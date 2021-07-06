人民网北京7月6日电 近日，中国科学技术大学举行了2021届毕业典礼暨学位授予仪式，共同祝贺4800余名同学圆满完成学业。当天，中国科学院院士、中国科学技术大学校长包信和发表了题为《传承科大人的红色基因，在可为的时代做有为的青年》的讲话，对毕业生送上深情寄语。

“同学们，你们站在‘两个一百年’奋斗目标的历史交汇点，到本世纪中叶，中国将建成社会主义现代化强国，你们正逢其时，第二个百年奋斗目标将在你们手上实现，中国的前途是你们的，世界的前途是你们的，希望寄托在你们身上。”包信和说。

中国科学技术大学校长包信和院士在2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式上讲话。（学校供图）

包信和校长在题为《传承科大人的红色基因，在可为的时代做有为的青年》的讲话节选如下（有删减）——

一百年前，一叶红船满载人民的重托和民族的希望，劈波斩浪、扬帆起航，成为领航中华民族行稳致远的巍巍巨轮。在风云激荡的历史大潮中，中国共产党人初心不改，从石库门到天安门，从兴业路到复兴路，坚定带领中国人民从站起来、富起来到强起来，实现第一个百年奋斗宏伟目标，创造了举世瞩目的光辉伟业。

国家的进步，镌刻着青年的足迹。很多同学都追过热播剧《觉醒年代》，在那个激情燃烧的年代，一批心怀“国之大者”的“新青年”高举信仰旗帜，点燃革命星火，挑起时代重担，书写了“超燃”的青年励志创业史。每一代青年都在时代的大潮中追寻青春的意义和生命的价值。在战火纷飞的革命年代，青年们沙场报国、救民水火、开天辟地；在百废待兴的建设年代，青年们改造山河、建功立业、改天换地；在开拓创新的改革开放年代，青年们敢闯敢试、实干兴邦、翻天覆地。

民族的未来，寄望于青春的力量。广大青年要肩负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。同学们，你们站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，到本世纪中叶，中国将建成社会主义现代化强国，你们正逢其时，第二个百年奋斗目标将在你们手上实现，“中国的前途是你们的，世界的前途是你们的，希望寄托在你们身上”。

希望大家传承红色基因，坚守科教报国的信仰。一寸丹心图报国，今年是我们的老校长严济慈先生诞辰120周年。青年时期的严济慈怀揣“舍科学无以救国”，“要使科学在中国的土地上生根”的信仰，远渡重洋赴法留学。归国后，他在极其简陋的工作条件下，发愤图强，夜以继日地从事科学研究，在压电晶体学、光谱学和大气物理学等方面取得了一系列重要成果，他精确测定的臭氧紫外吸收系数，被世界各国气象学家使用了长达30年之久。抗战时期，他毅然放弃自己热爱的基础研究工作，全力投入应用光学研究，为抗战胜利贡献了科学的力量。1958年，年近花甲的严老满腔热情回到讲台，参与筹建中国科大，将学校视为“掌上明珠”，立下“创寰宇学府、育天下英才”的宏愿。年逾古稀的他如愿加入中国共产党，“求得光荣的归宿”。严老是一位忠诚的爱国主义者，一生追求真理和进步，“科学之光”照亮着无数追求理想的青年前行之路。

“红专并进、理实交融”的校训精神已经深深融入每一位科大人的血脉，希望同学们坚定“科教报国”的初心和使命，将个人理想和价值追求，自觉融入党和国家的伟大事业中去，在小我和大我的碰撞融合中，不断校正个人发展的航向，成功地实现你们的人生崇高价值。

希望大家追随红色足迹，涵养自立自强的志气。东风破晓，气贯长虹。上世纪50年代，面对帝国主义的核威胁、核讹诈，国家果断决定研制原子弹、导弹、人造地球卫星，中国科大就是我党为“两弹一星”事业而创办的红色大学。近期，学校举办了中国科大与“两弹一星”纪念展，生动展现了在我校工作过的钱学森、郭永怀、赵九章、周光召等11位“两弹一星”功勋奖章获得者的丰功伟绩。

“外国人能搞的，中国人也一定能搞”，这是先辈们的坚定信念。在经济落后、工业和科研基础薄弱、资金和设备极端困难的条件下，他们勇敢地攻克了一个个技术难关，他们成功地将一个个 “不可能”变成了“可能”，实现了一个个震惊世界的伟大壮举。从第一朵蘑菇云升腾在罗布泊上空，到《东方红》乐曲响彻寰宇，再到如今的北斗、嫦娥、天宫等属于中国的“星辰”闪耀太空，“天问一号”传回高清火星影像图，“神舟十二号”顺利发射，中国航天员迈进了中国人自己的空间站，昂首步入航天强国的序列。一代代中国人正是靠着自力更生，奋发图强的不懈精神，一次次赢得世人瞩目，一步步走向世界舞台。希望同学们要以先辈为榜样，增强做中国人的志气、骨气、底气，心怀自立自强之志，紧密结合国家重大战略需求，找准努力方向，“敢上九天揽月，敢下五洋捉鳖”，把青春华章写在祖国大地上。

希望大家汲取红色力量，扛起舍我其谁的担当。青年强国，舍我其谁。袁隆平院士一稻济世、万家粮足，26岁就获得《水稻的雄性不孕性》的创新突破成果，冲破了陈旧理论的束缚，证明了培育杂交水稻的理论设想的科学性和可行性，开创了在世界上具有创新意义的研究领域。他“毕生的追求就是让所有人远离饥饿”，让中国人把饭碗牢牢端在自己手里；吴孟超院士披肝沥胆、医者仁心，年轻时就立志“卧薪尝胆、走向世界”，在肝脏方寸之地破译生命密码，开创性地完成了中国第一例肝脏外科手术，创造了中国肝胆外科的无数个第一，带领中国肝胆外科迈向世界前列，把自己的一生献给了人民。

“天问一号”火星探测，76个光子的量子计算原型机“九章”和62比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之号”成功问世，“墨子号”实现无中继千公里级量子密钥分发，“神威·太湖之光”首次实现千万核心并行第一性原理计算模拟等众多创新成果，今天在场的你们中就有不少人作为亲历者参与科研攻关。你们充分展现了当代青年的聪明才智和责任担当。志不求易者成，事不避难者进。希望同学们以“孺子牛”的精神扛起舍我其谁的担当，在勇于创新中攀登科学高峰，在实学实干中肩负时代重任，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奋力前行！

科学的瀚海辽阔深邃，祖国的未来美景可期。同学们，你们生逢盛世，肩负重任。愿你们心怀“国之大者”，传承科大的红色基因，在可为的时代做有为的青年，让青春之花绽放在祖国最需要的地方，让青春之歌在新时代响彻云天！

(责编：张怡飒（实习生）、秦华)