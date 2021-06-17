目前，多国疫苗接种工作逐步推进， 入境及防疫政策不断更新，许多海外院校的线下授课也已提上日程。对于已收到录取通知、静待今秋入学的中国留学生而言，随着开学脚步日益临近，不少学生已开始了出发前的具体准备工作。

那么，作为热门留学目的地的英、美、加等国，有哪些最新的高校线下授课安排？有哪些具体防疫政策？一起来看。

美国

5月27日，美国宣布目前持有效F-1/M-1签证的留学生，如就读院校定于2021年8月1日之后开学，可在开学前30日内持有效签证直接入境美国。同时，满足以上条件的留学生可直飞美国，无须进入第三国中转。

在防疫检测方面，目前入境美国仍需提供出发前72小时内出具的核酸检测阴性报告。同时，美国疾病控制和预防中心建议乘客在入境美国后3-5天内再次进行核酸检测，并在家中自我隔离7天。

据统计，目前已有约240所美国大学对秋季学期做出了强制疫苗接种的规定，其中包括哈佛大学、麻省理工学院、华盛顿大学、东北大学、波士顿大学、马萨诸塞大学系统中的所有学校等。

除了规定学生接种疫苗外，一些学校还给出了奖励措施。比如，罗文大学宣布有疫苗接种证明的全日制学生可在秋季课程注册中获得500美元的抵免额，非全日制学生将根据他们获得的学分数量按比例分配金额。

由于很多中国学生都是在中国接种的新冠疫苗，为减轻学生负担，不少美国大学表示认可世界卫生组织批准的中国新冠疫苗，其中包括哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、达特茅斯学院、西北大学、华盛顿大学、纽约大学等。

英国

自5月17日起，英国英格兰地区已进入防疫解封第三阶段，根据此前计划，原定于6月21日进入最后一个解封阶段，解除尚存的社交限制措施。不过，由于变种病毒在英国加速传播，感染者持续增加，解封已经延期。

目前，入境英国需要携带从最终出发地出发前72小时内取得的符合要求的核酸检测阴性证明，以及48小时内填写的入境旅客定位表以备海关查验。此外，现在从中国入境英国的人员入境后需要自我隔离10天，并在抵达的第2天（或第2天前）和第8天（或第8天后）分别进行核酸检测。

5月17日英国政府官网发布消息，即日起，所有大学生，包括国际留学生在内都可以重返校园，线下教育将全面恢复。不过，在秋季学期授课方面，各大学有不同安排。

其中，帝国理工学院网站发布通知，学校期待学生在秋季学期返回校园，并将在整个学年最大限度开展线下教学。伦敦政治经济学院和曼彻斯特大学等院校则表示会采用融合线下和线上的灵活教学模式。曼彻斯特大学强调，上网课的形式不是统一默认的授课模式，不同院系会向各自学生书面确认具体授课方式，对确有困难不能来校上课的学生，也会通过线上课程确保学生的学习体验。

此外，爱丁堡大学等院校则宣布，秋季学期中人数较多的课程大概率将采用线上教学模式，而人数较少的课程，比如研讨课、辅导课、实验室课程等将在学校线下开展。最终计划会根据疫情变化情况和国家政策进行适当调整。

加拿大

对于计划在今年秋季入学的留学生们，加拿大移民局给出了具体的时间安排：如果学生在5月15日前完成了学习许可申请，将会在8月6日前收到结果，以便能按时开始秋季学期的学习；对于5月15日之后的申请，移民局将尽快处理，但不能保证在秋季学期开始前提供申请结果。此外，首次获得学生签证、即将进入加拿大学习的新留学生不得早于开学前4周入境，否则将可能被拒绝进入（此规定仅针对新留学生，结束假期返校的留学生不包含在内）。

根据加拿大大使馆官方微博发布的消息，目前已有多所加拿大高校宣布了秋季学期计划，包括渥太华大学、多伦多大学、阿卡迪亚大学、曼尼托巴大学、温莎大学、麦吉尔大学、蒙特利尔大学、阿尔伯塔大学、萨省大学等。大部分学校都计划在确保安全的情况下，在秋季学期增加更多线下授课课程和校园内活动，为学生提供全面丰富的校园体验。

（来源：中国侨网）

(责编：温璐、秦华)