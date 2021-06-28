31省区市2021年高考分数线汇总
2021年06月28日10:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月28日电 23日开始，各地陆续放榜。目前，31省区市2021年高考各批次录取分数线已全部公布，梳理如下。
|31省区市2021年高考分数线汇总
|北京
|本科
|普通本科
|400
|特殊类型
|513
|艺术类本科
|300
|体育类本科（体育成绩60分）
|328
|专科
|普通专科
|120（语数外三科总分）
|艺术类专科
|84（语数外三科总分）
|高职单招
|高职单考单招
|120（语数外三科总分）
|高职单考单招艺术类
|84（语数外三科总分）
|天津
|普通本科
|463
|河北
|历史科目组合
|物理科目组合
|普通本科
|454
|412
|普通专科
|200
|200
|体育类本科文化/专业课
|300/270
|240/270
|体育类专科文化/专业课
|140/240
|140/240
|艺术统考声乐统考类
|艺术统考器乐统考类
|艺术统考舞蹈统考类
|艺术统考美术统考类
|艺术本科文化/专业课
|289/125
|289/100
|289/115
|289/180（其中两门不低于60）
|艺术专科文化/专业课
|140/110
|140/95
|140/95
|140/160
|对口各批各类录取
|本科
|专科
|旅游
|540
|180
|学前教育
|595
|财经
|534
|机械
|525
|电子电工
|465
|计算机
|556
|建筑
|512
|农林
|565
|畜牧兽医
|538
|医学
|484
|山西
|文史类
|理工类
|第一批录取院校本科
|543
|505
|第二批录取院校本科
|458
|410
|第一批艺术类文化成绩最
|380
|354
|第二批艺术类文化成绩
|321
|287
|第一批体育类文化成绩
|434
|404
|第二批体育类文化成绩
|366
|328
|内蒙古
|文史类
|理工类
|本科一批
|488
|418
|本科二批
|392
|301
|高职专科
|160
|160
|辽宁
|普通类
|历史学科类
|物理学科类
|特殊类型招生
|534
|503
|本科
|456
|336
|专科（高职、提前专科）
|150
|150
|体育类
|历史学科类
|物理学科类
|本、专科文化成绩
|150
|150
|专业成绩
|45
|45
|艺术类
|历史学科类
|物理学科类
|本专科文化成绩
|342
|252
|本科舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、表演（仅限京剧表演）专业文化成绩
|230
|225
|专科文化成绩
|150
|150
|高水平运动队
|历史学科类
|物理学科类
|文化成绩
|456
|336
|少数体育测试成绩特别突出的考生文化成绩
|319
|235
|吉林
|文史类
|理工类
|本科一批
|519
|482
|本科二批
|335
|305
|体育本科
|264
|249
|艺术本科
|251
|228
|黑龙江
|文史类
|理工类
|本科一批
|472
|415
|本科二批
|354
|280
|艺术类本科文化课
|265
|210
|体育类本科文化课
|247
|196
|普通高职专科文化课
|160
|艺术类和体育类高职专科文化课
|150
|上海
|本科
|400
|特殊类型招生
|503
|艺术类本科
|300
|体育类本科
|280
|江苏
|历史类
|物理类
|普通类本科
|特殊类型招生
|533
|501
|本科
|476
|417
|体育类本科（文化/专业）
|366/110
|313/110
|
艺术类本科统考
（文化/专业）
|美术
|335/170
|313/170
|音乐（声乐、器乐）
|310/145
|260/145
|编导
|380/135
|400/135
|浙江
|第一段
|第二段
|普通类
|495
|266
|美术类
|512
|462
|艺术类
|音乐类
|469
|405
|舞蹈类
|475
|428
|影视表演类
|464
|411
|时装表演类
|465
|394
|播音主持类
|464
|374
|编导类
|495
|416
|摄制类
|490
|410
|体育类
|519
|462
|单独考试招生类
|机械类
|190
|计算机类
|215
|文秘类
|234
|化工（环保）类
|141
|药学类
|257
|建筑类
|165
|烹饪类
|327
|旅游服务类
|211
|服装类
|212
|财会类
|225
|电子与电工类
|188
|商业类
|187
|外贸类
|230
|医学护理类
|271
|农艺类
|210
|艺术类（工艺美术）
|284
|艺术类（影视表演）
|230
|艺术类（舞蹈）
|250
|艺术类（音乐）
|226
|艺术类（时装表演）
|110
|其它类（安全防范）
|134
|其它类（体育）
|100
|其它类（学前教育）
|300
|其它类（退役士兵）
|87
|其它类（汽车专业）
|100
|安徽
|文史类
|理工类
