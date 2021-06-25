陈志文

原标题：异地办分校成为越来越多名校“标配”？

近日，根据媒体报道，双一流高校多数都有在异地办分校的做法，只是形态不一，有本科生、研究生都齐备的，也有只是一个研究院，并没有实际教学行为的。广东、江苏、浙江等经济发展水平较高的省份，则是名校异地办学的主要地区。

教育部曾强调，异地校区在办学定位、师资队伍建设、办学经费保障、办学质量和水平、校园文化传承等方面存在问题，这些潜在的问题，是高校在规划布局中要高度重视的。但异地办学背后，也能反映不同地区的发展需要、不同高校的教育诉求。尤其原来高等教育的布局结构，已无法满足当地社会经济的发展需要，地方政府也对优质高教资源持欢迎态度。

改革开放以来，广东是人口净流入较多的省份，GDP也长期位居全国第一。但广东的高等教育基础，则无法适应广东地方的快速发展，也无法充分满足老百姓的教育需求。最近10多年来，广东一方面拿巨资扶持地方高校上台阶，一方面也在大力引进著名高校到广东办学。

这里面深圳尤为突出。深圳人均GDP曾高居全国第一，但高等教育资源一直是短板。早在20年前，深圳就吸引北大清华在深圳举办了研究生院，北大清华也陆续把一部分研究生培养转移至深圳；前几年，985高校哈工大在深圳设立分校并实施本科教育；去年深圳宣布再建4所高校，其中一所就是中国科学院与深圳合作建设。在吸引国内高校的同时，深圳还和香港、国外进行联合办学。

苏州也是如此。虽然江苏高校总数位居全国第一，211高校、双一流高校总数也位居全国第二，但高校主要聚集在南京，对苏州的社会经济发展支撑远远不够。在大力支持苏州大学发展的同时，苏州也在广泛引进国内外著名高校。不仅有中国人民大学、西北工业大学、西安交大等国内著名高校落户苏州，美国杜克大学也已经在苏州昆山落地多年。

高校也有自身发展的需要，尤其是经济欠发达地区的高校，在发达地区办分校，还是学校吸引并留住优秀人才的手段。有的西部高校在东部建一个研究院，把一些不愿意到西北的教师以及想走的教师留在这个研究院内，生活环境与收入待遇都得到有效保障，避免了人才的流失。

随着时间的推移，中国高校的版图也开始发生深刻变化。目前，我们高等教育的地域布局，尤其是优秀高校的布局，基本还是新中国刚成立时的样子。当年国家按几个大区中心城市布局高等教育，部分地区则是双中心布局。当时的东北作为共和国长子，备受重视，东北三省均设置了很多著名高校。但伴随改革开放，中国的经济中心逐渐南移，人口结构也发生变化，原有布局已无法适应社会发展需要，呼吁调整高等教育布局的声音一直存在。

国家相关方面也一直在作布局的调整。当年的211院校、近年扶持的省部共建学校以及郑州大学、云南大学、新疆大学等入围一流大学，显然是国家希望在高等教育投入上，对不同地区能够有所侧重，改变布局结构。

有人或许担心名校办分校，会造成中西部高等教育资源与人才的流失，对地方经济发展形成制约，但人才的流失实际是地方社会经济发展落后的结果，并非因为人才的流失才导致社会经济发展的落后。

对于发达地区，我觉得不妨充分利用市场作用，适当放开相关的管制政策，鼓励地方政府通过自己的投入，改变目前经济发达地区高等教育发展不充分的问题，比如苏州、广东的类似做法，最后促使高等教育布局更加合理科学。

(责编：郝孟佳、温璐)