原标题：“高考心态”更成熟彰显社会进步

高考结束了，考生接下来要做的事情有很多，填报志愿、计划暑假生活、为上大学做准备等。高考虽然结束了，但人生这场“马拉松”接力跑远没有结束，而是从“高考阶段”进入到人生的一个新站点、新起点。

人生是一场马拉松，跑赢这场马拉松的关键，不是看百米冲刺的速度，也不是看某一个阶段的输赢，而是看人生价值的丰盈。所谓人生价值，就是人生的宽度和厚度，人生的追求和理想，进一步而言，就是一个人对家庭、对社会、对国家，乃至对人类的贡献。高考确实是人生中的重要节点，但它绝不是终点，只是成长路上的一个“站点”。

在社会多元化发展的今天，“一考定终身”的时代已经一去不复返。高考进入大学是一条成才路，没考取大学进入“社会大学”同样有很多成才之路可供选择。文凭代表曾经考取读过大学，但不代表一个人具备了综合能力。进入“社会这所大学”后，除了文凭，更需要创新、进取、协作、担当等综合能力，才能打牢跑赢人生马拉松的基础，开启精彩人生的新站点、新起点。

“高考心态”更加成熟，彰显社会的开放和进步。一个人对待高考的态度，体现了一个人的心胸；一个社会对待高考的态度，折射出一个社会的发展程度。高考在不断改革，时代在不断发展，社会对待高考的整体心态也在变得愈发成熟。全社会的目光要关注每个人的成才、一代人的成长，帮助更多考生走好未来人生路，用拼搏奋斗成就价值人生。

(责编：温璐、熊旭)