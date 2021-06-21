人民网北京6月21日电 今天，上海财经大学举行2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式，该校党委书记许涛对毕业生送上深情寄语。

“当今世界正逢百年未有之大变局，挑战前所未有，机遇前所未有，将大挑战转变为大机遇的难度也前所未有。”许涛表示，身处这个时代，同学们不可能独善其身，征途漫漫，唯有奋斗。奋斗是艰辛的，艰难困苦、玉汝于成，没有艰辛就不是真正的奋斗，要勇于在艰苦奋斗中净化灵魂、磨砺意志、坚定信念。

上海财经大学党委书记许涛在毕业典礼上发表讲话（学校供图）

许涛书记在题为《艰难困苦 玉汝于成》的演讲节选如下——

这些天走在校园里，看到同学们穿着不同颜色的学位服合影、道别的场景，每时每刻都在提醒我们，这些陪伴我们几个寒暑的孩子们，马上就要离开学校，告别师友，去开创更广阔的天地。作为老师，就好像父母看着孩子走出家门独立走向全新的生活，有祝福，有欣慰，但心中更有太多的不舍。最近我看到不少同学在自己的朋友圈和“岁月如歌”毕业晚会上晒出了入学与现在的对比图，你们通过向师长求教、向书本求知、向实践求真，从懵懂到坚定、由稚嫩到深邃，上财人特有的精神气质都写在了你们今天的脸庞。从你们身上，我们感受到了一辈时代新人的优秀品质，教学相长在这里得到了最好的阐释和发扬。这也让我们更加深刻的理解“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”的思想内涵，就是要弘扬光明正大的品德，成就一份浩然长存的恢弘志气、一种正气凛然的大家风范，从而达到人生最完美的境界。我们彼此成就，共同成长。

同学们，早在一千年前的北宋，中国诞生了一位大思想家张载，一生都在著书立说，教书育人，提倡并践行“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。要做到这一点，一定要有“贫贱忧戚，庸玉汝于成”的精神意志。大意是说一个人只有经历磨难挫折，艰难险阻才能像经过打磨过的美玉一样晶莹剔透，达到人生美好的彼岸。这句话后来演变成“艰难困苦，玉汝于成”，成为一代又一代奋斗者的座右铭，这也是今天我想与同学们分享的主题。

今年，2021年，是一个非常特殊的年份，再过十天，我们将迎来中国共产党成立100周年。《庄子》中有一句话：“其作始也简，其将毕也必巨”。指的是一项事业在其初创之际往往微不足道，但假以时日经过艰苦卓绝的发展和奋斗，其雄伟宏大就会令世人惊叹。上海是中国共产党的诞生地和初心始发地，我们有幸在这座英雄的城市感受中国共产党人在那个觉醒年代应时而生的时代脉动，读懂了“为人民谋幸福、为民族谋复兴”的初心使命，读懂了从石库门到天安门，从南湖的一叶扁舟扬帆起航到掌舵中国巨轮劈波斩浪,带领人民追赶时代，引领中国实现从站起来、富起来到强起来的伟大进程。

在这个伟大进程中，我们上海财经大学在中国共产党的领导下,始终与党和国家的事业同向而行，应近代中国“振兴民族商业、培养商业人才”时代需求而生，今年也迎来了东迁上海100周年。百余年间，学校屡仆屡起，九易其名、十易其址，却依然矢志不渝，始终与国家和民族的发展风雨同舟。上财的发展史就是一部百折不挠、波澜壮阔的奋斗史。经过一代代上财人不懈奋斗，终于走上了建设鲜明财经特色社会主义世界一流大学的新征途。

中华文明作为人类历史上唯一一个绵延5000多年至今未中断的灿烂文明，虽遭遇过重大灾害、经历过战乱劫难、经受过瘟疫冲击，但仍以气贯长虹之势，冲破重重险阻，奔腾向前。一路走来,正是“天行健，君子以自强不息”这种自信昂扬、生生不息的精神融入血脉，成为了我们这个民族奋勇前行的不竭动力。百折不挠、愈挫愈勇，不断在磨难中成长，从磨难中奋起，走上了实现中华民族伟大复兴的康庄大道。

同学们，当今世界正逢百年未有之大变局，挑战前所未有，机遇前所未有，将大挑战转变为大机遇的难度也前所未有。这就意味着，中国共产党人带领中国人民走向中华民族伟大复兴的征途，也必将面临前所未有的机遇和挑战。身处这个时代，同学们不可能独善其身，征途漫漫，唯有奋斗。奋斗是艰辛的，艰难困苦、玉汝于成，没有艰辛就不是真正的奋斗，我们要勇于在艰苦奋斗中净化灵魂、磨砺意志、坚定信念。

同学们，在你们告别母校的时刻，我和老师们最后还有几句叮嘱的话要告诉你们：

一定要胸怀天下，与众不同。志存高远，经世致用，培育人生大格局观。人的一生，能力有大小，知识有多少，但格局一定要大，才能成为一个大写的人。你们即将成为建设祖国的一份子，就像优良的种子，撒遍祖国的山山水水，每个角落。要保持永远求知上进、止于至善的步伐，把“匡持国家、补益社会”这个一代又一代上财人始终如一的坚守融入自己的血脉，勇敢担当起这个时代对青年赋予的使命，锲而不舍,百折不挠，把青春写在中国的大地上。

一定要无怠无荒，只争朝夕。善于学习，勤于思考，勇于大胆实践。实践是检验真理的唯一标准，也是检验我们每个同学政治素养、思想境界、人格人品、创新能力、学术底蕴、知识层次、综合素养最重要的标准。同学们，社会这所大学再没有校园、没有师友切磋，唯有实践实践再实践，将所学所思所悟化为解决现实问题的方法和路径，将实践中所必经的一切困难转化成为自己解决复杂问题能力的有效途径，从而更加洞彻真理的纯粹、人生的真谛、人性的张力、人世的厚重，成为伴随一生的精神财富。

一定要克勤克俭，培本固基。坚韧不拔，磨炼意志，为国为民成就自身。选择一条道路，就是选择了一种人生态度，选择了一种无悔和执着。同学们要以积极的人生态度对待生活里、工作上、事业中出现的困难、风险和挑战，要将克服困难、抵御风险、直面挑战作为人生的必修课，树立在艰难困苦中练就自我、成就事业的价值观。只有在不断的奋斗中立大志、明大德、成大才、担大任，我们才能取得真正经得起时间与历史检验的成就。

同学们，人生百年，俯仰一世。建功立业，恰逢其会。《尚书》也有“非知之艰，行之惟艰”这样的古语。古圣先贤告诫我们要懂得这些道理或许并不困难，而知行合一，却需要用一生的时间去感知，去体悟，去实践，去落地。我和老师们完全相信，未来的你们一定会交出人生最完美的答卷！

(责编：张怡飒（实习生）、秦华)