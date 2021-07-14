人民网北京7月14日电 近日，山东大学举办了2021届研究生毕业典礼暨学位授予仪式。山东大学校长樊丽明发表了题为《坚守初心 引领创新》的讲话，勉励毕业生要善于把握人生的向度，要勇于突破人生的高度，要甘于积淀人生的厚度，希望同学们把坚守初心、引领创新作为人生的精神指引和价值追求，在统筹好“三个度”的基础上成就卓越人生。

樊丽明校长在题为《坚守初心，引领创新》中的演讲内容节选如下（有删减）——

在山大的求学时光，你们与学校一起见证了许多难忘的时刻、共同收获了成长和进步：我们扎根中国，厚植齐鲁，深入实施“六大战略”，深入探索山大风格的一流大学发展道路；我们坚持“四个面向”，打造“非线性期望”中国学派，攻关新一代半导体材料“卡脖子”难题，服务300多项“交通强国”重大工程，引领生殖健康科技前沿，儒学研究“山大学派”初见端倪，学术基本面进入国内高校第一方阵；我们坚持以“立德树人”为根本，深化研究生教育改革，“稷下风”“海右”激励学术之星，“榜样的力量”“山大杯”“十大歌手”彰显青春风采，“家国情怀、担当精神、崇实品格、创新素养”的山大基因广受好评；我们万众一心、共克时艰，千里驰援湖北抗疫一线，第一时间复学复课，实现校园零感染，赢得疫情防控和学校事业发展双胜利……在大家的共同努力下，学校全面并超额完成“双一流”建设第一周期目标任务，“十三五”圆满收官，“十四五”全面擘画，“由大到强”历史性转变迈出了坚定步伐，中国特色世界一流大学建设开创了崭新局面。更令人欣慰和自豪的是，我们每一位研究生同学，都用辛勤耕耘、奋力拼搏交出了一份沉甸甸的亮眼答卷!

化学院博士研究生王芝同学，你用七年时光上下求索，发现并证实了如星云一般美丽的新分子团簇结构，欢迎你继续留在山大，希望你再接再厉、早日成为科研星河里的“摘星者”。马克思主义学院硕士研究生肖遥同学、全明威同学，你们是“党的建设”学科第一批毕业生，希望你们不负时代所托、始终坚定信仰，为全面提升党的建设科学化水平贡献智慧和力量。岩土中心博士研究生任玉晓同学，你以工地为研究室，把脚印留在了山岭隧道，把论文写在了祖国大地上。希望你始终保持艰苦奋斗、攻坚克难的奋进姿态，在解决重大工程难题中成长为栋梁之才。历史文化学院硕士研究生程鸽同学，你在实习期间取得了骄人的业绩，也收到了“大厂”邀请函。希望你在新的岗位上，充分发挥所学，为弘扬中华文化、讲好中国故事作出山大人的贡献。数学院硕士研究生袁应象、经济学院硕士研究生许祯等30多位同学，你们虽来自不同学科专业，却不约而同地把抗击疫情作为研究主题或典型案例。希望你们始终面向人民生命健康，在助力健康中国、护佑民生健康中显担当、践使命、展作为。根据近年的统计，学校理工医科研究生对论文的贡献率超过90%，人文社科类研究生超过60%，可见，研究生是学校科研生力军，为学校事业发展贡献了重要力量！在此，我代表学校，向每一位研究生同学的辛勤付出表示衷心的感谢！

不忘初心、方得始终。“一个民族、一个国家，必须知道自己是谁，是从哪里来的，要到哪里去，想明白了、想对了，就要坚定不移朝着目标前进。”中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这是激励中国共产党人不断前进的根本动力。而我们党之所以能够历经考验磨难无往而不胜，关键就在于不断地进行理论和实践的创新，始终坚持和引领着创新。我们党的一百年，是矢志践行初心使命的一百年，是筚路蓝缕奠基立业的一百年，是创造辉煌开辟未来的一百年。100年来，中国共产党人坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，创造性地坚持和发展马克思主义，致力于开拓和发展社会主义道路、理论、制度和文化，不断赢得新胜利、开创新局面、迈上新台阶。

同学们！一切伟大的成就都是接续奋斗的结果,一切伟大的事业都需要在继往开来中推进。面向未来，走好新时代的长征路，无论是我们党还是我们每一个人，都应继续以坚守初心的执着和源源不断的创新勇往直前乘风破浪，让中华民族伟大复兴在我们的奋斗中梦想成真！同学们生逢盛世，肩负重任，希望你们把坚守初心、引领创新作为人生的精神指引和价值追求，在统筹好“三个度”的基础上成就卓越人生。

