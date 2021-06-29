原标题：大学生“慢就业”到底该不该劝

“找工作了没？打算什么时候找呀？”

最近这段时间，华东某高校毕业班辅导员方彩霞老师每次见到学生，就会“本能”地冒出这句话。

这学期她每天的“头等大事”，就是和学生聊就业。她带的班上有60个学生，几乎一半的人她都深聊过。日常用微信语音电话联系，短则七八分钟，长则半小时。此外，她还经常走进寝室，和学生面对面交流，先“陪聊”生活话题打开对方心扉，然后苦口婆心地劝其就业。有的学生虽然态度还好，但会找出各种理由打太极；有的学生干脆“失联”，短信不回，电话不接，只能缓一阵子再劝。

近年来，大学毕业生“慢就业”现象较为普遍，给高校就业指导工作带来一定的难度和挑战。由于就业率的刚性要求，直接面对学生的辅导员老师，往往成为就业工作压力层层传导的终端。在这场围绕就业的拉锯战中，出现了学生不急老师急，为劝就业辅导员老师“说干嘴”“跑断腿”的现象。

劝就业需要特别讲究方式

“一个班里，总有那么三五个人找工作不慌不忙。”在一所高职院校工作的95后辅导员刘伟立坦言，尽管大部分学生都会积极努力地求职，但每年总会有部分就业观念比较消极的学生，约占总体数量的20%。“他们总爱找各种说辞，比如要等考完驾照再去找工作，或者干脆表示暂时不打算就业。”

对于这些学生，刘伟立生怕话说重了、逼紧了，造成他们反感，因此，沟通时需要特别讲究方式。长此以往，他还总结出了一套“劝就业话术体系”。

“电话里，我一般会先问一下学生的就业意愿，如果对方想慢慢找工作，我会提示他‘应届毕业生’这个身份很宝贵，可以抓紧利用毕业季找工作，别错过了这个时间段。”刘伟立回忆，电话那头的回复基本都是“好的”二字。

此时，刘伟立会进一步追问学生目前的就业意愿是什么，包括地点、行业、薪酬等考虑因素，如果学生回复了，刘伟立会跟着补充问一句：“你通过哪些渠道了解就业信息？”

但收到的回复往往都是：“我就在网上看了一下。”

刘伟立会耐心地继续劝说：“平时可以上教育部门的就业网站，关注班级群就业信息，以及一些求职App，定时关注一下就业信息发布……”但大多数学生的回答还是只有两个字——“好的”。

“我一般都是先问意向，再看我自己手上有没有合适的岗位资源推荐，用相对软性的方式引导学生就业。”每次沟通结束后，刘伟立都会心生无奈。在他看来，就业是学生自己的事情，如果学生就业目标明确，慢一点就慢一点，“但那些一问三不知的学生，真让人着急”。

采访中，不少辅导员老师反映，身上的压力与校方就业率统计有关。一方面，教育部门对学校就业率要求很高，初次就业率需达到80%至85%，但上报统计截止时间往往设在8月底，这造成高校催着学生就业的现象，这种压力自然传导给辅导员老师。另一方面，每年都会有相当数量的考研“二战”的学生，如果还没有签就业协议，也会影响当年的就业率，这部分学生也是“重点”“难点”。

安徽合肥某高校毕业班辅导员吕帅所带的班上大概有40%的学生优先忙着弄毕业论文，总想着毕业后再找工作。从今年3月起，焦虑就伴随着他。每周，吕帅会把所有学生电话都打一遍，询问其找工作的情况，一旦有学生说自己正在求职，相隔一周，他就会追问进展。

电话里，他尽量让自己的语气变得“亲切”：“最近怎么样啊？工作可找到了？你有什么打算？”但是，很多选择考研“二战”的同学明确地回绝：自己不着急，还年轻呢，考研能有更好的工作，考不上的话再找工作也不迟。

百般劝说却抵不过同龄人的一句话

据方彩霞观察，近几年，每年都会有20%到40%的学生不着急找工作。导致这些大学毕业生“慢就业”的常见原因包括：有些人考研失利，但不甘心，选择继续“二战”；有些人则为了考公务员或事业单位，一心在家复习；也有少数学生单纯躲避就业。

她分析，一方面受疫情影响，有的学生感受到了就业压力，会优先选择体制内的单位，觉得稳定；还有一部分学生家庭条件优越，不急着找工作，想要“缓冲”一段时间。

家长的态度也是决定学生就业心态的关键因素。方彩霞在接触中发现，有的家长过于宠溺孩子。她带的班上有个学生的父亲在沟通时表示，自己女儿尽管大学毕业，但年龄还是太小了，快速进入社会不一定适应，舍不得她出去找工作。还有的家长认为，现在社会上本科生太多了，和让孩子就业相比，读研、读博把学历提上去了，再找工作才是更好的选择。

