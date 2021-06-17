原标题：北京高考成绩6月25日中午前发布

2021年高考已经落下帷幕，北京青年报记者从北京教育考试院获悉，高考评卷工作已从6月9日开始，预计将于24日结束。其间，全市组织1280名教师，在北京大学、清华大学、北京师范大学、首都师范大学、北京第二外国语学院、北京工业大学等六个评卷点进行评阅。

昨天下午，2021年北京市高考评卷媒体开放日举行。北青报记者从开放日活动上获悉，6月25日中午前发布高考成绩，同时发布各批次录取最低控制分数线和全市高考考生分数分布表。6月27日8时至7月1日17时，统考考生填报本科志愿，单考考生填报单招志愿。

现场

进入阅卷点先过5关

昨天下午2点40分，北青报记者来到清华大学的数学阅卷点看到，要进入阅卷点需要过“5关”。首先，阅卷点外设专人进行盘查，须提供阅卷相关证件才可入内。阅卷点外安装了无接触测温设备，所有进入的相关人员都需要进行体温检测。第三关为进入阅卷点后，所有人员须上交随身携带的背包以及手机等电子通讯设备。最后的两关就是阅卷点“双安检”措施，阅卷点不仅设置了安检门，还设置4位安检员进行二次人工安全检查。

走进阅卷点后，北青报记者看到，阅卷点围栏内，240余名评卷老师正目不转睛、严肃有序地批阅着电脑屏幕上扫描后的数学试卷。因为防控需要，所有阅卷老师都戴着口罩、背对背隔列就坐。

在阅卷现场，北青报记者还注意到，今年阅卷点媒体开放日也邀请校长代表和考生代表参加。“阅卷老师们虽然对题目都非常熟悉，但我看到他们在判卷儿的时候还是非常认真，反复琢磨，看到这样的判卷态度，我觉得我们老师和考生都会特别放心。”北京第十一中学校长崔楚民在参观完评卷点后说。

评卷

各科目全部实行“背靠背双评”

北京教育考试院副院长李鸿江介绍，本市严格评卷安保管理。评卷场所实行封闭式管理，所有人员须凭有效证件入场，设立安检门与手持扫描仪等设备，对评卷人员实行严格安检，同时实行公安人员值守、昼夜值班巡逻等措施，要求每班值班人员不得少于3人，无关人员不得进入评卷场所。评卷开始前要对所有计算机网络、软硬件系统、评卷应用系统进行统一安装和测试，严格信息传输安全，防止病毒感染和黑客入侵。网络连接要采用局域网形式与外网物理隔离，并确保网络安全畅通。存有答卷数据信息的服务器放置在有防盗门窗的专用机房，服务器机房、关键评卷场所配备视频监控录像设备，视频监控全方位，不留死角。此外，评卷数据库落实一日两次备份管理、异地存储等安全措施。

李鸿江还提到，本市加强评卷工作规范管理和质量监控。评卷时全体人员须严格遵守计算机网上评卷工作的程序和标准要求，做到“执行标准不走样，履行程序不变通”，确保各环节操作规范。正式评卷前，学科评卷组组织各题小组长以上负责人集中学习研究《答案及评分标准》，通过试评统一认识。全体评卷教师要认真参加业务培训，学习掌握评分标准和执行细则，防止评卷过程中出现偏宽、偏严或宽严不一的现象。对评卷过程中发现的违规卷、雷同卷或有政治问题的异常情况，及时上报，对评分有分歧的试题，须由学科评卷组集体研讨，达成一致意见后确定处理方案。

各科目试题全部实行“背靠背双评”，若双评超过阈值的再进行三评或者四评。每天都要组织一定量的抽检，确保评卷给分科学、准确。对经过三评或四评的试卷，要全部进行再次核查，坚决杜绝漏判、错判等现象的发生。

此外，李鸿江还提到，今年，为做好疫情防控常态化下评卷工作，本市严格落实各项疫情防控措施。评卷前14天对所有评卷教师和评卷工作人员进行日常体温测量、记录和身体健康状况监测。所有评卷教师和评卷工作人员必须已接种新冠病毒疫苗，并提供7日内核酸检测阴性结果方可参与评卷工作。

分析

高考数学试卷

数学每道题都有满分

开放日上，清华大学招生办公室主任陈启鑫介绍了数学阅卷点的相关工作。据介绍，今年，数学评卷点评卷老师数量与往年持平，共有约240名评卷老师，其中130人来自清华大学，其余评卷人员为各区教研员及一线教师骨干。除了选择题40分由机器判卷之外，其余110分都在数学评卷点进行评阅。

为了充分了解考生的作答情况，更有针对性地制定评分细则，确保评分标准实施到位，清华大学数学评卷点强化培训机制，在往年的基础上进一步强化试评环节，适当延长了试评时间。评卷过程中，既要确保评卷工作的科学性、公平性、规范性、安全性，又要做到“上下统一、左右统一、前后统一”。所谓“上下统一”是指评卷教师、组长、题组长、质量组成员标准一致；“左右统一”是指同一评卷组不同评卷人员标准一致；“前后统一”是指自始至终标准一致。高考数学评卷坚持一贯的高标准、严要求，除了最后的全面抽查之外，评卷过程中也会适时、动态地进行抽查，比如每道题目得0分或者得满分的试卷，得分过高或者过低的试卷，双评分差距超过允许范围的试卷等，各组长、专家组都必须100%复核。

“今年的试卷通过考查内容和范围的兼顾性，让文科、理科专业倾向的考生都能较好适应，目前每题都已经出现满分试卷，但评卷尚在复核阶段，并未完全结束，所有题目的得分还没有进行加和，因此满分情况尚不明朗。”陈启鑫说。

高考语文试卷

语文已现高分作文

在昨天的开放日上，北京大学语文科目组长宋亚云也通过远程连线的方式，介绍了今年北京大学高考语文阅卷点的评卷情况。宋亚云介绍，今年北京大学高考语文阅卷点评卷员共320人，其中160人是来自北京大学、北京师范大学、中国人民大学、首都师范大学4所高校的教师，还有160人来自各区中学教师。

宋亚云介绍，今年高分作文中，选择议论文的考生文章立意较高，有思辨思维，文章发人深思。选择记叙文的考生构思比较精巧，语言比较优美。此外，高分微写作方面，考生文章说理理由比较充分，文字比较精炼，感情比较真挚。“但我们也发现一些问题，还有一些卷子书写不好辨认，有些考生的书写能力有些下降。”宋亚云说。(记者 武文娟武文娟)

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