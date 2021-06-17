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北京教育考试院：提醒考生合理选报志愿 填报时间截止后 无法更改

2021年06月17日08:33 | 来源：新华网
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原标题：北京教育考试院：提醒考生合理选报志愿 填报时间截止后 无法更改

　　新华网北京6月16日电 16日下午，北京教育考试院举办2021年北京市高招志愿填报新闻通气会，介绍了北京志愿填报相关工作安排。

　　据介绍，6月25日北京教育考试院将通过考试院网站发布高考成绩，同时将公布全市高考考生分数分布表（一分一段表），通过分数分布表可以查询到相关成绩在全市的排名位次。

　　6月27日8时至7月1日17时，统考考生填报本科批次志愿，包括本科提前批志愿、特殊类型招生志愿和本科普通批志愿。7月21日8时至7月22日17时，未被录取的统考考生填报专科批次志愿，包括专科提前批志愿和专科普通批志愿。

　　考生志愿填报实行网上填报方式，考生须登录北京教育考试院网站（www.bjeea.edu.cn；www.bjeea.cn）填报志愿。录取期间，按考生已填报志愿录取结束时，如有未完成的招生计划，将根据情况征集考生志愿，未被录取考生可以填报征集志愿。各批次征集志愿填报及录取在下一批次录取开始前进行。录取期间，征集志愿填报时间通过北京教育考试院网站发布。

　　北京教育考试院提醒广大考生，要充分准备合理选报，同时要在规定时间内填报志愿。志愿填报时间一经截止，任何人不得更改志愿信息。

　　此外，也提醒考生要注意个人信息保护。考生登录志愿填报系统的初始密码为登录报名系统所用的密码。考生须妥善保管本人的密码，切记不要泄露。考生要对所填报志愿的真实性和准确性负责。(孙亚宁)

(责编：温璐、秦华)

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