一是要善于把握人生的向度。高远的理想和志向，能够激发前进动力、引领人生方向。正如俄国作家果戈里所说，“为了国家的利益，使自己的一生变为有用的一生，纵然只能效绵薄之力，我也会热血沸腾。”前不久去世的“杂交水稻之父”袁隆平先生，把让全国人民吃饱饭、让世界人民吃饱饭作为至高无上的人生志向，选择了学习农业、扎根乡村，潜心研究杂交水稻半个世纪，鲐背之年的他依旧每天都要去试验田观察杂交水稻的长势。即使在生命弥留之际，他最关心的仍然是试验田的稻子怎么样。他最大的愿望，就是要把饭碗牢牢地掌握在我们中国人自己手上。

袁隆平先生一辈子躬耕田野，毕生扎根稻田，不仅破除了“21世纪，谁来养活中国人”的质疑，而且让杂交水稻技术惠泽世界上千千万万的人，为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出了杰出贡献。心在最高处，根在最深处。希望同学们以袁隆平先生为榜样，坚定爱国爱民的人生志向，始终以祖国和人民需要为己任，以奉献祖国和人民为目标，坚持从“国之大者”中找方向，从“民之大业”中找落点，信念坚定、矢志不渝、笃定前行，努力追求更有境界的人生。

二是要勇于突破人生的高度。当今世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命、产业变革和社会转型加速发展，全球科技创新空前活跃，为中国现代化建设、民族复兴提供了难得机遇，为广大青年施展才华、竞展风采提供了广阔舞台。创新才有机遇，敢为先锋才能不负时代。多年来，我校李术才院士领衔的岩土工程中心团队，弘扬山大敢为人先的精神传统，坚持“顶天立地”做科研，勇于先行先试，大胆实践探索，攻克了重大突涌水灾害防控的工程难题，构建了“理论-技术-应用-转化”全链条创新体系，推动隧道突水突泥灾害防控理论技术达到国际领先，其科研成果广泛应用于成兰铁路、新成昆铁路、青岛胶州湾海底隧道等重大工程，取得了显著的经济效益和社会效益。

在百廿山大历史上，像李术才院士团队这样不断拼搏与攀登的山大人还有很多，蒋民华院士一生都在践行“勇攀高峰”的信念，产出了从ADP晶体、LAP晶体到KDP晶体等国家急需的重大成果，开创了晶体材料研究的壮丽事业。今年，中国空间站“天和”核心舱、“神舟十二号”载人飞船相继发射升空，开启了中国航天的新篇章，其中确保空间站安全的密封件用关键有机硅材料，是由我校先进有机硅材料团队精心研制的。还有获得未来科学大奖的山大人薛其坤、马大为、王小云、彭实戈，他们都用坚实行动和创新成果诠释了不断挑战自我、突破极限的优秀品格。希望你们保持山大人“敢为天下先”的勇气、“初生牛犊不怕虎”的锐气、“狭路相逢勇者胜”的豪气，解放思想、与时俱进，上下求索、开拓进取，勇立时代潮头，矢志追求卓越，不断以创新贡献标注人生新高度。

三是要甘于积淀人生的厚度。法国文学家托马斯·布朗曾说，“你无法延长生命的长度，却可以把握它的宽度；无法预知生命的外延，却可以丰富它的内涵；无法把握生命的量，却可以提升它的质。”不久前刚刚仙逝的我国翻译界泰斗许渊冲先生，择一事、终一生，不为繁华易匠心，在中外文化互译的舞台上躬身治学八十余载，把《诗经》《楚辞》《西厢记》等古典名著翻译成了英文、法文，让中国之美传遍世界，成就了“不老松”的传奇佳话。许先生耄耋之年，仍然给自己制定了“每天翻译1000字”的工作计划，93岁获得国际翻译界最高奖项之一的“北极光”杰出文学翻译奖，被誉为“中英法文化沟通的桥梁”。他曾说，“生命不是你活了多少日子，而是你记住了多少日子，要让你过的每一天，都值得记忆。”

回顾许先生的百年诗译人生，增长的是年龄与履历，不变的是初心与使命，他在拼搏奋斗和持之以恒中绽放了人生光芒。我们的《文史哲》杂志，几代人始终恪守“学者办刊，造就学者”的原则，积淀学术厚度，倡导百家争鸣，引领学界风骚，以70年的执着坚守、开拓进取铸就了“文科学报之王”的独特风骨、赢得了崇高的学术声誉。希望你们以许先生和《文史哲》杂志为榜样，保持矢志不渝的执着、永不止步的进取、百折不挠的勇毅、求真务实的笃行，孜孜以求、绵绵不息、久久为功，努力活出“有厚度”的人生。

同学们，今年我们将隆重庆祝建校120周年。回顾百廿校史，一代代山大人永葆初心、崇实求新，演绎了有向度、有高度、有厚度的精彩人生，铸就了有向度、有高度、有厚度的百廿辉煌，用奋斗和实绩为国家富强、民族复兴、人民幸福贡献了山大力量。当“毕业季”遇见“百廿庆”，你们注定是非常特殊的一届学生，让我们携手并肩，坚守初心再出发，引领创新勇向前，共同书写更新更美的时代篇章！母校永远牵挂你们，永远支持你们，永远祝福你们！

(责编：李依环、熊旭)