|本科一批
|560
|488
|本科二批
|519
|415
|高职（专科）
|200
|200
|艺术类A（本科）
|467
|374
|艺术类B（本科）
|389
|311
|艺术类C（本科）
|363
|291
|艺术类（专科）
|160
|160
|体育类（本科）
|337
|270
|体育类（专科）
|200
|200
|福建
|历史类
|物理类
|本科批
|467
|423
|高职（专科）批
|220
|220
|特殊类型招生
|546
|530
|艺术类本科
|350
|317
|艺术类专科
|154
|154
|艺术类省统考专业本科
|195
|195
|艺术类省统考专业专业
|180
|180
|体育类本科
|304
|275
|体育类专科
|154
|154
|体育类省统考专业本科
|60
|60
|体育类省统考专业专业
|60
|60
|江西
|文史类
|理工类
|本科一批
|559
|519
|本科二批
|496
|443
|高职专科
|150
|150
|山东
|普通类
|特殊类招生控制线
|518
|一段线
|444
|二段线
|150
|“3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线
|394
|艺术类
|本科
|专科
|文学编导、播音主持、摄影类专业
|444
|150
|美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业
|333
|150
|舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业
|288
|150
|体育类
|一段线
|569
|二段线
|470
|河南
|文科
|理科
|本科一批
|558
|518
|本科二批
|466
|400
|高职高专批
|200
|湖北
|历史类
|物理类
|普通类本科
|463
|397
|本科特殊招生线：供高校专项计划、高水平艺术团、有相应文化要求的特殊院校（专业）
|558
|520
|高职高专
|200
|200
|高职高专类型中，湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校
|150
|150
|高水平运动队
|463
|397
|高水平运动队专业测试成绩特别优秀的考生
|347
|297
|艺术类
|本科（文化/专业）
|高职高专
|美术学类
|325/192
|120/171
|设计学类
|325/192
|广播电视编导
|397/209
|120/180
|播音与主持艺术
|397/228
|表演
|390/223
|服装表演
|317/207
|舞蹈学类
|277/216
|音乐学类
|326/224
|其他类
|文化：347
|体育类
|376/350
|120/300
|技能高考
|机械类
|588/不低于294
|200
|电气电子类
|632/不低于294
|计算机类
|620/不低于294
|建筑技术类
|604/不低于294
|旅游类
|609/不低于294
|农学类
|579/不低于294
|财经类
|622/不低于294
|学前教育专业
|584/不低于294
|护理专业
|584/不低于294
|汽修专业
|582/不低于294
|湖南
|历史类
|物理类
|本科
|高职专科
|本科
|高职专科
|普通类
|466
|200
|434
|200
|音乐类文化/专业课
|349/253
|160/155
|325/240
|160/155
|美术类文化/专业课
|349/223
|325/202
|体育类文化/专业课
|354/258
|342/258
|舞蹈类文化/专业课
|326/239
|303/230
|表演类（服装表演）文化/专业课
|326/219
|303/216
|表演类（戏剧表演）文化/专业课
|326/227
|303/223
|编导类文化/专业课
|446/171
|434/159
|播音与主持艺术类文化/专业课
|466/166
|434/196
|书法艺术与书法教育类文化/专业课
|349/231
|325/228
|摄影摄像类文化/专业课
|466/192
|434/180
|职高对口招生
|本科
|专科
|师范类
|612
|200
|种植类
|591
|养殖类
|541
|机电类
|588
|电子电工类
|587
|计算机类
|648
|建筑类
|535
|旅游类
|632
|医卫类
|602
|财会类
|576
|商贸类
|628
|文秘类
|602
|英语类
|634
|服装类文化/专业课
|270/281
|150/155
|美术类 文化/专业课
|288/305
|音乐类文化/专业课
|239/316
|广东
|本科
|专科
|普通类（历史）
|448
|160
|普通类（物理）
|432
|160
|体育类文化/术课
|347/195
|210/185
|美术类文化/术课
|325/200
|195/150
|音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）文化/术课
|325/185
|190/150
|舞蹈类文化/术课
|260/178
|170/150
|广播电视编导类文化/术课
|405/193
|310/150
|书法类文化/术课
|325/205
|195/150
