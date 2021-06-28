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31省区市2021年高考分数线汇总

2021年06月28日10:15 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月28日电 23日开始，各地陆续放榜。目前，31省区市2021年高考各批次录取分数线已全部公布，梳理如下。

31省区市2021年高考分数线汇总
北京
本科 普通本科 400
特殊类型 513
艺术类本科 300
体育类本科（体育成绩60分） 328
专科 普通专科 120（语数外三科总分）
艺术类专科 84（语数外三科总分）
高职单招 高职单考单招 120（语数外三科总分）
高职单考单招艺术类 84（语数外三科总分）
天津
普通本科 463
河北
　 历史科目组合 物理科目组合
普通本科 454 412
普通专科 200 200
体育类本科文化/专业课 300/270 240/270
体育类专科文化/专业课 140/240 140/240
　 艺术统考声乐统考类 艺术统考器乐统考类 艺术统考舞蹈统考类 艺术统考美术统考类
艺术本科文化/专业课 289/125 289/100 289/115 289/180（其中两门不低于60）
艺术专科文化/专业课 140/110 140/95 140/95 140/160
对口各批各类录取 本科 专科
旅游 540 180
学前教育 595
财经 534
机械 525
电子电工 465
计算机 556
建筑 512
农林 565
畜牧兽医 538
医学 484
山西
　 文史类 理工类
第一批录取院校本科 543 505
第二批录取院校本科 458 410
第一批艺术类文化成绩最 380 354
第二批艺术类文化成绩 321 287
第一批体育类文化成绩 434 404
第二批体育类文化成绩 366 328
内蒙古
　 文史类 理工类
本科一批 488 418
本科二批 392 301
高职专科 160 160
辽宁
普通类 历史学科类 物理学科类
特殊类型招生 534 503
本科 456 336
专科（高职、提前专科） 150 150
体育类 历史学科类 物理学科类
本、专科文化成绩 150 150
专业成绩 45 45
艺术类 历史学科类 物理学科类
本专科文化成绩 342 252
本科舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、表演（仅限京剧表演）专业文化成绩 230 225
专科文化成绩 150 150
高水平运动队 历史学科类 物理学科类
文化成绩 456 336
少数体育测试成绩特别突出的考生文化成绩 319 235
吉林
　 文史类 理工类
本科一批 519 482
本科二批 335 305
体育本科 264 249
艺术本科 251 228
黑龙江
　 文史类 理工类
本科一批 472 415
本科二批 354 280
艺术类本科文化课 265 210
体育类本科文化课 247 196
普通高职专科文化课 160
艺术类和体育类高职专科文化课 150
上海
本科 400
特殊类型招生 503
艺术类本科 300
体育类本科 280
江苏
　 历史类 物理类
普通类本科 特殊类型招生 533 501
本科 476 417
体育类本科（文化/专业） 366/110 313/110
艺术类本科统考
（文化/专业）		 美术 335/170 313/170
音乐（声乐、器乐） 310/145 260/145
编导 380/135 400/135
浙江
　 第一段 第二段
普通类 495 266
　 美术类 512 462
艺术类 音乐类 469 405
舞蹈类 475 428
影视表演类 464 411
时装表演类 465 394
播音主持类 464 374
编导类 495 416
摄制类 490 410
体育类 519 462
单独考试招生类 机械类 190
计算机类 215
文秘类 234
化工（环保）类 141
药学类 257
建筑类 165
烹饪类 327
旅游服务类 211
服装类 212
财会类 225
电子与电工类 188
商业类 187
外贸类 230
医学护理类 271
农艺类 210
艺术类（工艺美术） 284
艺术类（影视表演） 230
艺术类（舞蹈） 250
艺术类（音乐） 226
艺术类（时装表演） 110
其它类（安全防范） 134
其它类（体育） 100
其它类（学前教育） 300
其它类（退役士兵） 87
其它类（汽车专业） 100
安徽
　 文史类 理工类
本科一批 560 488
本科二批 519 415
高职（专科） 200 200
艺术类A（本科） 467 374
艺术类B（本科） 389 311
艺术类C（本科） 363 291
艺术类（专科） 160 160
体育类（本科） 337 270
体育类（专科） 200 200
福建
　 历史类 物理类
本科批 467 423
高职（专科）批 220 220
特殊类型招生 546 530
艺术类本科 350 317
艺术类专科 154 154
艺术类省统考专业本科 195 195
艺术类省统考专业专业 180 180
体育类本科 304 275
体育类专科 154 154
体育类省统考专业本科 60 60
体育类省统考专业专业 60 60
江西
　 文史类 理工类
本科一批 559 519
本科二批 496 443
高职专科 150 150
山东
普通类 特殊类招生控制线 518
一段线 444
二段线 150
“3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线 394
艺术类 　 本科 专科
文学编导、播音主持、摄影类专业 444 150
美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业 333 150
舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业 288 150
体育类 一段线 569
二段线 470
河南
　 文科 理科
本科一批 558 518
本科二批 466 400
高职高专批 200
湖北
　 历史类 物理类
普通类本科 463 397
本科特殊招生线：供高校专项计划、高水平艺术团、有相应文化要求的特殊院校（专业） 558 520
高职高专 200 200
高职高专类型中，湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校 150 150
高水平运动队 463 397
高水平运动队专业测试成绩特别优秀的考生 347 297
艺术类 本科（文化/专业） 高职高专
美术学类 325/192 120/171
设计学类 325/192
广播电视编导 397/209 120/180
播音与主持艺术 397/228
