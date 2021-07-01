原标题：人大附中西山学校“七个一”活动颂青春

喜迎中国共产党成立100周年，人大附中西山学校从今年3月起，陆续组织开展“七个一”系列主题活动，组织全校师生学党史、悟思想、办实事、开新局。

据悉，“七个一”系列活动将持续到年底，包括开展一系列党史学习活动；进行一次党史展览；走进一处红色教育基地；举办一批学生文艺展演，组织一系列党员主题实践活动；办好一件师生关心的实事；表彰一批育人先进。

组织开展“七个一”活动

发挥党员先锋作用

今年3月，人大附中西山学校启动党史学习及纪念活动，开启“七个一”系列主题活动的序幕系列活动，活动分为三大主题，即溯百年征程、颂青春之歌、育时代新人。

其中，围绕“溯百年征程”主题，人大附中西山学校组织全体师生开展一系列“四史”学习活动，组织学生通过手绘或电脑绘制党史的形式展现历史鲜活细节。从1921到2021，每一年一幅学生作品，每一幅作品都有美术和书法两个部分，从学生的视角表现党史、描绘党史、学习党史，以时间轴形式表现中国共产党百折不挠的光辉历程。

此外，学校还选择了一批能够反映党史、革命历程以及社会发展的优秀电影作品，定期在校内组织师生观影，通过这样的形式学习党史，了解党的光辉历程，坚定“四个自信”。

学校还组织党员学习《论中国共产党的历史》《中国共产党简史》，学习活动采用自学和集中学习的形式，以此提高党员理论素养。同时，还组织党员教师赴首都博物馆参观“伟大征程——庆祝中国共产党成立100周年特展”，接受了一次极具震撼的党史教育。

以“颂青春之歌”为主题，学校开展了一系列师生校园庆祝活动，包括举办一批学生文艺展演，组织各年级学生创编反映中国共产党发展以及重要时间节点的文艺节目，采用舞台剧、相声、戏剧、京剧等形式，面向各年级师生进行展演。

同时，在师生中开展红歌合唱比赛，以班级为单位进行展示，用文艺的形式表达对党和国家的情感。此外，在党员中开展重温入党誓词活动，不忘入党初心，组织党员录制一系列党员微党课，为中国共产党发声，为时代发声。

围绕“育时代新人”主题，人大附中西山学校组织学生走进一处红色教育基地，以小记者的身份探访中国共产党在不同时期的光辉印记，并以视频的形式展现出自己实地探访的情景以及自己的感想，组织学生采访自己家庭中的老党员，挖掘身边的党员故事，学习和传承优秀家风和革命传统。

另外，为了发挥党员的先锋模范作用，学校将开展志愿服务活动。包括组织每一名党员为学校、社区等开展至少一次垃圾分类、组织社区文艺活动、走进敬老院、帮扶困难群众等形式的志愿服务；带动学校党支部和党员通过调查走访，深入师生和群众，切实解决大家关心的实际问题，真正践行初心和使命。未来，学校还将评选表彰一批育人先进典型，借助榜样力量引导党员自我革新，不断成长为学校发展的中流砥柱。

党总支发挥战斗堡垒作用

录制党员微课丰富线上课程

面对突发的新冠肺炎疫情，人大附中西山学校党总支在“防”疫情、“讲”微课、“学”党史、“促”实践等方面发挥了战斗堡垒作用，不仅确保了师生健康安全，将疫情影响降到最低，还形成了一批特色亮点，顺利完成各项教学任务和德育活动。

学校党总支率先发出《疫情严防控，我是党员我先上——给全体党员的倡议书》。倡议书由党总支书记刘彦亲自执笔，号召全体党员干部“不忘初心、牢记使命”，把疫情防控工作作为当前压倒一切的重大任务，深入开展“党旗飘在一线，堡垒筑在一线”行动。

在学校党总支的指导下，成立了由八个工作小组组成的疫情防控领导小组，外防输入，内防扩散，以组织力量严控疫情。从师生信息报送，到校园防疫管理，再到学校复学复课和线上教学，学校党总支指导防疫小组细致化地开展工作，号召党员冲锋在前，发挥先锋模范作用。

疫情期间，“党员微课”发展为学校党建工作的特色和亮点。为了给居家学习的学生提供更多线上课程资源，搭建学校线上课程资源体系，学校党总支配合学校线上教学工作，率先组织党员教师录制党员微课。这些党员微课主要内容就是各学科教学的内容，特别是一些重难点问题，用微课的形式形成系统化的线上教学资源，以满足不同层次学生的需求。

据统计，2020年通过学校官方微信号推出八期党员微课，共计80余节，课程视频资源学生可以随时和反复观看，教学中的重难点问题迎刃而解。

通过录制课程，党员教师掌握了很多辅助教学的新科技手段，为学校“1对1”线上教学探索积累了更多经验。

2020年，学校党总支更加重视党员的理论和政治素养提升，用理论知识武装头脑。据介绍，学校组织党员自学和集体学习，组织线上学习交流会，引导党员教师学习十九届五中全会精神，交流学习心得体会。

