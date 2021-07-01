原标题：首都师范大学将党史学习教育融入学生日常

如何将党史学习教育体现在高校教学科研管理服务的方方面面，与教育教学、社会服务深度融合，并润物无声地融入课堂教学、校园文化？自党史学习教育开启以来，首都师范大学始终坚持铸魂育人，依托学校马克思主义理论、教育、文学、艺术等优势学科，专家学者积极发挥引领作用，将党史学习融入学科专业、融入学生日常教育。

新科技助力学党史

AI与VR齐上阵

2021年，首都师范大学党委按照中央、北京市委的部署，以领导干部为重点，突出学党史、悟思想、办实事、开新局，注重融入日常、抓在经常，扎实开展党史学习教育。学校把庆祝中国共产党成立 100 周年、开展党史学习教育作为学校思想政治工作的主题主线，采取线上线下有机结合的方式，充分利用 AI（人工智能）、VR（虚拟现实）等新技术，搭建网络虚拟新媒体平台，围绕“学习”“展演”“宣讲”“实践”四个板块，开展主题突出、形式多样、内涵丰富、生动活泼的活动。

首都师范大学党委书记郑萼表示，要从深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程，深刻认识中国共产党为国家和民族作出的伟大贡献，深刻感悟中国共产党始终不渝为人民的性质宗旨，系统掌握中国共产党推进马克思主义中国化形成的重大理论成果，学习传承中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神，深刻领会中国共产党成功推进革命、建设、改革的宝贵经验等六方面把握好党史学习教育的重点内容。

目前，首都师范大学党史学习教育已取得阶段性成果。学校积极动员组织全校师生参加北京市委举办的党史知识竞赛，并组织开展首都师范大学“永远跟党走”知识竞赛，1万余名师生参与，5600余人获得满分；党史学习教育首都师范大学宣讲团已深入学校各院系、单位，中小学、社区、企业等开展宣讲200余场，覆盖2万余人。

值得一提的是，学校以《中国共产党简史》为蓝本，策划了《首师学子讲党史》活动，推出100集1分钟系列微视频，讲述中国共产党的百年光辉历史。据了解，此次视频制作打破常规模式，运用“5G+4K+新媒体”的方式进行制作。视频从策划、文稿撰写、资料搜集、录制拍摄到后期制作均由学校党委宣传部（新闻中心）新媒体工作室学生记者团成员自主完成。

学生宣讲团讲红色精神

讲同龄人自己的故事

4月8日，首都师范大学召开党史学习教育首都师范大学宣讲团成立大会。五名学生代表分别从红船精神讲起，带领大家体会中国共产党人的初心使命；从百年先锋讲起，带领大家学习英模人物的优秀品格；从初心追梦讲起，带领大家以史为鉴，筑牢信仰之基；从红色基因在家庭中的传承讲起，感悟代代相传的红色精神；从军营生活讲起，号召同学们以实际行动报效祖国。

首都师大文学院汉语言文学（师范）专业本科生木尼热·阿里木回忆起儿时在家乡的学校，她第一次从支教老师的电脑里看到天安门广场的雄伟图片，决心一定要到首都来看一看。

“很幸运，我考入了首都师范大学，还获得了奖学金。我深刻体会到，是党的关怀和惠民政策为新疆学子实现梦想插上了翅膀。来到离家2500公里的北京上大学，是我从小的梦想，曾经遥不可及，现在却梦想成真。”阿里木直言，从那一刻起自己意识到，身上不仅肩负着自己的前途，更肩负着家庭的希望、家乡和祖国的期望。

陈鹏是首都师大数学科学学院的学生，他也是一名退伍大学生士兵。特殊的身份，让他对党史学习感受更深。作为宣讲团成员，他向同学们分享了前段时间在中印边境冲突中小战士陈祥榕的故事。“他还未满19岁就胸怀大志，同龄人还在安逸地打游戏，可他已经站立在新疆大地上替祖国站起了岗。作为当代大学生，实现中华民族的伟大复兴是我们肩负的历史使命。”

首都师范大学副校长杨志成在点评学生宣讲团时表示，学生宣讲既有革命故事，又有亲身经历，既有高度又有温度。“生逢其时，重任在肩”，希望更多的学生宣讲团成员能以学生的视角，用学生喜闻乐见的形式讲好党的百年故事，让红色基因、革命薪火代代传承，确保党史学习教育取得实实在在的成效。

追寻红色记忆

构建文化育人体系

革命文物承载党和人民英勇奋斗的光荣历史，记载中国革命的伟大历程和感人事迹，是党和国家的宝贵财富，是弘扬革命传统和革命文化、加强社会主义精神文明建设、激发爱国热情、振奋民族精神的生动教材。

地处首都，如何利用好身边的红色资源对师生进行党史学习教育，成为首都师范大学党委亟须思考的问题。3月31日，由学校党委主办的“红色·记忆——北京革命旧址手绘展”正式开展，展出全部作品均由师生新手绘制，集中展现了百年大党在新民主主义革命时期在北京的光辉历程，是马克思主义理论学科与美术学科、思政课程与课程思政相结合结出的硕果。

学校党委副书记、校长孟繁华表示，学校历来高度重视红色文化传承，用心用情将红色文化融入立德树人全过程，构建了红色文化育人体系。

4月10日，学校“永远跟党走”大学生党史学习教育骨干培训班开启，来自全校各个院系的学生代表130余人参加培训。在为期一个月的培训中，通过专题报告、现场实践教学、剧目展演等形式，学员在“行走课堂”中重温党的革命历史，把党史学习教育成果运用在互相学习交流和实践体验中。骨干培训班推动大学生党史学习教育走深、走心、走实。

培训班的学习成果以情景党课剧目汇报演出进行。学员们紧扣“永远跟党走”这一主题，以党史中的革命英烈人物为原型，紧紧围绕党史发展中的重要历史时刻和重大历史事件，精心设计编排，自导自演，全景呈现中国共产党的百年奋斗历程和伟大历史成就，表达了当代大学生做社会主义合格建设者和可靠接班人的坚定信心和坚强决心。（文/曹阳）

(责编：温璐、熊旭)