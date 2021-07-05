31省区市高考志愿填报时间汇总

省市 填报志愿时间 批次类型

北京 6月27日8时至7月1日17时 统招本科志愿和单考单招志愿填报

7月21日8时至22日17时 统考专科志愿填报

预计7月10日 统考本科提前批（普通类A段）志愿征集

预计7月13日 统考本科提前批（艺术类B段）志愿征集

预计7月18日、20日（降分） 统考本科普通批志愿征集

预计7月26日 统考专科提前批志愿征集

预计7月29日 统考专科普通批志愿征集

天津 6月26日9时至28日12时 提前本科批次A阶段录取院校（提前高职批次的天津公安警官职业学院因工作需要也在此阶段填报）

提前本科批次B阶段录取院校（天津市农村专项计划）

6月26日9时至30日17时 普通本科批次（A阶段、B阶段）录取院校

7月29日9时至31日17时 提前高职（专科）批次录取院校

普通高职（专科）批次录取院校

6月26日9时至28日12时 艺术类及体育类本科批次

7月29日9时至31日17时 艺术类及体育类高职（专科）批次

河北 6月26日12时至27日12时 本科提前批（A段军队院校志愿）

6月28日9时至7月2日17时 本科提前批（含A段、B段、C段，A段军队院校志愿除外）、本科批、对口本科批

7月27日12时至30日17时 专科提前批、专科批、对口专科批

山西 6月26日8时至27日18时 填报提前艺术、体育本科，提前本科一批，提前本科二批，面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科，面向贫困地区招生“专项计划”第二批本科，免费医学定向、公费农科生等批次院校志愿

7月3日8时至5日18时 填报第一批本科（A、A1、B类）院校志愿（含高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队<仅限“教育部阳光高考信息平台”公示合格的考生填报>等特殊类型招生院校志愿；定向、边防军人子女预科班等特殊类型招生院校志愿）

7月6日8时至10日18时 填报对口升学第一批本科、第二批本科和专科（高职）的志愿

7月22日8时至24日18时 填报第二批本科（A、B类）院校志愿（含高水平运动队、定向、边防军人子女预科班等特殊类型招生院校志愿）

8月4日8时至5日18时 填报第二批本科C类院校志愿，高本贯通培养批院校志愿及提前录取的专科（高职）院校批志愿

8月10日8时至13日18时 填报专科（高职）院校批志愿

内蒙古 6月26日 填报军事、公安、司法、中国消防救援学院、北京电子科技学院等本科提前和专科提前录取院校类别意向

7月2日 考生第一次填报本科提前批A美术类、音乐类、编导类、其他艺术类、体育类志愿

7月7日 考生第一次填报本科提前批A和专科提前批文理科、蒙授文理科志愿

7月15日 考生第一次填报本科一批志愿

7月25日 考生第一次填报本科二批志愿

8月4日 考生第一次网上填报高职高专批志愿

辽宁 6月19日14时至30日16时 普通类录取批次划分为：本科提前批、本科批、高职（专科）提前批、高职（专科）批。艺术类录取批次划分为：本科提前批、本科批、高职（专科）批。体育类录取批次划分为：本科批、高职（专科）批。

吉林 6月22日至23日（每天9时至16时） 预填报 普通类录取批次为提前批、本科一批(A、B段)、本科二批(A、B段)、专科批。

艺术类录取批次为全国批、提前批、本科一批(A、B段)、专科提前批(A、B段)。

体育类录取批次为提前批、本科二批(A段)、专科批。

按照招生院校要求，对部分中外合作办学专业及有特殊要求的专业采取单设院校代码的方式，单独作为一个院校志愿填报。

6月24日至28日（每天9时至16时） 本科段

8月13日至14日（每天9时至16时） 专科段

黑龙江 6月25日至28日（每天9时至22时） 填报文史类和理工类提前批次录取的高校和专业志愿：军队、公安、消防和司法本科高校，部分普通本科高校（专业），香港中文大学、香港城市大学，招飞本科高校及专业，黑龙江公安警官职业学院；贫困地区定向招生本科专项计划（国家专项）的高校；艺术类本科提前批次、艺术类本科批录取的高校和专业志愿

7月2日至5日（每天9时至22时） 填报文史类和理工类本科第一批次、本科第二批次、体育类本科批次、高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队录取的高校和专业志愿（高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队在特殊类型招生志愿栏中填报志愿）

