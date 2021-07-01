原标题：海淀区第三实验小学献歌建党百年

听红歌、唱经典、讲红色故事……为庆祝中国共产党成立100周年，海淀区第三实验小学围绕红色主题教育开展了多项特色实践活动。学校特别编写了红色主题校本课程，让学生们在课堂内领悟家国情怀。同时，学校还组织师生走出校园，参观冬奥场馆、讲述红色故事，在实践中增强爱国情怀，表达对党的祝福。

红色主题入课堂

原创实践新校本

为庆祝中国共产党成立100周年，海淀区第三实验小学依据新版《中小学生守则》第一条“了解党史国情，珍视国家荣誉，热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党”的相关要求，编写了《九色鹿实践课程》体系中的红色主题篇。

据了解，“九色鹿”出自敦煌莫高窟第257窟，北魏时期的壁画《鹿王本生》。学校将课程名称命名“九色鹿”，就是希望实验三小的学生在校期间，在参与实践活动过程中学会分辨是非美丑、知感恩、懂分享，用睿智的双眼看世界、看人生；从小养成好习惯、长大成就好未来。学校相关负责人介绍：《九色鹿实践课程》以新版《中小学生守则》为依据，与国家课程、地方课程相对应，结合学校实际，一个项目细化一条守则要求，由学校教师自主编写而成。

此次编写出版的“九色鹿”实践课程红色篇章共分为四大主题，每一主题包括五部分，由语文、数学、英语、音乐、美术、书法、综合等多学科教学协同共育，通过线上、线下相结合的方式开展教育教学活动，使全体学生用社会主义核心价值观武装头脑、指导行动；引导学生有爱心，养成良好的道德行为习惯，增强国家意识、科学意识、劳动意识，培养少年儿童对党、对社会主义祖国的深厚感情。

据悉，红色篇章是海淀区第三实验小学整合教育资源、增强教育合力，让教育更加贴近学生、贴近生活、贴近实际的一种尝试。未来，学校还会继续编写蓝色的自强篇章、绿色的笃行篇章、橙色的诚信篇章等，形成系列读本。

每周传唱红歌曲

丰富德育大讲堂

为全方位根植师生的爱党、爱国情怀，今年春季开学以来，海淀区第三实验小学开设了文化微课、主题微课、手工活动课，庆祝建党100周年书法、绘画展等线下德育活动。

此外，学校通过广播开展《每周一歌——红歌赏析我传唱》活动，让师生感知歌曲创作的时代背景和时代特征，曲目包括《唱支山歌给党听》《工农兵联合起来》《共产儿童团歌》等。

学校党总支号召全体党员行动起来，开展党员大讲堂活动，通过党员教师的宣讲，让每位同学掌握更多的党史知识，增强师生热爱中国共产党、热爱祖国、热爱社会主义、热爱人民的感情。

实践活动“搬”校外

师生共话百年情

为了让师生们体验到更加丰富的红色主题教育实践活动，学校把党史学习教育“搬到”校外。今年“六一”国际儿童节，海淀区第三实验小学党员、团员、入党积极分子参观了2022年北京冬奥组委及其所在地——首钢园。

百年首钢厂区内的高炉、厂房曾是中国工业化的象征。如今，冬奥元素激活了首钢老厂区，老首钢的厚重与新冬奥的活力相得益彰，漫步其中，仿佛在领略一首“冰与火之歌”。北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会设计打造的“2022冬奥会和冬残奥会展示中心”，是由原首钢联合泵站改造而成。在听完讲解员的讲述后，师生感触颇深。

“走出去，开阔视野，启发思维；学回来，消化吸收，促进工作。”一位党员教师直言，她被钢铁“梦工厂”先进的工艺技术和管理所震撼，为新中国钢铁工业的发展成就而自豪，开阔了眼界与思维。

近日，海淀区第三实验小学的少先队员们参与了学院路学区开展的“红领巾读书节——革命精神永不忘，红色故事我来讲”少先队员讲红色故事活动。《儿童团的故事》《两碗米和十个蛋》《<义勇军进行曲>与聂耳的故事》《半条被子》……一个个生动的故事将队员们带回峥嵘岁月，孩子们再次被革命精神所感染。

“红色故事让我们铭记历史，感悟革命精神，而革命先烈的光辉事迹更让每一位少先队员钦佩感动。”一位五年级学生如是说。

6月11日，《童心向党赞百年》的庆祝活动将学校党史学习教育活动推向高潮。师生们以党在不同历史时期的代表歌曲为主线，用歌曲、舞蹈、民乐演奏、角色故事、诗朗诵等多种艺术形式展现了党的伟大历史进程。

现场，同学们把对党的热爱倾注在一首首红歌、诗歌、乐曲当中。《没有共产党就没有新中国》《唱支山歌给党听》《共产儿童团歌》《学习雷锋好榜样》……各年级演唱的歌曲形式多样，各具匠心，有齐唱、表演唱、领唱，歌声或甜美、或铿锵、或轻柔、或昂扬，学生们以积极向上的精神风貌，为庆祝中国共产党成立100周年献上一份珍贵的礼物。(文/初小青)

(责编：温璐、熊旭)