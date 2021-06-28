原标题：山西将对违规竞赛严肃查处

新华社太原6月27日电 记者日前从山西省教育厅获悉，这个省确定了2021年面向中小学生开展的9项全省性竞赛活动，明确要求竞赛活动坚持公益性，做到“零收费”，对名单内的竞赛加强监管，对名单外的违规竞赛严肃查处。

名单内确定的竞赛活动包括第38届全国中学生物理竞赛、2021年全国高中数学联赛、山西省“明天小小科学家”奖励活动等9项。

山西要求各地教育行政部门进一步规范竞赛管理工作，对名单内的竞赛加强监管，对名单外的违规竞赛严肃查处。严格落实义务教育免试就近入学政策，不得将任何竞赛奖项作为升学依据。严禁各中小学校、各类教育机构组织承办或组织中小学生参加名单之外的竞赛活动。

同时，山西要求中小学生竞赛活动举办单位要坚持公益性，不得以营利为目的，不得强迫、诱导任何学校、学生或家长参加竞赛活动。举办竞赛过程中，不得面向参赛者开展培训，不得推销或变相推销资料、书籍、商品等。在竞赛产生的文件、证书、奖章显著位置标注省教育厅批准文号以及“不作为中小学招生入学依据”等字样。完善评审办法、评审标准，健全异议处理机制、监督机制等，坚决避免参赛项目明显不符合学生认知能力现象的发生，坚决防止参赛造假行为。（记者王菲菲）

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