7月7日至9日（每天9时至22时） 填报文史类和理工类高职（专科）提前批次、高职（专科）批次和艺术、体育类高职（专科）批次录取的高校和专业志愿

上海 7月2日10时至4日14时 上海市教育考试院开通本科志愿填报系统，志愿批次包括零志愿批次、本科提前批次、本科艺体类甲批次、地方农村专项计划批次、特殊类型招生以及本科普通批次。

江苏 6月27日至28日预填报

6月29日至7月2日正式填报

（7月2日17时截止） 填报普通类本科提前批次志愿（含军事、公安政法、航海、地方专项计划、乡村教师计划、农村订单定向医学生免费培养计划、其他院校等）、体育类本科提前批次志愿、艺术类本科提前批次志愿、普通类本科批次志愿。

7月25日至26日预填报

7月27日至28日正式填报

（7月28日17时截止） 包括普通类、体育类、艺术类专科批次志愿。

浙江 6月11至17日 网上填报志愿模拟练习

6月26日左右 公布各段分数线和相应一分一段表；提供考试成绩和位次号查询

6月29日8时30分至30日17时30分 普通类提前录取院校志愿填报；

普通类第一段平行志愿填报；

艺术类第一批及艺术类三位一体志愿填报；

艺术类第二批第一段平行志愿填报；

体育类第一段、特招生录取院校志愿填报；

单独考试招生志愿填报；

地方专项招生计划志愿填报；

符合条件考生填报高水平运动队、农村学生单独招生高校专项计划、高水平艺术团招生志愿；

浙江警察学院三位一体志愿填报

7月8日8时30分至17时30分 单独考试招生院校征求志愿填报

7月22日上午 公布普通类、艺术类、体育类剩余计划

7月24日8时30分至25日17时30分 普通类第二段平行志愿填报；

艺术类第二批第二段平行志愿填报；

体育类第二段平行志愿填报

8月2日上午 公布普通类、艺术类、体育类征求计划

8月3日8时30分至17时30分 普通类、艺术类、体育类征求志愿填报

安徽

6月27至29日 填报普通文理科本科提前批（含国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划）、高职（专科）提前批和艺术、体育类各批次志愿

7月1至4日 填报普通文理科本科第一、二批志愿

7月6至9日 填报普通文理科高职（专科）批志愿

福建 6月30日8时至7月2日18时 常规志愿 艺术类本科提前批

7月9日8时至9日18时 征求志愿

7月3日8时至5日18时 常规志愿 艺术类本科批（省考阶段）

7月18日8时至18日18时 第1次征求志愿

7月21日8时至21日18时 第2次征求志愿

7月18日8时至21日18时 常规志愿 艺术类本科批（校考阶段）

7月28日8时至28日18时 征求志愿

8月6日8时至8日18时 常规志愿 艺术类高职（专科批）

8月14日8时至14日18时 第1次征求志愿

8月17日8时至17日18时 第2次征求志愿

7月3日8时至5日18时 体育类本科批常规志愿

7月16日8时至16日18时 第1次征求志愿 体育类本科批

7月18日8时至18日18时 第2次征求志愿

8月6日8时至8日18时 体育类高职（专科）批常规志愿

8月14日8时至14日18时 第1次征求志愿 体育类高职（专科批）

8月17日8时至17日18时 第2次征求志愿

6月30日8时至7月2日18时 常规志愿 普通类本科提前批

7月15日8时至15日18时 征求志愿

7月3日8时至5日18时 高水平运动队、高水平艺术团、高校农村专项计划志愿；地方农村专项计划常规志愿

7月22日8时至22日18时 地方农村专项计划征求志愿

7月8日8时至12日18时 常规志愿 普通类本科批

7月31日8时至31日18时 第1次征求志愿

8月5日8时至5日18时 第2次征求志愿

8月6日8时至8日18时 常规志愿 普通类高职（专科）批

8月15日8时至15日18时 第1次征求志愿

8月18日8时至18日18时 第2次征求志愿

江西 集中填报 6月24日9时至25日17时 网上填报提前批本科军事类院校志愿 填报期间，允许对当次填报志愿修改1次

6月29日9时至7月2日17时 网上填报提前批非军事类本科、国家专项本科、第一批本科（含高校专项、综合评价、高水平艺术团、高水平运动队等，地方专项、苏区专项志愿）、第二批本科(艺术类普通本科)、提前批高职（专科）、（高职）专科，三校生本科及高职院校志愿