表演 390/223
服装表演 317/207
舞蹈学类 277/216
音乐学类 326/224
其他类 文化：347 　
体育类 376/350 120/300
技能高考 机械类 588/不低于294 200
电气电子类 632/不低于294
计算机类 620/不低于294
建筑技术类 604/不低于294
旅游类 609/不低于294
农学类 579/不低于294
财经类 622/不低于294
学前教育专业 584/不低于294
护理专业 584/不低于294
汽修专业 582/不低于294
湖南
　 历史类 物理类
　 本科 高职专科 本科 高职专科
普通类 466 200 434 200
音乐类文化/专业课 349/253 160/155 325/240 160/155
美术类文化/专业课 349/223 325/202
体育类文化/专业课 354/258 342/258
舞蹈类文化/专业课 326/239 303/230
表演类（服装表演）文化/专业课 326/219 303/216
表演类（戏剧表演）文化/专业课 326/227 303/223
编导类文化/专业课 446/171 434/159
播音与主持艺术类文化/专业课 466/166 434/196
书法艺术与书法教育类文化/专业课 349/231 325/228
摄影摄像类文化/专业课 466/192 434/180
职高对口招生 本科 专科
师范类 612 200
种植类 591
养殖类 541
机电类 588
电子电工类 587
计算机类 648
建筑类 535
旅游类 632
医卫类 602
财会类 576
商贸类 628
文秘类 602
英语类 634
服装类文化/专业课 270/281 150/155
美术类 文化/专业课 288/305
音乐类文化/专业课 239/316
广东
　 本科 专科
普通类（历史） 448 160
普通类（物理） 432 160
体育类文化/术课 347/195 210/185
　美术类文化/术课 325/200 195/150
音乐类（含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐）文化/术课 325/185 190/150
舞蹈类文化/术课 260/178 170/150
广播电视编导类文化/术课 405/193 310/150
书法类文化/术课 325/205 195/150
艺术类校考文化课 260 160
　 普通类（历史） 普通类（物理）
本科特殊类型招生录取控制线（含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价） 548 539
本科重点高校招收农村和贫困地区学生（地方专项计划） 518 509
广西
　 文史类 理工类
本科一批 530 487
本科二批 413 348
高职专科 180 180
海南
　 普通类 体育类 艺术类本科
本科批 466 414/75 350
国家专项计划 466 414/75
部分特殊类型招生投档 569 　
重庆
　 历史类 物理类
本科批 456 446
高职高专批 180 180
艺术类 本科批文化课 高职专科批文化课
美术学与设计学类 333 180
编导类 426 210
音乐类音乐学 345 210
音乐类音乐表演声乐方向 280 180
音乐类音乐表演钢琴方向 280 180
音乐类音乐表演器乐方向 280 180
舞蹈类 208 180
影视类表演 354 180
影视类播音与主持艺术 383 210
体育类 353 180
四川
　 文史类 理工类
本科一批 541 521
本科二批 474 430
专科批 150 150
贵州
　 文史类 理工类
本科一批 556 456
本科二批 479 367
高职（专科） 180
云南
　 文史类 理工类
本科一批 565 520
本科二批 500 435
高职专科 200 200
西藏
　 文史类 理工类
少数民族 汉族 少数民族 汉族
重点本科 350 448 317 415
普通本科 317 325 273 305
高职（专科） 225 225 200 200
艺术、体育类本科 222 228 191 214
艺术、体育类专科 158 158 140 140
部队生源招生 198 163
陕西
　 文史类 理工类
本科一批 499 443
本科二批 406 341
高职(专科) 150 150
艺术类本科文化课 305 256
艺术类专科文化课 105 105
体育类本科文化课 306
体育类专科文化课 286
高职教育单独招生本科 296
高职教育单独招生专科 120
甘肃
　 文史类 理工类
本科一批 502 440
本科二批 432 336
高职专科 160 160
　 本科二批 高职（专科）批
农林牧渔类 506 130
医药卫生类 526 250
工业类 488 130
土木水利类 526 130
信息技术类 581 130
财经商贸类 532 130
旅游服务类 540 130
教育与文化艺术类 562 290
青海
　 文史类 理工类
本科一段 普通班（含优师专项计划） 405 330
国家、地方专项计划 395 320
省外民族班、省内外预科班 395 320
省内专项计划 390 315
特殊类型 456 403
本科二段 361 310
专科 150 150
藏文类
　 文科 理科
本科 450 394
省内院校本科预科 450 394
专科 240 240
蒙文类
　 文科 理科
本科/专科 230 182
宁夏
　 文史类 理工类
第一批录取院校本科最低录取控制分数线 505 412
国家专项计划第一批录取院校 505 412
地方专项计划第一批录取院校 505 412
体育类第一批录取院校本科 487 403
新疆
　 普通类                单列类 往届民语言类
选考外语 选考民族语文
文科 本科一批次 466 347 315 本科数学单科限分29分
从高分到低分适当控制分数投档录取
本科二批次 350 263 269
高职（专科）批次参考分数线 140 140 140
理科 本科一批次 405 305 304 本科数学单科限分32分
从高分到低分适当控制分数投档录取
本科二批次 302 248 263
高职（专科）批次参考分数线 140 140 140
体育类 本科提前批次 术科81 术科75 术科80 术科74
文化课从高分到低分适当控制分数投档录取
文化课215 文化课190 文化课200
高职（专科）提前批次 术科80 术科74 术科73
文化课140 文化课140 文化课140
艺术类 本科提前批次 术科从高分到低分适当控制分数投档录取 术科、文化课从高分到低分适当控制分数投档录取
文化课227，舞蹈类、表演专业196 文化课186，舞蹈类、表演专业161 文化课202，舞蹈类、表演专业175
高职（专科）提前批次 术科从高分到低分适当控制分数投档录取
文化课140 文化课140 文化课140

　

(责编：郝孟佳、熊旭)

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