刘伟立记得，他的一位辅导员同事在电话询问学生就业情况时，对方家长夺过电话，用愤怒的语气质问道：“你们学校就一定要求孩子现在就业吗？”

那位辅导员只能无奈地回答：“这个不是强制的，我们只是关心一下学生现状，具体我和您解释……”

在刘伟立看来，家校之间要互相理解，在学生就业的问题上，大家的力往一块使，才能帮助学生端正心态，作出最适合自己的人生选择。

和家庭相比，同龄群体的影响也不可忽略。方彩霞观察到，在同宿舍或者是班级的同学之间，会产生互相影响的情况。有的宿舍，有一位同学奋战考研，另外3人也认真看书，互相比着制订学习计划。但同一个宿舍里，只要有一个人不想就业，这种情绪会迅速扩散开来，导致其他3人找工作都不积极。他们的心态就是，反正大家都不急，我也无所谓。

方彩霞说，辅导员的百般劝说，往往抵不过同龄人之间的一句话。每个学生的成长经历和家庭背景不一样，辅导员老师只能动之以情、晓之以理，和学生、家长多沟通、换位思考，最终引导他们作出最合理的选择。不管是就业还是慢就业，每一份经历中的试错、挑战，都是人生财富。

辩证看待“慢”，“三位一体”促就业

“慢就业”是否就要一棍子打死？对此，安徽大学社会与政治学院副教授王云飞认为，不能一概而论，应当辩证地看待。“对于积极、合理的‘慢’，社会应当给予充分理解和包容，但被动、懒惰的‘慢’，必须引起警觉和反思。”

王云飞指出，如果学生是充分评估形势之后作出“慢就业”决定，在毕业后的一段时间里选择支教、创业等方式，规划人生方向，未尝不是一件好事。“学生可以利用这段‘等待期’，学习新的知识，蓄势待发，不仅能提升自身能力，还可以减轻社会的就业压力。”

对此，刘伟立也观察到，其实一部分慢就业学生的心态是积极的。“比如，有人想在目前实习的公司体验一段时间，学一点真本领，再决定是否留下来。应该支持鼓励这部分同学，因为他们有着明确的目标。”

王云飞认为，如果大学生慢就业的决定是盲目的、草率的，选择各种理由来逃避竞争，“慢就业”就变成了一件坏事。“这时，家庭、学校需要通过说服、引导工作来解决问题，政府部门和社会则要多多宣传，形成鼓励就业的氛围，使年轻人积极地面对社会、规划生活。”

在安徽省一所高校负责学生就业指导工作的李亚呼吁，政府部门还需要从宏观上设计、出台鼓励毕业生积极就业的引导政策。比如，在考研、考公、考编方面，应重点鼓励有工作经历的毕业生报考，而不是像现行政策下，侧重招聘应届毕业生和毕业后两年内未就业的毕业生。“虽然这种制度的初衷是解决未就业毕业生的就业问题，却成为影响毕业生积极就业的因素之一。”

此外，在他看来，辅导员虽然是就业指导的骨干力量，但身兼太多工作，不能把所有的担子都压在他们身上，要适当释放压力。“高校应该将就业指导当成专业性工作看待，加强辅导员职业规划与就业指导能力培训，要促进市场与高校的对接机制，依托社会上的人力资源机构的力量，加强学生就业指导。”

王云飞也指出，尽管“指导学生就业”属于辅导员的工作职责范畴，在就业波动较大时期，为辅导员减负和松绑是必须的。为此，学校、院系领导、任课老师都应“全员参与”，帮助毕业生明白就业的意义和掌握求职的方法。

李亚建议，要努力推动构建学校、家庭和社会三位一体、相互联动的就业指导格局。一是要强化学校教育，通过课程、管理、服务等载体，强化劳动教育和就业教育，帮助学生正确认识宏微观就业环境，提升就业、创业能力；二是要强化家庭引导，通过父母传导、家庭熏陶，帮助学生树立正确的价值观念和就业理念；三是要强化社会服务，要在全社会凝聚职业平等、劳动光荣的价值共识，扭转用人单位“唯学历”“唯帽子”的导向，积极为应届毕业生提供就业指导服务。(记者 王磊 王海涵 韦慧敏)

（应采访对象要求，方彩霞、刘伟立、吕帅、李亚均为化名）

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