征集志愿

填报 7月11日9时至15时 提前批本科文理（含定向）网上征集志愿 提交后不允许修改

7月13日9时至15时 提前批本科艺术单志愿第一次网上征集志愿

7月14日9时至15时 国家专项本科网上征集志愿

7月16日9时至15时 提前批本科艺术单志愿第二次网上征集志愿

7月21日9时至15时 提前批本科艺术类平行志愿（含苏区专项）征集；第一批本科文理（含地方专项、苏区专项）、预科、体育类网上征集志愿

7月28日9时至15时 第二批本科文理类（含预科）、体育类，三校生文理类本科网上征集志愿

7月29日9时至15时 艺术类普通批本科平行志愿、单志愿及三校生本科艺术类网上第一次征集志愿

7月30日9时至15时 第二批本科文理类（含预科）、体育类，三校生文理类本科第二次网上征集志愿

8月1日9时至15时 艺术类普通本科单志愿，三校生本科艺术类单志愿网上第二次征集志愿

8月3日9时至15时 提前批高职(专科)，三校生高职艺术类网上征集志愿

8月7日9时至15时 高职（专科），三校生高职文理类、体育类网上征集志愿

8月9日9时至15时 高职（专科），三校生高职文理类、体育类网上第二次征集志愿

山东 6月30日

（9时至18时） 填报普通类提前批和体商类提前批第1次志愿；

填报艺术类本科提前批第1次志愿；

填报春季高考枝能抜尖人才第1次志愿。

7月5日至8日

（9时至18时） 填报普通类特殊类型批志愿；

填报通类常规批和体育类常规批第1次志愿；

填报艺术类本科批第1次志愿，

填报春季高考本科批第1次志愿。

7月14日

（9时至18时） 填报普通类提前批、艺术类本科提前批和体育类提前批第2 次志愿；

填报春季高考技能拔尖人才第2次志愿。

7月22日

（9时至18时） 填报艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿。

7月26日

（9时至18时) 填报艺术类本科批第3次志愿、春季高考本科批第3次志愿。

7月26日至28日

（9时至18时） 填报普通类、体育类常规批第2次志愿；

填报艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批（含技能拔尖人才）第1次志愿。

8月2日至3日

（9时至18时） 填报普通类、体育类常规批第3次志愿；

填报艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿。

河南 6月26日8时至28日18时 填报：军队招飞、本科提前批（公安、司法专科随该批）、国家专项计划本科批、艺术本科提前批、专升本、对口招生（本、专科）志愿

6月30日8时至7月2日18时 填报：艺术本科A段、艺术本科B段、特殊类型招生、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿

7月4日8时至8日18时 填报：专科提前批和高职高专批志愿

湖北 6月29日8时至30日17时 填报本科提前批志愿

6月29日8时至7月2日17时 填报高职高专提前批、本科普通批、艺术本专科批、体育本专科批、技能高考本专科批志愿

8月8日8时至11日17时 填报高职高专普通批志愿

湖南 6月22日前 开通志愿填报系统辅助填报功能

6月26日至27日 填报本科提前批和本科批特殊类型志愿

6月28日至29日 继续开通志愿填报系统辅助填报功能

6月30日至7月3日 填报本科批志愿（不含特殊类型志愿）和专科提前批志愿

7月11日8时至18时 填报普通类和体育类本科提前批征集志愿

7月15日8时至18时 填报艺术类本科提前批征集志愿

7月24日8时至18时 填报普通类和体育类本科批第一次征集志愿

7月29日8时至18时 填报普通类和体育类本科批第二次征集志愿；艺术类本科批征集志愿

8月1日至2号 继续开通志愿填报系统辅助填报系统

8月3日至5日 填报高职专科批志愿

8月7日8时至18时 填报专科提前批征集志愿

8月14日8时至18时 填报高职专科批第一次征集志愿

8月19日8时至18时 填报高职专科批第二次征集志愿

广东 6月27日10时至28日16时 本时段仅填报需政审、面试、体检的提前批本科军队、武警、司法、消防、飞行技术、公安等院校专业组志愿，提前批专科司法等院校专业组志愿，报考上述院校专业组志愿的考生须在本时段填报并进行网上确认志愿信息。其他志愿需在第二时段填报

6月28日19时至7月3日16时 除第一时段填报的院校专业组志愿外的其他所有各批次、各科类（普通类、艺体类等）院校专业组志愿，均需在本时段填报并进行网上确认志愿信息

广西 6月24日10时至28日10时 填报本科提前批、高职高专提前批志愿。艺术、体育、军事、公安、消防、民航招飞、农村订单定向医学生免费培养计划、小学壮汉双语教师定向培养计划、农村小学全科教师定向培养计划、乡镇农技人员定向培养计划和基层水利人才定向培养需求计划等特殊类型专业志愿均在此时填报。

