人民网北京7月5日电 （李依环、温璐、郝孟佳、熊旭、孙竞）百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。7月1日上午，庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行，各界代表7万余人以盛大仪式欢庆中国共产党百年华诞。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。

现场观礼的师生心潮澎湃，纷纷表示，习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、催人奋进。新的征程上，将牢记总书记的嘱托，践行初心使命，坚定理想信念，努力为党和人民争取更大的光荣。

百年大党风华正茂

书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗

“一百年来，中国共产党团结带领中国人民，以‘为有牺牲多壮志，敢教日月换新天’的大无畏气概，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。”习近平总书记高度评价一百年来中国共产党团结带领中国人民创造的伟大成就。

“现场参加庆祝大会并聆听习近平总书记的重要讲话，我的心情十分激动，倍感自豪和骄傲，深切感受到百年征程波澜壮阔、伟大复兴前景可期、使命光荣重任在肩。”清华大学党委书记陈旭表示。

复旦大学党委书记焦扬作为基层党组织代表在现场观礼。她谈到，习近平总书记的重要讲话，是中华民族以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴的时代宣言，是中国共产党人团结带领中国人民奋进新征程的总动员令，是马克思主义中国化的光辉篇章。

作为高等教育工作者代表参加观礼的北京邮电大学校长乔建永也备受鼓舞。“现场聆听了总书记的讲话，让我们更加坚定了站在新的历史起点上，在伟大的中国共产党领导下，向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的必胜信心和决心。”乔建永说。

亲历盛典，坐在观礼席的中国科学院院士、兰州大学校长严纯华倍感振奋。严纯华表示，回首百年，中国共产党始终坚持并不断创新发展伟大建党精神，奋力创造了彪炳史册的人间奇迹，书写了中华民族历史上最恢宏的史诗，极大地增强了作为一名中国共产党人的自豪感、荣誉感和幸福感。

“回首建党百年来的奋斗实践，我们满怀强烈自豪感；展望第二个百年奋斗目标，我们充满坚定自信心；面对未来的风险挑战，我们也更加清醒地认识到需要付出更为艰巨、更为艰苦的努力。”见证了具有里程碑意义的伟大历史时刻，中国工程院院士、北京工商大学校长孙宝国激动地说。

“习近平总书记的重要讲话，气势磅礴，振奋人心。”作为科技界代表受邀参加观礼，中国地质大学（北京）校长孙友宏表示，每一位党员都为中国共产党走过的光辉历程、取得的伟大成就感到无比光荣，为党对中华民族千秋伟业和人类文明进步作出的伟大贡献感到无比自豪。

继续弘扬光荣传统

永远把伟大建党精神继承下去、发扬光大

“坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民。”习近平总书记在讲话中首次阐述了伟大建党精神，号召全党同志继续弘扬光荣传统、赓续红色血脉，永远把伟大建党精神继承下去、发扬光大！

回望百年峥嵘岁月，精神所在，正是力量所在。“总书记的讲话是一篇马克思主义的纲领性文献，让人深受启迪、备受鼓舞。我深深感受到党恢宏史诗般的光辉历程，深深感受到人民的力量，深深感受到党百年奋斗的精神力量。”北京中医药大学校长徐安龙说。

北京工业大学党委书记谢辉谈到，作为党的教育工作者，将始终牢记为党育人、为国育才的初心使命，坚定不移把党的领导贯穿办学治校全过程，擦亮中国特色社会主义大学的鲜亮底色，用伟大建党精神来教育引导青年学生担负起民族复兴大任。

“习近平总书记的重要讲话，回顾了党的奋斗史，擘画了以史为鉴、开创未来的宏伟画卷。”中国工程院院士、西北农林科技大学植物保护学院教授康振生表示，作为一名共产党员、人民教师和科研工作者，将立足本职做好教书育人和科学研究工作，为建设国家干旱半干旱地区农业战略科技力量不懈奋斗。

