原标题：“人生实苦但足够相信”的魏祥从清华毕业

清华大学党委书记陈旭为毕业生魏祥拨穗 摄影/本报记者 袁艺

本报讯 昨天上午，清华大学在东大操场举行2021年本科生毕业典礼。毕业生魏祥坐在轮椅上，由校党委书记陈旭拨穗，圆满完成了在清华的本科学业。4年前，残疾新生魏祥因为向清华写信求“一间陋宿供母子俩济身”，并获得清华招办公开回信而感动了万千网友。如今他本科顺利毕业，并获得直接攻读博士学位的资格，将回到家乡甘肃继续攻读博士学位。

魏祥来自甘肃定西，因患先天性疾病双下肢运动功能丧失，父亲也在他年幼时离世。在坚强母亲的照料下，他在2017年的高考中取得了648分的好成绩，被清华大学理科实验班类（数理）专业录取。因为离不开母亲的照料，他当年在与清华甘肃招生组沟通时，向清华招办致信，陈述了自己的情况，希望清华在接纳自己的同时能够给他和母亲帮助解决一间宿舍。清华招办随即向他发出公开回信，表示学校校长和书记都“关心你的录取情况和入校后的生活安排情况，妥善安排解决你的后顾之忧。”公开信末尾写道：“我们想对在求学路上荆棘丛生的学子们说：人生实苦，但请你足够相信！”魏祥的优秀、母子俩在不幸的命运漩涡中挺直的脊梁，和清华大学感人至深的公开回信，当时一经《北京青年报》及旗下公众号“教育圆桌”报道，就感动了万千网友，被广为转载。

过去4年，魏祥和母亲住在清华提供的单间无障碍宿舍，低调地完成了本科学业。昨天在毕业典礼现场，他由陈旭书记亲自拨穗，完成了自己人生这一重要阶段的仪式。北京青年报记者了解到，魏祥已经凭优秀的成绩获得直接攻读博士学位的资格，将回到家乡甘肃兰州，在中科院近代物理研究所继续攻读博士学位，研究方向是粒子物理和理论物理。

经清华大学校务会议审议，批准2021届3389名本科生毕业；经清华大学学位评定委员会全体会议审议通过，决定授予3488名同学学士学位、授予565名同学第二学士学位。校长邱勇在毕业典礼上发表了题为《坚守人生底色，绘就壮美画图》的讲话，劝勉同学们要守之以德，要起而行之，“生逢盛世、肩负重任的你们一定会坚守人生底色，拓展人生格局，在神州腾飞、强国逐梦的大好时代里绘就壮美的人生画图。”（记者 雷嘉）

(责编：温璐、熊旭)