原标题：“童心向党”，青少年党史教育如何润物无声

2021年6月18日，重庆市云阳县彭咏梧小学举行少先队员入队仪式，185名小学一年级新队员在彭咏梧烈士纪念馆光荣地加入中国少年先锋队。光明图片

“你的偶像是谁？”

“周总理”“彭雪枫”“钟南山”“张桂梅”，答案有很多，甚至还有保家卫国牺牲的西藏军区边防军战士，狱中牺牲的“小萝卜头”，同校园学长“谢戡”等等。这是今天的中小学生对于偶像的回答。

这些回答，来自北京市东城区某学校的党史教育课——“见字如面”，给自己的偶像写一封信。同学们用真挚的情感抒发着对偶像的敬佩之情。

党史教育，在今天的中小学生心中生根发芽，各地中小学校用自己的方式向新一代的新生力量讲述中国共产党成立100年来的波澜壮阔，在他们的心灵里种下一颗红色的种子。

青少年学党史，有哪些不同的感受？他们喜欢怎样的党史课程？记者走进中小学校，一探他们的风貌。

1、青少年的肩膀上该承担什么

青少年应该继承什么？汇文中学初二7班学生苏弈菲这样说：“红色基因，民族精神，家国情怀”。

她稚嫩的肩膀上有大大的责任，她的偶像是为国捐躯的谢戡烈士，牺牲的时候，谢戡才14岁，也是一位少年。对此，苏奕菲告诉记者，她曾经听到过这样一句话：“少年郎的肩头，不要这么沉重，而应该先挑起清风明月，草长莺飞。”学习了党史知识之后，她的看法转变了。读了老师给他们推荐的书籍，她对一句话印象深刻：“家产在此，眷属在此，祖坟在此，他们保卫的不是抽象的国，而是实实在在的家。”这种家国情怀的精神早已融入民族血液，成为红色基因，因此，苏弈菲说：“我们会继承和发扬民族精神，承担时代赋予的使命。”

当然，她崇拜谢戡的原因不止于此，她还是谢戡英雄班的一员。

在汇文中学，共有9个以英雄人物命名的班级，汇文中学高二1班是彭雪枫英雄班，班长齐书畅告诉记者，她最难忘的一节党课是由杰出校友们亲自讲述的。那些知识不再是“某年某月某事”，不再是书本上重点“标红”的字，而是真实地发生在眼前，她感到了一种“代入感”，这是“难以名状的感动”。“我对于责任的意识更强了，也更具象化了。一代人有一代人的英雄，时代的转变带不走他们的精神力量。从这个角度来说，英雄这个形象是永恒不变的，传承他们的精神是我辈的责任。”

汇文中学高中二年级语文教师蒋璇玥告诉记者，他们的党史教育课是在潜移默化中进行的，有主题班会，有歌咏比赛，有“一封家书中的历史课”，还有红色经典影视剧的片段赏析。学了党史知识，作为教师，她明显感觉到学生身上发生的变化。“他们不再只关注学习，而是更有礼貌了，更有冲劲了，更有责任感了。不止一位同学告诉我‘当英雄班的学生，就要以英雄的高度要求自己’。这是他们走向成熟的表现。”蒋璇玥说。

2、“七一”对于青少年意味着什么

即将到来的“七一”对青少年来说意味着什么？记者在采访中发现，不少青少年的答案是“与我有关节日”或“有仪式感的节日”。

这个“节日”，像他们的生日一样备受期待，像“六一”一样，对他们有别样的意义。于是，今年的央视六一晚会也注意到了他们的喜好，突出红岩精神、雷锋精神，让书本上的小萝卜头、雷锋等英雄走近他们，让女排精神、载人航天精神走近他们。

央视六一晚会总导演许蓓蓓告诉记者，在筹备晚会之初，他们就将舞台上的“话语权”更多地向儿童小演员们倾斜，从革命故事和红色记忆中汲取精华、创设情境，在高科技的加持下，构建起“穿越者”和亲历者同台的两个视角，表现出历经几代少年们传承而不褪色的那份崇高理想。

