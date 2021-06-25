人民网北京6月25日电 （记者温璐 孙竞）6月23日上午，来自安徽霍邱的18岁车祸截肢少年周桐查询到了自己的高考分数—— 684 分。其中语文124分，数学141分，英语144分，理综275分。这个好成绩让家人欣喜不已。记者今天获悉，周桐即将经由清华大学的“自强计划”圆自己的大学梦。

“周桐的成绩上清华没有问题。”清华大学安徽招生组老师李颖告诉记者，周桐通过了清华大学的自强计划考核，并获得了40分降分优惠认定。他的高考成绩是684分，加上降分优惠，通过自强批次可以稳稳进入清华。

2019年，读高二的周桐因成绩优异而获得中科大少年班的选拔机会。然而，就在他备战之时，却突然遭遇车祸导致左小腿被截肢，因此错过了中科大少年班的选拔。手术后，周桐被送进ICU。在医院的7个月里，周桐前后做了8次大手术。为了不落下学习，还躺在ICU里的他开始托家人找来学习资料，躺在床上开始自学。

2020年4月，本可以申请休学的周桐戴着假肢、拄着拐杖回到了自己所在的班级。返校后，班上39名同学轮流帮他补习，6位老师专门为他建了一个小群。因为行动受限，有专门的学生扶他上下楼、伴他放学。而从小就自律的周桐也更加努力，硬是将落下近7个月的课程一点一点补了回来。

2021年3月他在江南十校联考中，获全校第二名。2021年4月 在皖南八校联考中，再次获得全校第二的好成绩。6月，他通过了清华大学高校专项计划招生——自强计划初审和笔试，已获得了清华自强计划的认定。

记者了解到，“自强计划”是清华大学2011年起施行的一项农村学生单独招生计划，今年也恰是清华启动实施“自强计划”十周年。十年来，清华大学通过自强计划和国家专项计划录取了来自全国28个省份的733所中学的2671名寒门学子。

“自强不息”，正是清华大学校训。“清华非常欢迎像周桐这样的孩子来学习！”李颍表示，周桐身上所体现出来的“自强不息”的精神和执着追求的毅力，与清华“自强计划”非常契合，用实际行动诠释了自强不息的深刻含义。

“清华大学安徽招生组的老师们对周桐印象深刻。”李颍在接受采访时表示说，下一步会提醒周桐做好志愿填报工作，招生组老师也会给他提供一些入学前的建议，希望他利用好这个暑假，做好进入大学的准备。“希望他会一直保持乐观向上的态度面对新的人生阶段，也相信在清华他会成长为更好的自己。”

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