的学科实力如何？

陕西师范大学：学校已形成“以中国语言文学为核心的一流人文社科学科群，以教育学、心理学为核心的特色教师教育学科群，以化学为核心的优势理工学科群”，核心竞争力和综合影响力正不断增强。

学校已经发展成为学科门类齐全、学历教育体系完备的综合性大学。在国家现有的14个学科门类中，学校有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、医学、艺术学等11个学科门类；有学士、硕士、博士学位教育层次，其中18个博士学位授权一级学科，36个硕士学位授权一级学科，1个博士专业学位授权点和19个硕士专业学位授权点。有中国古代文学、历史地理学、中国古代史和动物学4个国家重点学科；化学、材料科学、工程学、农业科学、社科总论、计算机科学、环境/生态学等7个学科进入ESI全球排名前1%；在第四轮学科评估中，马克思主义理论、教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、化学、生物学、哲学、外国语言文学、新闻传播学、物理学、地理学等13个学科排名进入全国前30%（其中8个学科排名进入全国前20%）。2017年，中国语言文学入选“世界一流学科”建设名单。2020软科大学（文科）排名我校位于第22位，位列西北高校首位，教育专业学位水平评估位列A-。

人民网：学校的特色专业有哪些？

陕西师范大学：学校基本形成了“以文理基础学科为主体，以教师教育为主要特色，新文科、新工科以及术科协同建设”的综合性本科专业结构与布局。

学校现有70个本科专业，基本形成了“以文理基础学科为主体，以教师教育为主要特色，新文科、新工科以及术科协同建设”的综合性本科专业结构与布局。其中汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学、化学、思想政治教育、历史学、地理科学、计算机科学与技术、教育学、心理学、音乐学、体育教育、新闻学、经济学、旅游管理、学前教育、教育技术学、社会学、翻译、舞蹈学、秘书学、美术学、运动训练、播音与主持艺术、编辑出版学和生物科学27个专业入选国家一流本科专业建设点，哲学、应用心理学、生物技术、电子信息科学与技术、软件工程、财务管理和绘画7个专业入选首批省级一流本科专业建设点。

人民网：学校本科人才培养特色有哪些？

陕西师范大学：深入实施“教育部卓越教师培养计划”和“拔尖创新人才培养计划”。进入新时代，学校贯彻落实全国教育大会精神，坚守立德树人根本使命，大力推进人才培养改革，师范专业实施“教育部卓越教师培养计划”，普通专业实施“拔尖创新人才培养计划”，深化“通识教育改革”，启动“公共艺术教育改革”，通过一系列改革“组合拳”打造出具有陕西师大特色的一流本科教育体系。

人才培养特色之一：教育部卓越教师培养计划。学校于2015年起实施“教育部卓越教师培养计划改革”项目，相继开设汉语言文学、数学与应用数学、英语、思想政治教育、历史学、地理科学、物理学、化学、生物科学、学前教育、音乐学、体育教育、美术学等13个“卓越教师实验班”，着力培养基础教育卓越教师和未来教育家。

人才培养特色之二： “本—硕—博”一体化精英教师培养。教育硕士培养路径一，面向普通专业，每年设置30个专项推免指标，遴选适教乐教和具有从教潜质的学生组建“精英教师实验班”；教育硕士培养路径二，在国家公费师范生教育硕士中遴选本科阶段入选过“卓越教师实验班”的优秀学生组建2-3个专业的“卓越教育硕士实验班”。

基于上述两个路径的本—硕阶段卓越教师培养，设置专项指标，以推荐硕博连读或择优遴选方式，开展卓越教育博士阶段培养，形成“本-硕-博”一体化精英教师培养梯队。

人才培养特色之三：三级（国家—学校—学院）拔尖创新人才培养计划。

一是教育部“人文科学试验班”和“理科试验班”（含原“国家基地班”），发挥人文社会科学和理学基础学科优势，依托教育部批复的“人文科学试验班”和“理科试验班”拔尖人才培养计划项目，遵循“学科融合、模式创新、资源共享、持续改进、追求卓越”思路，培养具有“国际视野、家国情怀、使命意识”和“超前思维、扎实功底、卓越能力”的新时代拔尖创新人才。

人文科学试验班秉持“新文科”培养理念，融合文、史、哲三个学科，分别组建了汉语言文学（新文科基地班，原国家基地班）、历史学（新文科班）和哲学（新文科班）。每班30人，学生入校后面向全校（除艺术类、体育类、高水平运动队以及签署相关协议的学生）选拔。

理科试验班融合数、理、化、生四个学科，分别组建了生物科学（理科基地班，原国家基地班）、数学与应用数学（国俊班）、化学（笃学班）、物理学（恒元班）。每班30人，学生入校后面向全校（除艺术类、体育类、高水平运动队以及签署相关协议的学生）选拔。

二是校级实验班依托陕西省人才培养模式创新实验区，充分发挥各自学科特色和优势，创新人才培养模式和机制，着力培养一批基础宽厚、视野广阔、思维活跃、学术理论素养深厚的具有继续培养潜质的学术型人才或专业扎实、业务精湛、素质全面、富有创新创业创意能力的复合型高级专门人才。目前，有7个各具培养特色的实验班招生，大一第二学期专业分流时选拔组建实体班级。

