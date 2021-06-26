人民网北京6月26日电 25日，北京科技大学举行2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式。校长杨仁树发表了《生逢盛世，坚毅前行——勇做时代前列的爱国者、实干家、追梦人》主旨演讲，对毕业生送上祝福与嘱托。

杨仁树谈到，今天，我们的国家正走向繁荣富强，我们的民族正走向伟大复兴，我们的人民正走向更加幸福美好的未来。生逢盛世，愿同学们勇做时代前列的爱国者、实干家、追梦人，书写无愧于时代的壮丽篇章，创造自己的精彩人生！

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北京科技大学校长杨仁树在2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式上讲话。（学校供图）

杨仁树的主旨演讲内容节选如下——

满井苍苍，一方水土养一方人。过去几年，你们熔铸了“钢铁摇篮”、“求实鼎新”的红色基因。学校2000余名师生踊跃报名、不辞辛苦，在天安门广场上表达对新中国70周岁生日的祝福。马克思主义学院研究生毛迪等18名同学参加研究生支教团，扎根扶贫一线，用知识和汗水助力秦安老乡脱贫摘帽。机械学院本科生魏雨昕等28名同学组成“青年突击队”，奔赴新国展入境旅客转运集散地抗疫一线，用青春力量为祖国守好国门。广大同学线上学习、进出扫码、坚持平安报，深深感谢各位同学对学校工作的理解、支持和为抗击疫情所做的贡献！过去几年，你们践行了“追求卓越”“勇于争先”的新时代北科精神。数理学院本科生宋震同学12门课100分，工程技术研究院博士生潘宇同学申请专利29项，产业化应用5项，把论文写在了祖国大地上等等，属于你们的精彩故事不胜枚举。“为中华之崛起”的誓言见证了你们勤学的身影，西门凉亭回荡着你们朗朗的书声，银杏大道留下了你们青春的记忆。你们装点了北科梦的色彩，也必将成为中国梦的远方！

蓟门巍巍，一方水土有一方情。奋进路上、追梦途中，你我从来都不是踽踽独行。浓浓师生情，本科生导师们关心你们的学业、点亮你们的梦想、指引你们的成长；研究生导师们宽严相济、甘为人梯，在传授知识、指导实践过程中成为大家的“研师亦友”；辅导员们以青春引领青春，以爱育爱、一路相伴。绵绵同窗情，你们彼此鼓励、相互帮助、共同成长，涌现出像材料1712班团结进取、学风优良，荣获北京高校十佳班集体的优秀集体。像“点光成网”这样致力于解决地下空间通信盲区难题，勇夺第十一届“挑战杯”北京市特等奖的学生科技创新团队。澎湃北科情，逐梦前行的你们为学校事业发展注入了青春活力。这几年，学校办学实力稳步提升，成功入选“双一流”建设高校，我们的世界排名连年进步，首次跻身“软科世界大学学术排名”前300名，QS最新发布的2022年世界大学排名中，学校位列第414位，连续4年进入世界500强。学校15项成果获国家科学技术“三大奖”，多项关键技术为天问、北斗、复兴号和港珠澳大桥等作出重要贡献，师生6项研究成果发表在《Nature》、《Science》上。今年，学校还首次荣获了全国五一劳动奖状。这其中，凝聚着你们实学实干的汗水、饱含着我们立德树人的深情、彰显着北科大科技报国的追求。

同学们，2021年是极不平凡的一年，再过几天，我们将共同庆祝伟大的中国共产党成立100周年。回顾百年党史，中国共产党团结带领全国人民造就了中华文明新的历史辉煌，为新时代青年提供了建功立业和追求幸福的人生际遇。从明天开始，你们将成为代表北京科技大学荣光的“超级合金钢”，将成为祖国建设的主力军，也定会在赤诚奉献中成就一番事业。临别之际，我想谈三点想法，与大家共勉。

爱国，心怀祖国方能坚毅前行。爱国主义是中华民族的民族心、民族魂。“为了中华民富国强，为了民族再造复兴，我愿意奋斗终生……”，热播剧《觉醒年代》呈现了陈延年、陈乔年等革命先辈在救国道路上的青春之光，令我们产生了“虽不能至，心向往之”的强烈共鸣。建校初期海归学者代表肖纪美院士，放弃国外优渥待遇，历时七年、三次冲破阻拦，终于在1957年回到了祖国怀抱，在金属学基础理论研究和断裂学科应用研究等领域为国家做出了杰出的贡献。你们的学长、北科大首届学子胡正寰院士，仅用两个多月的时间便解决了运用轧制方法生产钢球的国家需求，最终使我国成为世界上少数掌握轴类零件轧制技术的国家之一。爱国是青春的底色，希望同学们把个人生命同民族命运紧密相连，在与祖国同频共振中汲取前行力量，实现人生价值。

拼搏，中流击水方为时代新人。上个月15日，携带我国首辆火星车“祝融号”的“天问一号”探测器成功在火星着陆，我校矿机专业93级校友赫荣伟担任火星探测器总指挥，他扎根航天一线20年，锐意进取、砥砺奋进，助力我国迈出了星际探测征程的重要一步。我校钢铁冶金专业88级校友赵军临危受命，带领管理团队，用不到半年的时间，扭转了河钢集团塞尔维亚钢铁公司连续7年亏损的局面，创建了“一带一路”建设和国际产能合作的标志性工程，团队被党中央授予“时代楷模”称号。中华民族伟大复兴征途中，始终不乏北科人的身影。希望你们接过前辈们手中的历史接力棒，在拼搏中历练、在担当中成长，让青春在与时代同向同行中绽放绚丽之花。

梦想，笃定奋进方可美梦成真。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。告别校园生活、进入社会课堂，同学们可能会体会到角色转变的“阵痛”，下班不再有“铃声”响起、甚至周末“双休”可能遭遇“996”、PPT汇报后面临的质疑或许比鼓励更多，等等。忙碌和疲惫可能会让你对梦想产生彷徨，但我们应坚信“道阻且长，行则将至”。我校计算机专业00级校友、2020年全国劳动模范称号获得者邢岗，吃透专业书籍110多本、学习笔记超百万字，在基层技术工作岗位上踏实奋斗20余年，完成自主改善、技术攻关672项，主导技术创新达40余项，终于实现了自己的“大国工匠”梦。顺境逆境都是风景，希望你们从邢岗学长身上看到笃定的力量，在不懈奋斗中把时间凝结成梦，成为自己yyds（网络热词，释义：永远的神）。

同学们，乘风好去，长空万里，直下看山河。今天，我们的国家正走向繁荣富强，我们的民族正走向伟大复兴，我们的人民正走向更加幸福美好的未来。生逢盛世，愿你们勇做时代前列的爱国者、实干家、追梦人，书写无愧于时代的壮丽篇章，创造自己的精彩人生！

同学们，纸短情长，千言万语抵不过一句“母校爱你”。明年我们将迎来建校70周年，期待与你们重逢！

(责编：李依环、秦华)