教育是国之大计，党之大计。中国工程院院士、北京航空航天大学电子信息工程学院教授苏东林坚守一线教学已34个年头。她表示，作为一名高校教师，自己将坚定理想信念，践行党的宗旨，弘扬“空天报国”精神，将北航的红色基因和电磁强国理念传递给学生，为国家培养更多的创新型人才。

在中国工程院院士、北京科技大学钢铁共性技术协同创新中心主任毛新平看来，能够与党和国家的新征程共振前行，深感使命在肩、无比荣耀。作为一名科技和教育工作者，他将持续聚焦国家重大需求攻关，努力培养一支勇于挑战、勤于钻研、甘于奉献的创新队伍。

党的十八大以来，我国铁路发展取得了举世瞩目的巨大成就。作为参与者和见证者，全国优秀共产党员代表、中国科学院院士、西南交通大学首席教授翟婉明说：“身处伟大时代，我们科技工作者必须肩负起时代使命，接续奋斗、勇攀高峰，全力以赴投入科学研究和人才培养的事业当中，努力创造无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的成绩。”

作为全国先进基层党组织代表，中国石油大学（华东）石油工程学院党委书记赵放辉参加了庆祝大会。他谈到，学院党委将继承和发扬伟大建党精神，以“育一流人才，创一流成果，建一流学院”为己任，扎根中国大地，办好石油学科领域世界一流的研究型教育。

以史为鉴、开创未来

在新的征程上不负党和人民的殷切期望

习近平总书记号召9500多万党员同志，牢记初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨，永远保持同人民群众的血肉联系，始终同人民想在一起、干在一起，风雨同舟、同甘共苦，继续为实现人民对美好生活的向往不懈努力，努力为党和人民争取更大光荣！

中国工程院院士、北京化工大学校长谭天伟谈到，以史为鉴、开创未来，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，学校将坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，推进科技自立自强，为提升学校服务国家发展的能力和水平贡献力量。

全国脱贫攻坚先进个人、中国农业大学文科讲席教授李小云扎根云南河边村近十年，为我国打赢脱贫攻坚战作出了重要贡献。李小云表示，面向新的历史阶段，将会和团队师生一起，在助力全面推进乡村振兴的道路上继续努力。

“高校基层党组织的建设是办好中国特色社会主义大学的重要支撑。”全国优秀党务工作者、同济大学交通运输工程学院教工第一党支部书记朱兴一说，“我们有信心以‘双带头’之力服务‘双一流’建设，通过一流党建为一流学科建设注入强大动力、汇聚巨大合力、提供持久战斗力和执行力。”

全国优秀党务工作者、浙江大学医学院附属第一医院党委书记梁廷波说：“我院全体党员将进一步坚定理想信念，坚持‘人民至上，生命至上’，为人民群众提供最优质的医疗卫生健康服务，向着中华民族伟大复兴的光荣梦想奋勇前进。”

全国劳动模范、天津大学电气自动化与信息工程学院教授齐俊桐谈到，作为一名从事科技工作的青年共产党员，将更加坚定理想信念、坚定奋斗意志、坚定恒心韧劲，始终保持关注科技前沿、服务国家需求、面向国民经济，在科技创新的道路上不断前行，持续带动科研成果产业化，让科技之光更加闪耀。

未来属于青年，希望寄予青年。

“请党放心，强国有我！”北京师范大学2017级本科公费师范生刘虎成以新发展党员代表的身份参加了现场观礼。今年毕业的他即将走上三尺讲台，成为一名光荣的人民教师。“作为一名青年党员，即将肩负培养青少年的大任，我将不负嘱托，为实现中华民族的伟大复兴培养更多建设者和接班人。”

现场聆听了习近平总书记的重要讲话，西安交通大学电信学部博士生黄开宇说，自己将努力传承西迁精神，勇做新时代的奋斗青年，将论文写在祖国大地上，到祖国最需要的地方建功立业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

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