此外，学校还进一步加强党员轮训工作，组织党员参加海淀教育党校“海淀云课堂”党课两场、青龙桥学区线上党课两场，学校党组织全体教职工意识形态培训一场，全体党员全部修满学分，通过培训提高理论素养，增强党性修养。

开展志愿服务夯实实践技能

培育学校发展“金”名片

2020年，人大附中西山学校组织党员教师通过“红色海淀”公众号，参加五场有关疫情防控的专家讲座学习以及一场有关垃圾分类的“云端党课”，并用于指导实践。学校党员率先注册成为社区志愿者定期开展桶前职守，带动自己家庭和更多的群众积极做好垃圾分类工作。

据了解，人大附中西山学校充分发挥党员在防疫工作中的先锋作用，组织党员到社区值守，共计22名党员完成84个小时的社区职守任务，圆满完成党员教师下沉社区值守工作。

学校党员还开展了“校园门口交通疏导志愿服务”“校园周边环境志愿洒扫活动”等志愿服务，在一定程度上改善学生上下学交通拥堵以及校园周边环境卫生问题，充分发挥了党员的先锋模范作用。

在疫情防控工作和垃圾分类工作方面，学校党员都发挥了先锋模范作用，以党员榜样力量带动全体师生参与。同时，充分发挥党组织政治核心作用，群策群力，及时梳理学校工作中存在的风险点，特别关注学生的心理问题、意识形态问题、校园安全问题、交通压力问题、学生负担问题、家校矛盾问题、师德师风问题。在学校党总支的引领下主动作为，进行积极干预，化解矛盾，在学校急难险重工作中积极发挥党员的先锋模范作用，助力学校的发展。

重推西山AP项目

打造品牌公立国际部

作为人大附中联合学校成员校，人大附中西山学校自建校之初，就肩负起“人大附中的未来学校”的使命，目前已经成长为一所兼具初中、普高和中美高中课程合作项目（AP项目）的海淀区首批挂牌的“新优质学校”。

据介绍，人大附中西山学校是国内最早开展信息技术与传统教学融合的公办中学。如今，“1对1未来学习”从初一到高三全学科全面推进，使学生在批判性思维、创新能力、团队合作能力等方面获得显著提升。

近年来，学校办学品质稳步提升，先后获得北京市基础教育课程建设先进单位、中国教育科学院“未来学校创新联盟”全国示范校、教育部基础教育信息化区域应用典型案例校、北京市教育信息化建设“双百”融合创新示范基地等荣誉。其中，人大附中西山学校的中美高中课程合作项目（以下简称“西山AP项目”）被誉为北京市最具“加工增值力”的项目，目前正面向应届初三学生招生。

西山AP项目基于“培养具有‘国际视野 中国心’的西山学子”培养目标，近年来持续探索国际课程本土化的实施路径，通过中外教联合授课、联合教研，开发熔铸中外课程教育精华的课程体系及校本特色课程，形成培养目标清晰、结构框架科学、特色鲜明的课程体系。

在师资力量上，西山AP项目安排专职、兼职教师、行政教师和管理干部共计62人。其中，外籍教师共11人，来自美国、加拿大、巴基斯坦等国家，平均教学经验达到10年以上。中方专职学科教师中，特级教师1人、高级教师7人，海淀区级国际课程学科兼职教研员5人，具有海外留学背景、先进的国际教育理念、专业的学术背景、双语沟通和双语教学的能力。

课程设置为基础型、拓展型和研究型。基础型着重培养学生基本素质和基础学力。拓展型课程注重发展学生个性培养及天赋发掘，为终身学习打下发展性学力。研究型课程着重专题性与实践研究性学习，以实现知识转化问题解决能力及创新精神。同时，AP项目引进了Powerschool学术管理平台，帮助学生和家长及时了解学习状况，并且建立了学科约谈体系，对每个学生进行有温度的教育指导和个性化的学业支持。

学校还有专业的升学指导团队，面向学生开设升学指导课，普及升学知识；为家长提供升学指导沙龙，分析申请案例，让家长在模拟招生官的过程中学习升学知识，与孩子共成长；邀请招生官到校访问，让学生有机会与大学招生官零距离接触。

近年来，西山AP项目的学生们在数学、物理、化学、经济学等竞赛中取得了优异成绩。每年都有超过半数的学生参赛并获得有分量的奖项。如在美国数学竞赛（AMC）位列全球所有参赛学生的前5%，澳大利亚国家化学竞赛一等奖，英国物理挑战赛（GCSE&AS Challenge)银奖，HOSA生物与健康未来领袖峰会2021年中国赛区总决赛银奖，FBLA全球赛一等奖等。

在2021年申请季中再创佳绩，35%入读美国前30名学校，78%入读美国前50名校。在英国申请上更有学子被G5名校伦敦大学学院录取，加拿大方向26名学生被多伦多大学录取，凸显了项目卓越的加工增值力。(初小青)

(责编：温璐、熊旭)