6月28日15时至7月2日10时 填报其他批次志愿。专项计划批、特殊类型招生批、本科第一批、本科第一批预科批、本科第二批、本科第二批预科A类、本科第二批预科B类 、高职高专普通批等专业志愿均在此时填报。

海南 6月27日8时至17时30分 本科艺术校考招生录取的学校。

军队、公安(含国家专项计划)、「6月27日8:00至17:30司法、消防类本科学校及安排在本科提前普通类录取的其它本科学校本科艺术类统一招生录取的学校。

7月4日8时至7日17时30分 本科艺术校考招生录取的学校（(使用“省统考”成绩作为投档成绩）

本科体育类招生录取的学校(含体育类预科)

国家专项计划

地方专项计划

保送生、强基计划、高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队、中国科技大学少年班等特殊类型招生

本科普通部分(含普通类、少数民族班和预科班)

6月27日8时至17时30分 须参加面试的高职(专科)提前批学校

7月31日8时至8月2日17时30分 高职(专科)提前批(提前批普通类、艺术类、体育类)

高职(专科)批（普通类）

重庆 6月27日9时至6月30日18时 各类志愿填报

四川 6月25日17时 本科提前批截止

6月29日17时 本科、专科层次普通高校艺术、体育类专业招生考生志愿填报截止

7月5日12时 专科志愿截止

贵州 6月19日9时至21日18时 模拟志愿填报

6月29日00时至7月2日18时 本科和高职（专科）批次志愿填报

云南 6月27日至29日 志愿填报演练

6月24日至25日18时 中南大学综合评价志愿填报

6月27日至29日18时 志愿填报

6月30日18时 军校补填志愿填报截止

西藏 6月28日00时至7月5日24时 5个提前单独录取批次 提前单独录取重点本科院校、提前单独录取普通本科院校、提前单独录取艺体类本科院校、提前单独录取专科院校和提前单独录取艺体类专科院校。提前单独录取各批次，每个批次可填报3所院校志愿，每所院校可填报4个专业志愿。

3个专项计划批次 国家专项计划录取本科院校、地方专项计划录取普通本科院校和高校专项计划录取重点本科院校。高校专项计划批次每个批次可填报3所院校志愿；国家专项计划、地方专项计划和普通计划各批次，每个批次可填报10所院校志愿；每所院校均可填报4个专业志愿。

5个普通计划批次 第一批录取重点本科院校、第一批录取重点本科预科院校、第二批录取普通本科院校、第二批录取普通本科预科院校和第三批录取高职（专科）院校。普通高等学校招生录取按照以上批次顺序依次录取。

陕西 6月24日12时至27日12时 第一次志愿填报 提前批次文史\理工类本、专科；

提前批次艺术\体育类本、专科；

单设本科批次；

高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划；

本科一批；

高职教育单招本、专科；

定向就业、民族班、少数民族预科班、四川大学国防科研试验部队预科班。

本科一批录取结束之后 第二次志愿填报 高水平运动队；

本科二批；

定向就业、民族班、少数民族预科班、边防军人子女预科班。

本科二批录取结束之后 第三次志愿填报 单设专科（邮政扶贫志愿、部分高职院校的空中乘务和民航空中安全保卫专业）；

高职（专科）。

甘肃 6月25日20时至27日20时 本科提前批（A段、B段、C段、D段、E段、F段、G段）；本科一批（H段、I段、J段）；本科二批（K段、L段）；高职（专科）批（P段、Q段）；体育、艺术类本科一批（T段、U段、V段）；体育、艺术类本科二批（W段）。

8月5日20时至7日14时 高职（专科）批（R段、S段）；体育、艺术类高职（专科）批（X段）。

青海 6月29日9时至7月3日9时 提前本科批次（A段、B段、C段）；本科专项计划批次（D段、E段、F段）；本科一段批次（G段、H段、I段）；本科二段批次（J段）；专科特殊类型批次（K段、L段）；普通专科批次（M段）。首次集中填报志愿时间为2021年6月29日9时至7月3日9时，所有考生必须一次性填报所有批次原始志愿。

宁夏 6月23日16时至27日18时 提前艺术本科/一本体育/提前一本/二本体育/提前二本/国家专项/一本特殊类型/提前高职专科一批/一批本科/地方专项/一批预科/二批本科/二批预科。

7月2日8时至3日18时 填报提前录取第二批院校高职（专科）（含艺术和体育专业、定向培养士官）志愿。

8月1日8时至4日18时 填报高职（专科）志愿

新疆 6月25日12时 网上填报志愿系统正式开通

7月3日18时 本科提前批次志愿填报截止