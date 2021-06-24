记者孙竞

编者按：高考志愿填报专业是一件很重要的事情，但有时候因为各种原因，会出现被调剂到不喜欢的专业；或者先开始申请某一个专业，到了大学后发现又不喜欢这个专业而想要申请换专业。那么，大学转专业需要什么条件呢？哪些大学转专业比较容易？大学转专业都会遇到哪些困难？下面和小编一起来了解下这些高校的转专业政策吧！

首都师范大学：遵循“申请无门槛，准入有审核”

人民网：请介绍一下学校的转专业政策有哪些？

首都师范大学：针对可能出现录取后对专业不感兴趣、不适应等现象，学校致力于入校后为学生提供一个选择专业的二次机会（入学后第二学期和第四学期），除个别专业外，我们遵循“申请无门槛，准入有审核”的转专业政策。此外，为充分激发学生的学习兴趣和学习特长，增强就业竞争力，学校为学有余力的学生开设多个辅修专业，实行“一本一辅”的人才培养形式；现有辅修专业涵盖了文学、教育学、理学、管理学、艺术学等学科门类，形成了独特的培养特色。

复旦大学：学生两次转专业机会 各转出专业对转出的人数和学习成绩排名不做限制

人民网：请介绍一下学校的转专业政策有哪些？

复旦大学：复旦大学转专业门槛持续降低，除俄语、朝鲜语、马克思主义理论专业只录取有专业志愿的考生，入学后不实行校内转专业政策以外，包括护理学、法医学、核工程与核技术在内的其它专业均给予学生两次转专业的机会。各转出专业对转出的人数和学习成绩排名均不做限制，给考生更多重新认识自我、专业选择的空间。

北京中医药大学：入学后转专业比例由5%增加至10%

人民网：请介绍一下学校的转专业政策有哪些？

北京中医药大学：针对学生的转专业需求，今年学校将入学后转专业比例由5%增加至10%。部分专业不允许转入，比如领军人才培养计划、华佗班、中医学“5+3一体化”专业、中医学（实验班）等专业是不允许转入的，护理学单列专业组的专业不允许转出。具体转专业政策以教务部门当年发布最终通知为准。

中国石油大学（北京）：结合学生大学期间成绩与面试表现综合评价

人民网：请介绍一下学校的转专业政策有哪些？

中国石油大学（北京）：学生入校后有2次转专业机会。学生可以在大一和大二末分别在全校范围内和相近学科范围内申请转专业。申请转专业无笔试，由转入专业或学院自行组织面试，结合学生大学期间成绩与面试表现综合评价，在教学条件允许的情况下，可以满足绝大部分学生的转专业需求。

东南大学：学校当前转专业方式为考试转专业

人民网：请介绍一下学校的转专业政策有哪些？

东南大学：学校当前转专业方式为考试转专业。每年上半年教务处会发布转专业的通知，学生自主选择是否参加转专业考试。主要针对本专业教学计划中一年级的课程平均学分绩点和学分满足一定要求，无纪律处分记录的大一在籍学生。

有下列情况之一者，无资格报名：（1）艺术类专业与非艺术类专业之间不能互报。（2）外国语中学推荐保送录取的学生不能报名转入非外语类专业。（3）同一个大类包含的专业之间不能互报。（4）当学年招生时有相关规定或者录取前与学校有明确约定的不能转专业的学生不能报名。

西安交通大学：在校期间有三次转专业机会 实行“申请不设限，转入需考核”

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西安交通大学：学校转专业实行“申请不设限，转入需考核”，在校期间最多有三次转专业机会。第一次是新生入学报到后，工科试验班（钱学森班）、理科试验班（数学H、物理H、计算机H、化学生物H、力学H）、人工智能（AIH）、建筑学等将在全校新生中选拔部分学生，学生可根据学校公布的选拔专业和条件自愿申请，经选拔专业所在学院考核录取后转入新的专业学习。第二次和第三次转专业的时间是在主修专业选择后的大一末及大二末所有学生可申请转专业。具体转专业规定以学校当年的转专业通知为准。

浙江树人大学：每位学生在校期间有一次转专业机会

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浙江树人大学：每位学生在校期间有一次转专业机会。一年级学生可以跨学院转，二年级学生原则上在本学院内转，审批通过后于新学年初转入新专业就读。

西南医科大学：按第一学年必修课平均学分绩点 从高到低进行排序录取

人民网：请介绍一下学校的转专业政策有哪些？

西南医科大学：很多高考生在进行报考时，其实对于大学专业的了解和认知相对较少。他们需要进入高校，经过一段时间的学习和探索后，才能真正了解到一些专业是究竟学什么的。学校对于品学兼优的学生提供了再次选择专业的机会。按照学校学籍管理相关规定，符合条件的本科学生在大一第二学期可申请重新选择专业。转专业条件是按照第一学年必修课平均学分绩点，从高到低按接收专业名额进行排序录取。

(责编：温璐、熊旭)