|艺术类校考文化课
|260
|160
|普通类（历史）
|普通类（物理）
|本科特殊类型招生录取控制线（含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价）
|548
|539
|本科重点高校招收农村和贫困地区学生（地方专项计划）
|518
|509
|广西
|文史类
|理工类
|本科一批
|530
|487
|本科二批
|413
|348
|高职专科
|180
|180
|海南
|普通类
|体育类
|艺术类本科
|本科批
|466
|414/75
|350
|国家专项计划
|466
|414/75
|部分特殊类型招生投档
|569
|重庆
|历史类
|物理类
|本科批
|456
|446
|高职高专批
|180
|180
|艺术类
|本科批文化课
|高职专科批文化课
|美术学与设计学类
|333
|180
|编导类
|426
|210
|音乐类音乐学
|345
|210
|音乐类音乐表演声乐方向
|280
|180
|音乐类音乐表演钢琴方向
|280
|180
|音乐类音乐表演器乐方向
|280
|180
|舞蹈类
|208
|180
|影视类表演
|354
|180
|影视类播音与主持艺术
|383
|210
|体育类
|353
|180
|四川
|文史类
|理工类
|本科一批
|541
|521
|本科二批
|474
|430
|专科批
|150
|150
|贵州
|文史类
|理工类
|本科一批
|556
|456
|本科二批
|479
|367
|高职（专科）
|180
|云南
|文史类
|理工类
|本科一批
|565
|520
|本科二批
|500
|435
|高职专科
|200
|200
|西藏
|文史类
|理工类
|少数民族
|汉族
|少数民族
|汉族
|重点本科
|350
|448
|317
|415
|普通本科
|317
|325
|273
|305
|高职（专科）
|225
|225
|200
|200
|艺术、体育类本科
|222
|228
|191
|214
|艺术、体育类专科
|158
|158
|140
|140
|部队生源招生
|198
|163
|陕西
|文史类
|理工类
|本科一批
|499
|443
|本科二批
|406
|341
|高职(专科)
|150
|150
|艺术类本科文化课
|305
|256
|艺术类专科文化课
|105
|105
|体育类本科文化课
|306
|体育类专科文化课
|286
|高职教育单独招生本科
|296
|高职教育单独招生专科
|120
|甘肃
|文史类
|理工类
|本科一批
|502
|440
|本科二批
|432
|336
|高职专科
|160
|160
|本科二批
|高职（专科）批
|农林牧渔类
|506
|130
|医药卫生类
|526
|250
|工业类
|488
|130
|土木水利类
|526
|130
|信息技术类
|581
|130
|财经商贸类
|532
|130
|旅游服务类
|540
|130
|教育与文化艺术类
|562
|290
|青海
|文史类
|理工类
|本科一段
|普通班（含优师专项计划）
|405
|330
|国家、地方专项计划
|395
|320
|省外民族班、省内外预科班
|395
|320
|省内专项计划
|390
|315
|特殊类型
|456
|403
|本科二段
|361
|310
|专科
|150
|150
|藏文类
|文科
|理科
|本科
|450
|394
|省内院校本科预科
|450
|394
|专科
|240
|240
|蒙文类
|文科
|理科
|本科/专科
|230
|182
|宁夏
|文史类
|理工类
|第一批录取院校本科最低录取控制分数线
|505
|412
|国家专项计划第一批录取院校
|505
|412
|地方专项计划第一批录取院校
|505
|412
|体育类第一批录取院校本科
|487
|403
|新疆
|普通类
|单列类
|往届民语言类
|选考外语
|选考民族语文
|文科
|本科一批次
|466
|347
|315
|
本科数学单科限分29分
从高分到低分适当控制分数投档录取
|本科二批次
|350
|263
|269
|高职（专科）批次参考分数线
|140
|140
|140
|理科
|本科一批次
|405
|305
|304
|
本科数学单科限分32分
从高分到低分适当控制分数投档录取
|本科二批次
|302
|248
|263
|高职（专科）批次参考分数线
|140
|140
|140
|体育类
|本科提前批次
|术科81
|术科75
|术科80
|
术科74
文化课从高分到低分适当控制分数投档录取
|文化课215
|文化课190
|文化课200
|高职（专科）提前批次
|术科80
|术科74
|术科73
|文化课140
|文化课140
|文化课140
|艺术类
|本科提前批次
|术科从高分到低分适当控制分数投档录取
|术科、文化课从高分到低分适当控制分数投档录取
|文化课227，舞蹈类、表演专业196
|文化课186，舞蹈类、表演专业161
|文化课202，舞蹈类、表演专业175
|高职（专科）提前批次
|术科从高分到低分适当控制分数投档录取
|文化课140
|文化课140
|文化课140
(责编：郝孟佳、熊旭)
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