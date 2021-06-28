人民网北京6月25日电 近日，中南财经政法大学举行2021届大学毕业典礼，共同见证和祝福2021届8133名学子圆满完成学业，即将踏上人生的新征程。

中南财经政法大学校长杨灿明进行了毕业致辞，他向2021届毕业生表示衷心的祝贺，也对专程返校参加学位授予仪式的2020届毕业生表示热烈的欢迎。杨灿明希望，学生们弘扬民族大义、维护社会正义、恪守君子道义，做闻义而徙、有情有义的人。

以下为杨灿明校长的讲话节选（有删减）——

同学们，今年是中国共产党成立100周年。历史，总是在一些特殊年份给人们以汲取智慧、继续前行的力量。100年来，党团结带领人民创造了中华民族发展史、人类社会进步史上令人惊叹的奇迹。100年来，无数中国共产党人舍生取义、前赴后继，为民族独立、国家富强、人民幸福抛头颅、洒热血，奉献了一切力量。而所有这些人身上无不闪耀着一个光辉的字眼，那就是“义”。今天，我就把这个“义”字送给大家，希望你们弘扬民族大义、维护社会正义、恪守君子道义，做一个闻义而徙、有情有义的人。

一是要心怀大义，坚信“以身许国，何事不可为”。

在中国建设社会主义现代化强国的新时代，同学们应以爱国作为自己的青春底色，心怀“国之大者”，努力做自信、理性、奋斗的爱国者。第一，用自信筑牢爱国之基。自信的人身上有光，自信的民族充满希望，中华民族是最有理由自信的民族。亲身经历疫情防控取得重大战略成果、脱贫攻坚创造世界减贫奇迹，中国人民更深刻地认识了社会主义制度的优越性。我希望同学们用历史眼光和世界视角看待今天的中国，发自内心地认同我们的道路、理论、制度和文化，对国家和民族的未来充满信心。

第二，用理性诠释兴国之志。爱国的激情，必须经过理性的审视与过滤，才能真正成为有益于国家发展和进步的力量。这种理性，是科学的精神、冷静的思考；是对法律的敬畏、对道德的坚守；是开放包容、天下大同，融入构建人类命运共同体的国际眼光。

第三，用奋斗助力强国之梦。爱国不能停留在口号上，要用奋斗使其落地生根。空谈误国、实干兴邦，奋斗就是爱国最好的姿态。正如我们的老校友、著名历史学家章开沅先生对青年讲的：“要参与到历史中去”。青年要把个人的梦想同祖国的前途、民族的命运紧密联系在一起，用奋斗成就个人梦想。每个人的梦想汇聚，中国梦的实现就在每一滴奋斗的汗水中，在每一个前进的脚步里。

二是要守望正义，矢志“养天地正气，担社会公义”。

希望大家，首先要养正气，其次要崇法治，最后要敢担当。建设自由、平等、公正、法治的社会，需要每一位青年大学生的积极有为、善作善为。“砥砺德行，守望正义”正是中南大的办学精神，它早已融入40万师生校友的血脉。21年来，由法科学子建立的法律援助与保护中心累计接待社会弱势群体来访19500余人次，无偿代理各类案件近1400件，他们用法律之盾、仁爱之心和援助之手，践行着“维护社会正义，力求司法公正”的誓言。

就在这个月初，刚刚被授予“四川省脱贫攻坚先进个人”的00级陈闵健校友，因过度劳累、突发疾病牺牲在工作岗位上。他从浙江海宁来到2000多公里外的阿坝州黑水县担任援建干部，在海拔3000多米的山道上，一个月跑遍了全县17个乡镇，3年的时间里引入帮扶资金近2亿元，惠及贫困人口8700多人。在脱贫攻坚的丰碑上，铭刻着他光辉的名字。荣获“全国先进工作者”“全国优秀公诉人”荣誉的03级校友刘亮检察官，在扫黑除恶斗争中屡立奇功，15年的职业生涯中侦破各类重特大案件500余件，如正义灯塔的一束光，为追光者引航。希望同学们能向这些优秀师生校友们学习，在今后的工作、生活中崇德重义、勇于担当，成为守望正义的社会良心。

三是要践行道义，坚持“义之所在，是士君子之勇也”。

同学们，“君子于信，义不食也” ，对于你们来说，走上社会，首先要讲信义。大家一定要珍爱自己的信誉，在漫漫人生路上，重信守诺方能行稳致远。二是我对大家的第二个期望就是要守礼义，具体就是要做到两点：与人交则谦逊友善、一人处则自律慎独。君子“绸缪往来，情深义重” ，重情义是中华民族的传统美德。情义无价，于亲长在知感恩、行孝悌，于朋友在讲真诚、有原则，于伴侣在守忠诚、负责任。所谓“义之法，在正我，不在正人” ，君子道义在于修正自己，而不是修正别人。希望同学们能够以“义”字来严格规范和要求自己，做一个正道直行的谦谦君子。

同学们，“大道之行也，天下为公”，这是中国知识分子几千年来对“义”的最高追求。“一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴，是一场接力跑。”希望同学们在今后的人生中能够始终记取这个“义”字，让青春在为祖国、为人民、为全人类的奋斗和奉献中绽放绚丽光彩，跑出属于你们青年一代的好成绩！

同学们，前天，“献礼建党百年师生红歌会暨送毕业生文艺汇演”在这里圆满举行，5000名师生共同学习党史，齐唱百年赞歌。我们参与拍摄了一个送别毕业生的视频，其中有一句歌词“携青春向你走来，跨越过星辰大海”。那么最后，我就祝愿大家——此去星辰大海，乘风破浪；历尽千帆归来，仍是少年！

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