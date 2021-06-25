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毕业典礼上动情落泪！中南大校长勉励学生崇德重义

2021年06月25日08:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月25日电 （记者孙竞）“就在这个月初，刚刚被授予‘四川省脱贫攻坚先进个人’的00级陈闵健校友，因过度劳累突发疾病牺牲在工作岗位上。”

6月24日，中南财经政法大学2021届毕业典礼上出现令人动容的一幕。校长杨灿明在发言中谈及因公殉职的校友陈闵健，不禁动情落泪，几度哽咽。在场师生们被深深打动，全场响起阵阵掌声。

中南财经政法大学校长杨灿明在发言过程中动情落泪。校方供图

记者了解到，陈闵健是中南财经政法大学2000级注会专业校友。2018年4月，他从浙江海宁来到2200公里外的四川黑水，在黑水县政府办挂职副主任，开启了援建的征程。

在海拔3000多米的山道上，陈闵健一个月跑遍了全县17个乡镇，被誉为“跑山干部”。在陈闵健的积极牵线搭桥下，黑水县累计引导东部投入财政专项资金1.2亿元，帮扶项目28个，惠及贫困人口8736人；累计引导东部社会力量捐款捐物达5627万元，惠及贫困人口8996人。

2020年3月，四川省人民政府发布通知，批准黑水县退出贫困县序列。2021年4月，陈闵健被授予“四川省脱贫攻坚先进个人”称号。6月3日，陈闵健因过度劳累突发疾病，因公殉职，生命定格在41岁。

面对即将走出大学校门的年轻学子，杨灿明校长说，希望同学们向这些优秀师生校友们学习，在今后的工作、生活中崇德重义、勇于担当，成为守望正义的社会良心。

“我把‘义’字送给大家，希望你们弘扬民族大义、维护社会正义、恪守君子道义，做一个闻义而徙、有情有义的人。” 杨灿明说。

他勉励同学们在今后的人生中能够始终记取“义”字，以“义”字来严格规范和要求自己，做一个正道直行的谦谦君子，让青春在为祖国、为人民、为全人类的奋斗和奉献中绽放绚丽光彩。

(责编：郝孟佳、秦华)

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