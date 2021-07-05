原标题：我省将建立中小学教师梯队成长机制

近日从河北省教育厅获悉，为加强中小学（幼儿园）教师专业梯队建设，打造高素质专业化创新型中小学（幼儿园）教师队伍，河北省将建立省级骨干教师、特级教师、燕赵名师、教育家型教师梯队成长机制。

各梯次建设将坚持标准，控制规模。其中，省级骨干教师规模控制在5000名左右，占全省在职中小学（幼儿园）专任教师总数约6‰；特级教师规模控制在1200名左右，不超过全省在职中小学（幼儿园）专任教师总数的1.5‰；燕赵名师规模控制在100名左右，占全省在职中小学（幼儿园）专任教师总数约0.125‰；教育家型教师规模控制在10名左右，占全省在职中小学（幼儿园）专任教师总数约0.0125‰。

河北省对各梯次教师在师德、专业、业绩等方面提出了具体要求。在职责任务方面，省级骨干教师、特级教师、燕赵名师均须坚持在教学一线工作，承担教师培训的授课或学员管理，教研指导等工作。同时，省级骨干教师应承担青年教师培养、指导任务；特级教师应承担省级骨干教师培养、指导任务；燕赵名师应承担设立名师工作室培养教师任务；教育家型教师应承担组建引领全省教育教学改革与创新的领航团队任务。

在待遇方面，河北省对各梯次教师均颁发相应荣誉证书，给予相应政策支持，除优先参加相关培训、优先承担项目研究等，还将积极创造条件给予其他奖励。并设立不包含节假日和因公参加的学术会议之外的学术假期，在职特级教师除享受国家规定待遇外，每年享受不少于10天的学术假期；在职燕赵名师每年享受不少于15天的学术假期；在职教育家型教师每年享受不少于20天的学术假期。

对各梯次教师，河北省将进行周期考核，动态管理。（记者马利）

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