“在中国共产党百年奋斗的征途上，起决定性作用的是每一名共产党员，使辉煌事业不断壮大。孩子们也许并不懂这背后的宏大意义是什么，但是他们在一个个真实历史事件和亲历者的引导下能够明白红岩精神折射出的忠诚、雷锋精神折射出的奉献、女排精神折射出的团结拼搏，以及载人航天精神折射出的敬业，这就是我们想要带给大家的干货。”许蓓蓓说。

在晚会尾声部分，播放了短片《百年征程·少年志》，晚会采访了曾经送过鸡毛信的百岁老党员顾海楼、方志敏的女儿方梅，以及全国脱贫攻坚楷模毛相林、复兴号总设计师梁建英、中国女足运动员王霜、新时代好少年陈其方等，“从100岁、90岁、80岁，到12岁，从党员、共青团员到少先队员，短片所要传达出的寓意就是：党的事业薪火相传、红色江山永不变色，每一代少年都坚定听党话、跟党走，刻苦学习、树立理想、砥砺品格。我们希望所有的内容和情感都会成为孩子们心中不灭的灯塔，照亮每个人的成长之路。”许蓓蓓说。

党史教育，带给孩子们的是灯塔，是不竭的希望，还有“精神上的觉醒力量”。“在学校，我们会听党史广播剧，每一次都热泪盈眶，我会问自己，如果让我面临国难当头的时刻，我能否像他们一样勇敢？”齐书畅说。

这觉醒的力量不断流转、升华，沉淀在今天每一个青少年心中。苏奕菲想到鲁迅先生的话：“此后如竟没有炬火，我便是唯一的光。”

3、党史教育怎样更受青少年欢迎

蒋璇玥告诉记者，在丰富多彩的党史教育活动中，孩子们最喜欢“能亲身参与的方式”。

今年以来，北京市教育主管部门策划开展了一系列贯穿全年的“永远跟党走”主题教育活动，组织名师专家打造党史学习教育“可视化教材”。北京全市282万人次参与“四史”学习知识竞赛，200所大中小学校参与“唱支歌儿给党听”网络歌咏比赛，全网阅读量超过3亿。北京市东城区教育工委书记刘藻介绍，坐落在东城区的北大红楼等红色文化资源，犹如一座丰碑将爱党爱国的基因植入教育的血脉。

北京市丰台区委教育工委副书记李梅告诉记者，丰台区组建“小小红色讲解员”队伍，面向社会和全区师生宣讲红色故事，他们还利用丰台区现有长辛店留法勤工俭学预备班旧址、二七纪念馆等红色资源，招募区内中小学260多名青少年学生，组建“小小红色讲解员”队伍，面向社会和全区师生宣讲红色故事。二七纪念馆的宣讲员、丰台区扶轮小学四年级（1）班王婧瑶说，“通过党史宣讲，我感受到共产党人永不退缩的精神！作为一名小学生，我要热爱我们的祖国，热爱我们的党，将来为祖国贡献一份属于自己的力量！”

丰富多彩的党史教育主题活动备受追捧的同时，如何解决“窥一斑而不见全豹”的问题，让孩子们真正在党史长河中受教育？

丰台区第一小学党委书记王艳红告诉记者，这种担忧不会出现。“每个中小学校都有系统的学习计划，我们针对孩子的年龄特点沉浸式学习、体验式教育，把知识点融入日常每一次活动、每一个节日、每一场班会，增进他们对党的了解和朴素的情感。以我校为例，我们的党史学习计划叫‘童心向党筑未来’，三月份歌唱节传唱红色歌曲，四月份综合实践活动走访身边的优秀党员。我们还有定向越野活动、探访红色地标、讲党史故事、讲革命诗词等活动，这样把系统的知识输入孩子心中。”

在采访中，记者发现，通过党史教育，孩子们对党的感情“向往而追求”。北京市委教育工委副书记狄涛表示：“青年学生对于党的认识不再是书本上的知识点，而是充满自豪向往。从红岩精神、雷锋精神到今天的抗疫精神、脱贫攻坚精神，他们感受过、体会过，正如习近平总书记给新安小学少先队员们回信中说到的那样，他们愿意学好党史，以英雄模范人物为榜样，从小坚定听党话、跟党走的决心，刻苦学习，树立理想，砥砺品格，增长本领，努力实现德智体美劳全面发展。”

“请祖国放心！”这是新一代青少年的坚定回答。（记者 姚晓丹）

(责编：温璐、熊旭)