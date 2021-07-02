原标题：孩子暑期去哪儿？“行万里路”正在改变家长育子观

图为孩子们在山间溪水旁写生作画。 李明明 摄

中新网郑州7月1日电 “在教室内上一百节美术课，不如让孩子们走进自然，去触摸每一片叶子。”来自河南省郑州市的青年美术老师冯蓓告诉记者，暑假期间，为喜爱画画的孩子选一个研学的短期旅行，是她所期待的假期好方式。

冯蓓既是老师又是妈妈，孩子们的暑假生活将如何度过，成为像冯蓓这样很多家长费心的问题。近日，记者在走访中发现，“研学游”正在改变着家长们的育子观念。与过去“闭门读书”“啃书本”的度过假期方式相比，如今不少家长选择让孩子“走出去”，到大自然中接受“再教育”，以期让孩子不仅“读万卷书”，还要“行万里路”。

所谓“研学游”，便是研究性学习和旅行体验相结合、让孩子接受不同领域教育的一种方式。

图为孩子们在一处历史建筑前接受革命传统文化教育。 李明明 摄

“读万卷书，行万里路”不仅是家长的期望，也是老师眼里最佳的教育方式。冯蓓说，希望孩子都能在“行万里路”的过程中，真实地感知到大自然的美好，陶冶情操。“我认为研学这种方式，可以让孩子获得在书本上学不到的知识，而这种知识又可以促进孩子更好地学习书本知识。”

走访过程中，不少家长在谈及孩子参与研学时说，“研学”是以天地为课堂、以社会为学校、以历史文化和自然风光为老师的“天然课堂”。也有家长说，“研学”是通过调动眼、耳、口、鼻多种感官，让学生们走出“闭门读书”的一剂良方，使孩子们在研学途中开拓眼界、增广见闻，能够更好地在实践中得到锻炼。

近年来，孩子参加“研学游”成为一种新的趋势。每到暑期，博物馆(院)、科技馆、自然景观、农耕体验等，均可见一些浩浩荡荡的“研学”队伍。特别是那些加入传统文化元素的“研学游”，更成为家长们的热门之选，受到许多家长和孩子的青睐。

“我经常带孩子来博物馆，不仅能激发孩子的求知欲，还能从中享受亲子时光。”6月30日，带着孩子从河南自然博物馆结束参观的郑州市民赵先生说，每逢假期，他都会选择带孩子外出游历。“对于孩子来说，最好的老师莫过于兴趣，游历的过程就是培养孩子的兴趣。”

赵先生说，想要增进孩子们对于知识的探索与兴趣，就要加强孩子的参与度与体验感。比如对传统技艺进行场景重现，让孩子看看瓷器制作、采茶制茶，之后再动手加以实践，孩子就能很好地体会传统文化的魅力。

郑州大学商学院副教授张栋表示，所谓研学就是通过形式多样、创意十足的内容，循循善诱、讲演相结合的方式，让孩子们“在游中学、在学中研”，在实践中感受学习的乐趣。

谈及“研学游”渐成“研学热”的现象，张栋说，这其实是家长们教育观念的改变，民众生活水平的提高也是一方面。“家长们认识到孩子多方面发展的重要性，人才培养观发生了改变，同时也与学校对素质教育的重视及学生对摄取知识的渴望有关。”

除了研学方面的实践旅行，红色游、乡村游等也正在走进孩子们的暑假生活中。已在河南全省20多家博物馆、纪念馆联动展出的“见证·红色中原”汇报展、林州市“红旗渠精神营地”、宝丰县“伴耕伴读基地”等，都在暑期迎来不少“小观众、小游客”。(李明明)

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