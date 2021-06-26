原标题：普通本科录取控制分数线400分

昨天，2021年北京高招各批次（类型）录取最低控制分数线发布，普通本科录取控制分数线为400分。北京教育考试院介绍，从评卷统计结果看，考生成绩整体呈现正态分布，具有良好的区分度，总分超过693分的有100人。

明天至7月1日，统考考生填报本科志愿，单考考生填报单招志愿。7月21日至22日，专科志愿填报。录取工作于7月6日至30日进行。

100人高考总分超过693分

今年高招本科批次中，普通本科录取控制分数线为400分，特殊类型招生控制分数线为513分，艺术类本科录取控制分数线为300分，体育类本科录取控制分数线（体育成绩60分）为328分。

专科批次中，普通专科录取控制分数线为120分（三科总分），艺术类专科录取控制分数线为84分（三科总分）。

高职单招批次中，高职单考单招分数线划为120分（三科总分），高职单考单招艺术类专业分数线为84分（三科总分）。其中，特殊类型招生控制分数线主要用于强基计划、高水平艺术团等特殊类型招生和提前批次有特殊要求的高校招生。

本科普通批可填30个志愿

本科招生设置本科提前批、本科普通批2个批次，并按顺序依次录取，本科志愿以院校专业组为单位设置，一个院校专业组即为一个独立的志愿。本科普通批设置30个平行志愿。专科招生按专科提前批、专科普通批2个批次依次录取。专科普通批设置20个平行志愿，每个志愿设置1所院校1个专业。

本市高招录取工作将于7月6日至7月30日进行。录取工作全部实行远程网上录取。录取期间，按考生已填报志愿录取结束时，如当前批次高校计划未完成，将根据情况征集考生志愿。考生的录取结果将随录取进程陆续公布，考生可以通过登录北京教育考试院网站进行免费查询。

今年，统考统招本科阶段的志愿填报与录取投档继续采用院校专业组方式。院校专业组由院校根据不同专业（或专业类）的人才培养需要和选考科目要求设置，是本科志愿填报与录取投档的基本单位。一所院校可设置一个或多个院校专业组，每个院校专业组内可包含多个专业。同一院校专业组内各专业的选考科目要求相同。同一院校选考科目要求相同的专业也可分设在不同的院校专业组中。（李祺瑶 牛伟坤）

(责编：李依环、薄晨棣)