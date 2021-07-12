原标题：愿做夜空中最亮的星，守护万千学子前行

“自己才是人生的第一负责人。”在云南省昆明市第三中学的报告厅，当学生们提及中考来临前内心的焦虑和迷茫时，昆明市12355青少年服务心理顾问、昆明市未成年人心理健康辅导中心专家惠安达这样讲道。

中、高考前期，团中央维护青少年权益部结合“学党史、悟思想、办实事、开新局”的党史学习教育要求，扎实开展“我为群众办实事”主题实践活动，组织依托12355青少年服务平台发挥专业优势，在全国范围内推出“轻松备考·12355与你同行”中、高考减压活动以及“青春自护·暑期安全”“守护明天·良法护伴”“守护健康 益动起来”12355青少年健康守护行动等活动，切实将党史学习教育成果不断转化为服务青年的生动实践。

据不完全统计，截至6月底，全国累计接收中高考相关咨询5.5万件，跟踪服务个案7000余例。各地开展线下减压活动和心理辅导1万余场，覆盖265万人次；开展线上减压直播等活动4400场，覆盖320万人次，在各级媒体平台上发布宣传报道9000余篇。

线上线下齐发力，心理减压活动遍地开花

临近考试，各地12355青少年服务台利用热线、网络和线下渠道，举办了形式多样的心理减压活动，为考生加油打气。

线上，辽宁辽阳12355携手辽阳市第四人民医院、辽阳市馨晴心理专家团队，开设了12355中考减压专线，为考生免费提供专业心理咨询辅导服务；云南昆明12355邀请服务台长期联系的专家志愿者，通过线上直播的方式向学生家长讲授如何释放考前压力；山西12355联合山西广播电视台交通广播推出“阳光应考 轻松上阵”中、高考心理辅导系列专题节目，反响热烈。除此之外，各地12355还充分利用微信公众号推送应考服务指南，从心理建议、考前物品准备、饮食建议、特别提示等方面为考生保驾护航。

线下，气氛更是热烈。

一首《骄傲的少年》把浙江省衢州市马金中学的中、高考助力活动推向高潮，鼓手击打《霍元甲》、学弟学妹加油助威、全校大合唱等环节让同学们士气倍增。当晚，3300名学生挥舞着荧光棒为800余名备考生加油打气，共度了一个难忘的夜晚。

安徽12355走进各地中学，为考生送上“考前减压礼包”；湖北鄂州12355将咨询中的常见问题录制成系列小视频，请专家解答“上一门考砸了怎么办”“每天复习感到厌倦”等问题。浙江、河北、福建、江西等31个省份12355青少年心理咨询师走进校园，专门为考生开展内容丰富的大型减压公益讲座，用“蝴蝶拥抱法”“腹式呼吸法”等专业心理疗法抚平学生们考前焦躁不安的情绪。

考试结束后，各地12355服务台又将服务重点转向志愿填报辅导。

共青团大连市委、大连市群团组织综合服务中心举办大连12355“阳光助考·爱心助报”大型公益讲座，邀请高考志愿填报专家从高考改革要点、志愿填报变化、志愿填报基本程序及技巧、科学报考等方面深入浅出地讲述志愿填报事宜。

就如何顺利应对后高考心理，共青团宁波市委、市未成年人心理健康指导中心为考生们送去了高考后心理调适小贴士，帮助大家了解什么是“后高考心理期”、考生与家长该如何面对“后高考心理期”、家长应该如何正确面对高考成绩等问题。

“暑期自护教育”护航青少年健康成长

暑期伊始，结合“我为群众办实事”主题实践，各地陆续开展“青春自护·暑期安全”“守护明天·良法护伴”“守护健康 益动起来”12355青少年健康守护行动等实践活动。

河北邯郸12355青少年服务台走进乡村小学，开展“青春自护·暑期安全”青少年自护教育活动，就用电安全、燃气安全、用火安全等进行讲解；山东聊城举办“彩虹伞·青春护航”防溺水知识培训系列活动，增强学生应急救护知识的学习和运用能力；贵州铜仁开展“我健康·我安全·我快乐”防性侵害主题教育活动，为扶贫搬迁安置点社区的青少年普及防性侵知识，增强青少年自我保护意识。

浙江丽水联合检察院、教育局走进当地小学，开展“小手牵小手，校园法治行”活动，以角色扮演的形式让学生感受法律魅力，增强法治意识。在第34个国际禁毒日当天，重庆12355在重庆大剧院搭建了“健康人生 绿色无毒”宣传展览台，向社会大众宣传禁毒知识，提高青少年识毒、防毒、拒毒能力。

在河南，12355青少年健康守护员张慧给新密市米村希望小学学生带来了一场“我的身体我做主”主题公益课，通过不同的道具和课程形式，鼓励孩子们用乐观积极的心态去面对生活和学习中遇到的困难。

福建省12355青少年服务台的健康守护员黄海虹走进福州市前屿小学，为同学们带来“生命教育”主题课。黄老师用绘本《你很特别》里的故事告诉孩子们面对外界给予自己的标签该如何接纳真正的自己。

“守护健康 益动起来”12355青少年健康守护行动由团中央维护青少年权益部、中国青少年发展基金会、新华网联合实施，旨在打造服务青少年的标准化公益产品，助力青少年身心健康全面发展。项目依托各地12355服务台，定期走进学校、走进社区，为青少年提供互动式培训、体验式素质拓展、心理测评和咨询等身心健康服务。

项目实施以来，开发了20节互动实践课程的，制作了标准化课程教材和教具箱，从全国20个12355试点服务台中遴选并培训了60名专家志愿者作为“健康守护员”。截至6月，60名守护员结对乡村小学，共计开展线下实践活动105场次，覆盖青少年及教师群体25908人次；开展线上授课29场次，覆盖青少年及教师群体755788人次；开展一对一心理咨询和个案帮扶259人。录制的8节精品课程在新华网公益频道播出，点击量达到800余万次。

在一次课程结束后，一名小学生给守护员写了一封信。他写道：这堂课让我明白了每个人都是独一无二的，看问题的视角不同，看到的东西也不同。从今以后，我会从不同角度出发，发现不一样的自己。

中青报·中青网记者 王璐璐

(责编：郝孟佳、温璐)