三是院级实验班依托国家一流专业建设点，深挖专业积淀，创新培养模式，在重视专业教育的基础上，从学生选拔、师资配备、教育教学方式方法等方面进行综合改革创新，着力培养具有宽广学术视野和综合创新能力的学术型或复合型人才。目前，有6个实验班招生，大一第二学期专业分流时选拔组建实体班级。

人民网：学校有哪些招生类型？

陕西师范大学：面向全国计划招生4650名，包含16种招生类型。学校今年面向全国计划招生4650人，共16种招生类型，包含普通高考生（含艺术和体育类考生）、公费师范生、国家优师专项、保送生、红烛计划（高校专项）、内地西藏班、内地新疆班、运动训练单招、高水平运动队、非藏生源定向西藏就业、国家专项计划、少数民族预科学生、香港中学文凭考试学生、澳门保送生、通过联招考试招收华侨、港澳台地区学生和依据台湾地区大学入学考试学科能力测试成绩招收台湾高中毕业生。

人民网：2021年招生政策方面有哪些变化？

陕西师范大学：学校招生计划大幅增加。学校今年计划招生4650人，招生计划增加100人。学校有51个招生专业（类）及方向面向全国招生（其中21个大类）。

学校新增大数据管理与应用专业。今年学校新增大数据管理与应用招生专业，该专业设在国际商学院，以期培养出具有商业思维和能力，同时又能够运用大数据思维及大数据分析技术的高层次复合人才。该专业按工商管理类招生，一年之后进行专业分流，具体分流政策以当年为准。

学校新增国家优师专项计划。2021年，学校新增国家优师专项计划，主要为原“832贫困县”和中西部陆地边境县农村学校培养一批优秀中小教师，学生在校学习期间，免除学费、免缴住宿费、并补助生活费，学生需签订定向协议。2021年，国家优师专项计划招生150人，重点招收培养语文、数学、英语3个专业师范生。

学校围绕国家战略，不断优化专业结构，持续增加普通师范生招生规模，进一步彰显教师教育特色。除招收公费师范生外，还有 15个专业（类）招收普通师范生，其中中国语言文学类、数学类、外国语言文学类（英语）、物理学类、化学类、生物科学类、历史学类、地理科学类、教育学类、心理学类、美术学类等11个大类的学生入学一年后进行专业分流，有机会进入师范方向学习，具体专业分流办法以当年政策为准；音乐学专业学生有机会进入音乐师范方向学习；思想政治教育（师范）、体育教育（师范）、书法学（师范）等3个专业的学生入学后直接进入师范方向学习。上述普通师范方向培养的学生可继续报考全日制硕士研究生或自主择业。

学校继续推行“专业类+专业”并行的招生模式。2021年，学校有51个招生专业（类）及方向面向全国招生（其中21个大类）。公费师范生全部按照专业招生，包含汉语言文学、数学与应用数学、英语、物理学、化学、生物科学、思想政治教育、历史学、地理科学、计算机科学与技术、学前教育、特殊教育、教育技术学、音乐学、舞蹈学、体育教育、美术学等17个专业，基本涵盖了基础教育的所有学科。

人民网：学校的奖助学金政策？

陕西师范大学：涵盖“奖、助、贷、补、勤、免、偿”七位一体的多元资助体系。

学校高度重视家庭经济困难学生资助育人工作，向社会庄严承诺:“决不让一个学生因家庭经济困难而失学”，建立了“奖、助、贷、补、勤、免、偿”七位一体多元资助体系，实施了国家奖助学金、国家助学贷款、基层就业学费补偿及国家助学贷款代偿、校内各类奖助学金、勤工助学、临时困难补助、学生生活补助、绿色通道、学生应急救助金、学生慰问等多项资助政策。学校坚持把“扶困”与“扶智”“扶困”与“扶志”结合起来，着力构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的“发展型”资助育人模式，形成“解困-育人-成才-回馈”的良性循环，促进学生全面发展。2020年学校共发放各类资助金10156余万元，累计奖助51478人次。

人民网：请为考生在志愿填报方面提供一些建议？尤其对于高考综合改革省份的学生，填报志愿应该注意哪些？

陕西师范大学：关于志愿填报。一是明确个人的兴趣爱好，比如是否有明确的目标专业；二是收集高校信息，包括高校办学特色、人才培养、师资力量、专业实力、就业去向、招生计划、历年录取分数以及招生章程等信息，确定意向高校；三是充分了解生源省份高招录取政策，及时学习省招办的报考指南，了解投档原则及批次设置等情况；四是准确定位，参考自己高考分数所处的位次，准确选择院校和专业。希望同学们做足功课，合理填报志愿，开启人生新篇章。

对于高考综合改革省份的考生，要特别注意以下几点：一是要注意所要报考目标学校专业的选考科目要求，确保自己具有填报资格；二是要注意所在省份志愿填报方法，关注今年高考综合改革省份在批次设置方面的变化，了解新的院校专业组或专业（类）+院校志愿填报方式与传统以院校为单位的填报方式存在的较大区别，考生要结合兴趣爱好、本人实际情况以及本省相关政策，合理填报志愿。

(责编：温璐、秦华)