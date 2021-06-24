原标题：严禁培训机构炒作“高考状元”

本报讯 2021年高考志愿填报工作即将启动，教育部昨天发出通知，部署各地各高校进一步做好考生志愿填报服务工作，要求各地各高校为考生提供形式多样的志愿填报指导服务，并加强对社会培训机构或个人开展志愿填报咨询活动的监管，严禁相关媒体、培训机构、中学炒作“高考状元”“高考升学率”等信息。

教育部要求，各地各高校要结合本地实际，进一步完善高考相关信息发布渠道和方式，充分运用信息化手段，为考生提供形式多样的志愿填报指导服务。各地要精心组织实施“五个一”志愿填报咨询服务活动：至少开展一次覆盖全体师生的志愿填报政策培训、提供一本志愿填报指导材料、组织一场线上直播咨询活动、播出一档电视或电台政策宣讲节目、发布一期志愿填报预警信息。充分发挥中学对考生志愿填报指导的主渠道作用，全面准确解读高考志愿填报相关政策、方法及注意事项，增强考生志愿填报指导的针对性和有效性。通过考试招生机构和高校官方渠道向考生提供今年招生专业目录、志愿填报指南、历年录取数据等材料，为考生提供权威参考信息。新高考改革省份要充分发挥志愿填报辅助系统作用，为考生提供个性化的数据分析，指导考生充分了解相关政策变化，熟练掌握志愿填报流程和操作方法。

同时，各地要联合网信、公安、市场监管等部门，加强对社会培训机构或个人开展志愿填报咨询活动的监管，对于存在夸大宣传、虚假宣传、收取高价咨询费用、违规开展培训服务的中介机构、网站、APP等依法依规严肃查处，切实保障广大考生权益。加强考生志愿填报账号发放和志愿确认等环节管理，指导考生妥善保管个人信息，防止被他人盗用或非法操控。充分发挥省级招生考试机构作用，结合成绩公布、志愿填报、投档录取等各阶段工作进展，进一步加强宣传引导，积极营造良好舆论氛围。坚持正确教育评价导向，进一步规范高考成绩发布和相关宣传工作，严禁相关媒体、培训机构、中学、个人炒作“高考状元”“高考升学率”“高分考生”“复读生”等信息。（记者 雷嘉）

(责编：温璐、郝孟佳)