清华大学2021年录取通知书。校方供图

人民网北京7月10日电 （记者孙竞）今天，清华大学2021年首封录取通知书正式发出。随通知书寄出的，还有清华大学校长邱勇院士给新生的赠书《老人与海》以及致新生的信。此外，新生们还将收到一份独特的礼物——纪录电影《大学》的观影兑换券。

记者了解到，即将收到录取通知书的新生是通过数学、物理、化学、生物学、信息学五大学科奥林匹克竞赛进入国家集训队获得清华大学录取的保送生。

校长第七次给新生赠书 今年选择了《老人与海》

“亲爱的同学们，在你们即将进入清华大学，开启新的人生旅程之际，作为校长，我送给你们的第一份礼物是《老人与海》这本书。”从《平凡的世界》到《瓦尔登湖》，从《艺术的故事》到《从一到无穷大》，从《万古江河》到《乡土中国》，今年是邱勇校长第七次给新生赠书。

邱勇在致新生的信中说，《老人与海》是诺贝尔文学奖获得者海明威的一部现实主义力作，是人类文学史上的一部经典。作者在书中讲述了一个年迈渔夫在大海中与一条大鱼搏斗的经历。这个看似简单的故事展现了人超越极限、不屈不挠的忍耐力，人与不可知自然顽强拼搏的无畏勇气，让读者深深感到一种震撼人心的力量，一种无论结果如何都要竭尽全力的奋斗精神。

邱勇表示：“人无精神不立。在书中，海明威借老渔夫之口说出自己的精神铭言，‘人不是为失败而生的’‘一个人可以被毁灭，但不能给打败’。希望你们在新的人生阶段，敢于直面一切困难挑战，注重塑造坚韧精神，不断磨砺勇毅品质，这种精神和品质将成为你们受益终身的财富。”

所有本科新生可持劵免费观看纪录电影《大学》

记者注意到，在清华大学今年的录取通知书中，还特别增加了一份额外的“小惊喜”——《清华大学110周年校庆》纪念封。纪念封内，包含了一张纪录电影《大学》的观影兑换券。所有2021级清华本科新生都可以凭借这一兑换券，免费观看纪录电影《大学》，体悟大学之道。

据悉，电影《大学》由全清华制作团队、三年跟踪式纪实拍摄，目前已上映。电影从四位清华人的视角出发，将清华园内的细碎日常凝固成110分钟的光影纪实，讲述了清华人对理想的执着和热爱。

即日起，清华大学保送生、强基计划的录取通知书将陆续发出，各省各批次的录取通知书也将随录取进程分批发出。8月18日，清华大学2021级本科新生将入学报到。由于疫情防控需要，学校鼓励新生自行报到。如果同学确需亲友陪同入校的，每位同学至多允许两位亲友陪同。

(责编：温璐、秦华)