原标题：湖南衡阳“截瘫女孩”谢可欣：轮椅不会束缚我的梦想

湖南大学相关部门负责人看望慰问谢可欣。 周丹 摄

中新网长沙7月1日电 “尽管轮椅束缚了我的双腿，但从来没有束缚我的内心和梦想。我会努力为自己拼搏出一个不悔的未来。”湖南衡阳“截瘫女孩”谢可欣坚定地说。这个17岁的“湘妹子”，在今年高考中取得总分627分的好成绩。

谢可欣老家在湖南衡南县三塘镇，此前就读于衡南县一中。5岁那年，她遭遇不幸，被诊断患有“脊椎完全性横断损伤”，终身只能坐在轮椅上。在别人眼中看来简单得不能再简单的穿衣、脱衣，对她而言，需要耗费不少的时间和精力。即便如此，坚强懂事的谢可欣在病痛中一直坚持努力学习。

湖南大学相关部门负责人向考生谢可欣赠送相关书籍。 周丹 摄

父亲谢培军是她12年求学的坚强后盾。从小学到初中，再到高中，无论严寒酷暑，谢培军的主要任务就是背送女儿上下学。遗憾的是，母亲于2020年离世，没能听到女儿的高考喜讯。

“高中时期，可欣同学勤奋好学，虽然情况特殊，但意志坚强，有自己的梦想和追求，这些都是难能可贵的。希望她未来能够拥有一个普通人的幸福生活。”衡南县一中教师綦湘军说。

高考成绩揭晓后，谢可欣在向亲友分享好消息时透露，岳麓山下的湖南大学文化底蕴深厚，是她的梦想学府。该校得知此消息后，派相关部门负责人前往谢可欣家中看望、慰问她，并详细解读学校相关政策，指导高考志愿填报。

经亲友、师长推荐，与父亲商议后，谢可欣表示有意向填报计算机或人工智能方向的专业。

湖南大学相关部门负责人介绍，学校会为学生提供最温馨、最合适的生活保障，比如无障碍宿舍、奖助学金等，解决每一个孩子的后顾之忧；一直以来，学校在学生宿舍专门建设了“爱心寝室”，为有特殊需要的同学在一楼提供单间宿舍，配备家具，免除同学爬楼烦恼，方便家人照料；对于特殊类型学生，学校医院还可提供每年免费体检一次、安排专门医护人员提供“一对一”健康保健服务、在校医院就诊时所有检查治疗及药费全免等医疗保健服务。

“学校有条件为谢可欣同学提供住宿方面的帮助和生活关心，协同其家人解决生活起居出行方面的困难，帮助学生成长成才。”湖南大学后勤保障部副部长龚翔说。

“我会让自己优秀起来，努力成为一名自立、自强的有用之才，以期将来有能力回报父亲，回报社会。”谢可欣说。(王昊昊 周丹 曹娇)

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