原标题：家长选择暑期校外培训要理性

暑假临近，一些家长正在筹划为孩子安排暑期生活。7月7日，中国消费者协会发布消费提示：提醒家长要理性呵护孩子健康成长，校外培训不是必选项，面对众多培训机构及不菲的培训费要慎重选择。

中国消费者协会表示，目前由于校外培训机构数量众多、办学资质不一、质量良莠不齐，校外培训领域暴露出诸多问题，不仅影响了学校正常的教学秩序，造成学生课外负担过重，增加了家庭经济负担，而且也不利于整个培训行业的健康发展。

《2020年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，2020年全国消协组织共受理有关教育培训服务的投诉56165件。校外培训乱象主要集中在合同纠纷、财产安全、价格欺诈、虚假宣传、缺乏资质、焦虑营销等方面。

中国消费者协会指出，合同纠纷是消费者反映最为集中的问题，主要表现为服务缩水、不按合同约定开课、合同中含有霸王条款、培训机构单方变更服务协议、不与消费者签订正式合同等。其中，不按合同规定为消费者办理退费尤为突出。

另外，校外培训课程一般周期长、费用高，虽然教育部门已经作出只能提前收取3个月费用的规定，但一些培训机构常常采取“买三赠三”等方式，忽悠家长一次性缴纳较高的费用；有的还诱导家长采取分期付款或者贷款等方式来支付，对贷款利率、风险提示等却刻意隐瞒，家长稍不留神就会落入套路贷陷阱。若培训机构关门停业或者负责人跑路，消费者将面临既上不了课又拿不回钱的处境，有的甚至还要继续还贷款。如近年来韦博英语、巨石达阵、优胜教育等多家校外培训机构相继停业关门，深陷资金链危机，涉及消费者人数众多，损失金额较大。

虚假宣传也是备受消费者诟病、引发投诉较多的问题之一，主要表现在夸大宣传培训效果或成绩、夸大宣传师资力量、夸大培训机构资质或者实力、虚假用户好评等方面。

中国消费者协会提醒，广大家长不要盲目跟风为孩子报班，要主动了解国家或者当地教育部门出台的有关政策，结合孩子学习成绩、兴趣爱好等具体情况，从呵护孩子健康成长、培养孩子创新精神、提高孩子实践能力等方面协调安排孩子的暑期生活，让孩子度过一个更加健康、更有意义、更具价值、更为充实的暑期。

同时，家长对培训班的作用认知要回归理性，要客观看待培训机构广告中的“通过率百分之百”“快速大幅提分”“一线名师”“命题人授课”“包过”“0元课程”等宣传，做到不轻信、不盲从。确需为孩子报班的，一定要提前了解培训机构的资质，如营业执照和办学许可证是否齐全、任课教师是否具有相应资格、其他家长对该培训机构的评价等。

（本报记者 王海磬）

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